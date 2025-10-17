मैकेनिकल आर्म वाला गिम्बल कैमरा लेकर आया Honor Robot Phone

Smart Phones: चाइनीज़ स्मार्टफोन निर्माता Honor अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें ऐसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फीचर्स दिखाए जा रहे हैं, जो कुछ फ़्लैगशिप स्मार्टफोन्स को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं. Honor ने अपने आगामी कॉन्सेप्ट डिवाइस, जिसे “Robot Phone” कहा गया है, का टीज़र पेश किया है. यह एक ऐसा फोन है जिसमें कैमरा एक छोटे रोबोटिक आर्म पर लगा होता है, जो बेहतर शॉट्स के लिए खुद को शारीरिक रूप से हिला और समायोजित कर सकता है. यह इनोवेशन रोबोटिक्स, AI और मोबाइल फोटोग्राफी को एक ऐसे तरीके से जोड़ता है, जैसा कि मुख्यधारा के स्मार्टफोन्स में अभी तक नहीं देखा गया है.

रोबोट की तरह मूव करने वाला कैमरा

Honor द्वारा जारी किया गया टीज़र वीडियो एक ऐसे कैमरे को दिखाता है, जो सिर्फ पॉप-अप नहीं होता. बल्कि यह एक छोटे रोबोटिक आर्म पर फैलता है, कई दिशाओं में घूमता है, और रीयल-टाइम में सब्जेक्ट्स को ट्रैक करता प्रतीत होता है. पारंपरिक पॉप-अप कैमरों के विपरीत, जो पिछले स्मार्टफोन्स में सेल्फी के लिए इस्तेमाल होते थे, Honor की रोबोटिक प्रणाली लगती है कि यह इंटेलिजेंट मूवमेंट और सब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए डिज़ाइन की गई है.

यह आर्म स्लाइडिंग रियर पैनल से उठता है और सब्जेक्ट की मूवमेंट के अनुसार खुद को एडजस्ट करता है, लगभग एक मिनीचर गिम्बल की तरह. यह किसी व्यक्ति को फॉलो कर सकता है, बेहतर एंगल के लिए खुद को रीपोज़िशन कर सकता है, और अपना काम पूरा होने पर वापस खिंच जाता है. Honor का दावा है कि यह कॉन्सेप्ट मल्टी-मोडल AI, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और नेक्स्ट-जेन इमेजिंग का बेहतरीन मिश्रण है.

क्या यह सिर्फ़ एक Gimmick है?

हालांकि यह स्मार्टफोन कैमरा थोड़ा एक्सपेरिमेंट जैसा लगता है, लेकिन Honor इसे सच में कैमरों के काम करने के तरीके को बदलने के लिए बना रहा है. जैसा वीडियो में दिखाया गया है, यह रोबोटिक कैमरा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है. इसमें चीज़ों को ट्रैक करना, हाथ के इशारों को समझना, और बच्चों के साथ ‘पीक-ए-बू’ जैसे खेल खेलना जैसी असली और काम की चीज़ें भी कर सकता है.

इस डिवाइस से यह भी संकेत मिलता है कि इसमेंAI-पावर्ड आउटफिट एनालिसिस और सीन समझने जैसी क्षमताएँ होंगी, जो रोज़मर्रा के स्मार्टफोन इस्तेमाल में AI के और गहरे इंटिग्रेशन की ओर इशारा करती हैं.

कब लांच होगा रोबोट फ़ोन?

यह Robot Phone अभी सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट है. कोई आधिकारिक स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट या प्राइसिंग अभी तक घोषित नहीं हुई है. हालांकि, उम्मीद है कि Honor Mobile World Congress (MWC) 2026 में इसके बारे में और जानकारी देगा और संभवतः एक वर्किंग प्रोटोटाइप भी दिखाएगा.