मैरी मिल्बेन कौन हैं? अमेरिकी गायिका ने राहुल गांधी को ट्रोल किया, कहा पीएम मोदी ‘ट्रंप से नहीं डरते

अमेरिकी गायिका मैरी मिल्बेन (Mary Millben) ने भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने के लिए हमला किया है. उन्होंने शुक्रवार (IST) सुबह अपने X अकाउंट पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को “गलत” बताया और कहा कि उनका दृष्टिकोण सही नहीं है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत को रूस के साथ युद्ध के बीच रूस से तेल की खरीद के लिए अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने X पर लिखा, “प्रधानमंत्री @narendramodi को राष्ट्रपति ट्रंप से डर नहीं है. पीएम मोदी लंबी रणनीति को समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी कूटनीति रणनीतिक है."

मिल्बेन ने जोर देकर कहा कि जैसे 79 वर्षीय अमेरिकी नेता अपने देश के हित को सर्वोपरि रखते हैं, वैसे ही मोदी भी भारत के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य हैं.

अमेरिकी गायिका मैरी मिल्बेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा, “यही राज्याध्यक्ष करते हैं. वे अपने देश के लिए जो बेहतर होता है, वह करते और कहते हैं.”

इसके तुरंत बाद उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वह “इस प्रकार की नेतृत्व शैली को समझने में असमर्थ हैं” और उनके पास “भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक कुशलता नहीं है.”

मैरी मिल्बेन ने अपने संदेश को समाप्त करते हुए लिखा, “सबसे अच्छा है कि आप अपनी ‘आई हेट इंडिया’ टूर पर लौट जाएँ, जिसका दर्शक एक ही है – आप खुद.”

PM Modi is frightened of Trump.



1. Allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil.

2. Keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs.

3. Canceled the Finance Minister’s visit to America.

4. Skipped Sharm el-Sheikh.

5. Doesn’t contradict him… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 16, 2025

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया हमला

कल सुबह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “पीएम मोदी (PM Modi) ट्रंप से डरते हैं.” अपने इस सीधे और विवादास्पद बयान में गांधी ने कहा कि मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत-रूस के व्यापार मामलों में दखल देने की जगह दी. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि प्रधानमंत्री ने बार-बार “बधाई संदेश” भेजे, बावजूद इसके कि अमेरिकी पक्ष ने उन्हें ठुकराया.

राहुल गांधी ने अपने आरोपों में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी, शार्म एल-शेख की यात्रा नहीं की, और ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के बयान का विरोध भी नहीं किया.

राहुल गांधी ने यह विवादित ट्वीट इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रंप के उस सुझाव के बाद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, “मुझे यह पसंद नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा था.” उन्होंने इसे “बड़ा कदम” बताते हुए जोड़ा, “[प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी] ने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे… अब हम चीन को भी यही करने के लिए कहेंगे.”

साथ ही, MAGA नेता (ट्रंप) ने जोर देकर कहा कि मोदी उनके दोस्त हैं और उनके बीच एक “बेहतरीन संबंध” है.

कौन हैं मैरी मिल्बेन?

मैरी मिल्बेन एक अमेरिकी गायिका, अभिनेत्री और मीडिया पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपतियों जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और जो बाइडेन के अमेरिकी प्रशासनों के दौरान लगातार परफॉर्म किया है.

ओक्लाहोमा (Oklahoma) में पली-बढ़ी मिल्बेन ने अपनी पहचान को अमेरिकी राष्ट्रगान के साथ लंबे समय से जोड़ा है, क्योंकि उन्होंने चुनाव अभियानों और अन्य सरकारी आयोजनों में लगातार राष्ट्रगान प्रस्तुत किया है.

17 अक्टूबर को, मैरी मिल्बेन ने हिंदू भजन “ओम जय जगदीश हरे” के अपने यादगार प्रदर्शन के पाँच साल पूरे होने का जश्न मनाया. यह भजन मूल रूप से दिवाली 2020 के दौरान प्रसारित हुआ था.

इस खास मौके पर एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि उनका यह संगीत सेट 20 अक्टूबर से उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिर से जारी किया जाएगा.

उन्होंने कहा, “इस खास प्रदर्शन को फिर से लोगों तक पहुँचाने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया अच्छाई और बुराई, रोशनी और अंधकार के बीच जंग लड़ रही है. हम सभी के अंदर एक रोशनी है जिसे दुनिया को देखना और महसूस करना चाहिए. हम सब खुशी, प्यार, उम्मीद और शांति फैलाने वाले बन सकते हैं.”

मैरी मिल्बेन ने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय व्हाइट हाउस में भी काम किया. हाल ही में एक बयान में, उन्होंने खुद को सेवानिवृत्त मंत्री माता-पिता की बेटी बताया और कहा कि उनका गायन अफ्रीकी अमेरिकी चर्च से शुरू हुआ, जिसने उनके विश्वास और आस्था को गहरा किया.

उन्होंने कहा, “एक ईसाई महिला के रूप में, विश्वास और भगवान की पूजा मेरे जीवन की नींव हैं. धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं दुनिया भर में लोगों के अलग-अलग तरीके से पूजा करने की सराहना करती हूँ. ‘ओम जय जगदीश हरे,’ एक खूबसूरत हिंदू भजन है जिसे आमतौर पर दिवाली और दुनियाभर के भारतीय घरों में गाया जाता है. यह भजन पूजा और उत्सव का प्रतीक है. यह भजन मुझे हमेशा भावविभोर करता है और भारतीय संस्कृति के प्रति मेरे प्रेम को और गहरा करता है.”

उन्होंने यह भी बताया कि उनकी माँ, रेवरेन्ड अलथिया मिल्बेन, ने 2022 में उन्हें हिंदू आरती रिकॉर्ड करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया.

इस साल की शुरुआत में, मैरी मिल्बेन को न्यूयॉर्क में हुए इंडिया बनाम अमेरिका T20 वर्ल्ड कप मैच में अमेरिकी राष्ट्रीय गान गाते हुए देखा गया. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें पहली अमेरिकी कलाकार के रूप में सराहा गया जिन्होंने किसी लाइव ICC/T20 वर्ल्ड कप मैच में प्रदर्शन किया.

मैरी मिल्बेन ने 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन डीसी राज्य दौरे के दौरान भारतीय राष्ट्रीय गान भी गाया, जिसका आयोजन उस समय के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने किया था. साल 2022 में, वह पहली अमेरिकी और अफ्रीकी अमेरिकी कलाकार बनीं जिन्हें भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया.

हेलेन हेयेस अवार्ड के लिए नामांकित मैरी मिल्बेन अपनी कंपनी JMDE Enterprises, Incorporated चलाती हैं.और उन्होंने कई बड़े मंचों पर प्रदर्शन किया है, जिनमें रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन और सुपर बाउल हाफटाइम शो शामिल हैं, जहां उन्होंने ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के साथ प्रस्तुति दी.

