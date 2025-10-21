बिहार चुनाव 2025: पार्टी बदलने से लेकर सत्ता तक- बिहार में नीतीश कुमार का उदय

Bihar Elections 2025: “मैं लाउडस्पीकर नहीं हूँ, काम करने वाला हूँ,” नीतीश कुमार की यह आवाज़ 2000 के दशक की शुरुआत में भीड़ के बीच गूँजी. ये वही साल थे जिन्होंने उन्हें देश के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में परिभाषित किया.

जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) वह नेता हैं, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में हर बिहार चुनाव में राजनीति को अपने इर्द-गिर्द केंद्रित किया. उन्होंने 24 नवंबर 2005 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद राज्य के शीर्ष पद पर उनका सफर लगातार जारी रहा, हालांकि मई 2014 से फरवरी 2015 तक 9 महीने का छोटा अंतराल रहा.

नीतीश कुमार की छवि “काम करने वाले नेता” के रूप में बनी हुई है, जिन्होंने बिहार में विकास और शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीति को अपने अंदाज में संचालित किया.

अक्सर विपक्ष द्वारा ‘पल्टू राम’ (बार-बार पार्टी बदलने वाला) करार दिए जाने के बावजूद, नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी और हमेशा अपने वोट बैंक को मज़बूत किया.

एमपी से मुख्यमंत्री तक: नीतीश कुमार का सफर

भारत की राजनीति ने कई ऐसे नेताओं को पाला है, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि आंदोलनों से जुड़ी रही और जिन्होंने कुछ व्यक्तियों के पक्ष में परिस्थितियों को मोड़ दिया. ऐसे ही दो नेता हैं नीतीश कुमार और लालू यादव जो एक साथ उभरे, साथ काम किया, लेकिन बाद में अलग रास्ते पकड़ लिए.

नीतीश कुमार ने उन वरिष्ठ नेताओं से राजनीति की बारीकियाँ सीखी हैं, जिन्होंने देश की राजनीतिक बहस को बदल दिया. राम मनोहर लोहिया, एसएन सिन्हा, करपूरी ठाकुर और वीपी सिंह कुछ ऐसे नाम हैं, जिनके नेतृत्व में नीतीश कुमार ने राजनीति की कला में महारत हासिल की.

1974 से 1977 के बीच जयप्रकाश नारायण के आंदोलन (जेपी आंदोलन) में उनकी भागीदारी ने उन्हें कई प्रतिष्ठित नेताओं की नजरों में लोकप्रिय बना दिया. इसके बाद उन्होंने सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व में जनता पार्टी में शामिल होकर राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया.

1985 में नीतीश कुमार ने हरनौत से अपनी पहली विधानसभा चुनाव लड़ाई लड़ी और विजयी हुए. समय के साथ, उन्होंने अपने आपको पिछड़ी जातियों के लिए आवाज़ उठाने वाले और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक नेता के रूप में स्थापित किया.

साल 1995 में, नीतीश ने अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाने की योजना बनाई और तत्कालीन शीर्ष बीजेपी नेताओं एबी वाजपेयी और एलके आडवाणी के साथ उनके राजनीतिक उद्देश्य में शामिल हुए.

अगले साल, नीतीश कुमार ने बाढ़ से अपनी पहली लोकसभा सीट जीती. यहीं से उन्होंने केंद्रीय सरकार में कृषि मंत्रालय का कार्यभार संभाला, और इसके बाद के वर्षों में अन्य विभागों की जिम्मेदारियाँ भी निभाईं जिससे बिहार में उन्हें नए और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित होने का मार्ग मिला.

नीतीश कुमार की राजनीतिक चालों पर करीब से नज़र रखने वाले नेता जग नारायण सिंह यादव अपनी हालिया किताब में लिखते हैं, “नीतीश कुमार के संसद में दिए गए भाषणों का व्यापक महत्व इस बात को दर्शाता है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कई बाधक तत्वों जैसे अलगाववाद, आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार का सामना कर रही है. भ्रष्टाचार पर बहस में भाग लेते हुए नीतीश ने कहा कि सदन को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, ताकि जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की जा सके और सरकार से अनुरोध किया जा सके कि इस दुष्टता को समाप्त करने के लिए सबसे कठोर कदम उठाए जाएँ.”

नीतीश कुमार – रेल मंत्री के रूप में

नीतीश कुमार को तब लोकप्रियता मिली जब उन्हें 2001 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्रालय (railway ministry) का कार्यभार दिया गया. उनका कार्यकाल विकासात्मक कदमों से भरा रहा, विशेष रूप से उन पहलुओं में जिन्हें उन्होंने “रेलवे की सामाजिक जिम्मेदारियाँ” कहा.