बिहार चुनाव 2025: बदलते बिहार की जंग- चार सियासी दिग्गज और एक ऐतिहासिक फैसला

Bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, राज्य की सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है. इस बार मुकाबले के केंद्र में चार बड़े चेहरे हैं – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी. चुनावी माहौल में हाल के दिनों में तीखी बयानबाज़ी और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज़ हो गए हैं. दरअसल, इन सभी नेताओं के लिए इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा है. किसी के लिए यह सत्ता और विरासत बचाने की लड़ाई है, तो किसी के लिए राजनीतिक भविष्य बनाने का मौका.

सत्ता और अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने से लेकर भविष्य की राजनीति को संवारने तक, इस चुनाव में सभी नेताओं के लिए जोखिम बेहद बड़े हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का नतीजा न केवल यह तय करेगा कि राज्य की अगली सरकार कौन बनाएगा, बल्कि इसका असर देश की व्यापक राजनीतिक दिशा और समीकरणों पर भी पड़ेगा.

मोदी का मिशन बिहार: सत्ता की पकड़ और जनसमर्थन दोनों दांव पर

जैसे-जैसे बिहार में 6 और 11 नवंबर को मतदान की तारीख़ें नज़दीक आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के चुनाव अभियान की कमान एक कप्तान की तरह अपने हाथों में ले ली है, जो अपनी टीम को निर्णायक मुकाबले के लिए तैयार कर रहा हो. महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह, मोदी इस बार भी अपनी रणनीति के साथ पूरी ताक़त से बीजेपी-जेडीयू-एलजेपी गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर महागठबंधन उनकी तेज़ रफ़्तार से तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता नज़र आ रहा है.

एनडीए में बराबर सीट बंटवारा या बीजेपी की बड़ी राजनीतिक योजना?

कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी की रणनीति के पीछे एक व्यापक राजनीतिक योजना भी छिपी हो सकती है. कर्नाटक में पार्टी ने कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार को “ऑपरेशन लोटस” के ज़रिए गिराकर सत्ता हासिल की थी यह कदम न सिर्फ़ सीधे शासन तक पहुँचने का तरीका था, बल्कि क्षेत्रीय दलों के प्रभाव को कमज़ोर करने की रणनीति भी. इसी तरह, बिहार में भी प्रधानमंत्री मोदी का फोकस कुछ ऐसा ही दिखाई देता है. बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर सीटों का बंटवारा इस इशारे के रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी अब राज्य में मुख्य भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है. अगर बीजेपी यह चुनाव जीत जाती है, तो वह खुद को बिहार की मुख्य राजनीतिक ताक़त के रूप में स्थापित कर सकती है ताकि या तो सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभा सके या फिर राज्य पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल करे. यह रणनीति इस दिशा में भी इशारा करती है कि पार्टी अब जेडीयू पर निर्भरता घटाकर बिहार की सत्ता में सीधा प्रभाव चाहती है.

बिहार में जीत मोदी के लिए क्यों है अहम

बिहार में जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी *(Narendra Modi) के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे बीजेपी को राज्य में अपनी पकड़ मज़बूत करने, चुनावी प्रभाव को अधिकतम करने और बिहार की राजनीति में प्रमुख ताक़त के रूप में स्थापित होने में मदद मिलेगी. यह वही पैटर्न दर्शाता है जो कई अन्य राज्यों में भी देखा गया है जहाँ बीजेपी अपने क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर रहने के बजाय खुद नियंत्रण में रहना चाहती है, ताकि चुनावों के बाद शासन में स्थिरता और केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखा जा सके. ख़ासकर बिहार जैसे चुनावी रूप से अहम राज्य में यह रणनीति बीजेपी के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है.

अगर बिहार में बीजेपी चुनाव हारती है तो इसका सबसे बड़ा झटका एनडीए गठबंधन को लगेगा. यह नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी राजनीतिक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े होंगे और विपक्ष को मजबूत आधार मिल जाएगा.

राहुल गांधी: राजनीतिक प्रासंगिकता और खोई ज़मीन दोबारा हासिल करने की परीक्षा

आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लिए एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी सक्रिय चुनावी मेहनत इस बार वास्तविक नतीजे ला पाएगी या नहीं. उनकी “वोटर अधिकार यात्रा” और राजद समेत महागठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ गठजोड़ ने बिहार को इस चुनावी मौसम की सबसे चर्चित राजनीतिक जंगों में से एक बना दिया है.

इस चुनाव में राहुल गांधी के लिए चुनौती सिर्फ़ सीटें जीतने की नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता दोबारा स्थापित करने और कांग्रेस के लिए राजनीतिक ज़मीन वापस हासिल करने की भी है.

राहुल गांधी के लिए जीत का मतलब सिर्फ़ बिहार तक सीमित नहीं

राहुल गांधी के लिए बिहार में जीत सिर्फ़ एक राज्य की विजय नहीं, बल्कि कांग्रेस की खोई ज़मीन दोबारा हासिल करने और खुद को एक मज़बूत राष्ट्रीय नेता के तौर पर साबित करने का मौका होगी जो विपक्ष को एकजुट कर सकता है.

पिछली बार राहुल गांधी को 2020 के लोकसभा चुनावों में जीत मिली थी. कांग्रेस ने भी लंबे समय से बड़े अंतर से जीत दर्ज नहीं की थी. ऐसा आख़िरी बार 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुआ, जब पार्टी ने 224 में से 135 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया.

हालांकि, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि उसका वोट शेयर थोड़ा बढ़ा था. यानी कांग्रेस की हाल की सबसे बड़ी सफलताएँ 2023 के कर्नाटक चुनाव और 2024 के आम चुनाव रही हैं और अब बिहार, राहुल गांधी के लिए उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का अगला बड़ा मौका हो सकता है.

बिहार में राहुल गांधी की असली परीक्षा- जनसंपर्क और सामाजिक समीकरणों की बाज़ी

राहुल गांधी के लिए बिहार में अपनी पकड़ मज़बूत करना और राज्य के जटिल सामाजिक समीकरणों से जुड़ना बेहद ज़रूरी है. यहां के यादव, कुर्मी और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) जैसी जातियां अक्सर किंगमेकर की भूमिका निभाती हैं और यह तय करती हैं कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी.

लेकिन अगर हालात राहुल गांधी के पक्ष में नहीं गए, तो इसके राजनीतिक नुकसान भी बड़े हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में यह धारणा और गहरी हो सकती है कि कांग्रेस बिहार में लगातार अपना असर खो रही है. वह राज्य, जहां कभी कांग्रेस का दबदबा था, अब राजद और जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दलों का गढ़ बन चुका है.

इतना ही नहीं, पार्टी के भीतर राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर भी नई शंकाएं उठ सकती हैं. पहले ही कुछ कांग्रेस नेताओं ने उनके चुनावी अभियान में सीमित सक्रियता पर चिंता जताई है. अगर नतीजे खराब रहे, तो यह आलोचना और भी तेज़ और मुखर हो सकती है.

नीतीश कुमार: सियासी विरासत बचाने की जंग

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के लिए यह चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है. यह मुकाबला सिर्फ़ सत्ता में बने रहने का नहीं, बल्कि यह साबित करने का भी है कि वे और उनकी पार्टी जेडीयू अब भी बिहार की तेज़ी से बदलती राजनीति में अपनी मज़बूत जगह बनाए हुए हैं.

सालों से नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर को सुधारों, जनकल्याण योजनाओं और अचानक बदलते राजनीतिक गठबंधनों पर खड़ा किया है इन्हीं पलटों की वजह से उन्हें “पलटू राम” का उपनाम भी मिला. उनकी राजनीति उतार-चढ़ावों से भरी रही है, लेकिन इस बार का चुनाव पहले से कहीं ज्यादा दबाव वाला और निर्णायक माना जा रहा है.

अगर वे जीतते हैं, तो यह उनकी उस छवि को और मज़बूत करेगा जिसमें वे ‘जंगल राज’ के दौर के बाद बिहार में स्थिरता और विकास लाने वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं.