आंध्र प्रदेश के कुरनूल में सड़क हादसा, बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत, क्या थीं आग लगने की वजह?

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में चिन्नातेकुर गांव के पास हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में आग लग गई. हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत और कई घायल हुए।. प्रधानमंत्री और राज्य नेता ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने और प्रभावित परिवारों को मदद देने की घोषणा की.

FE Hindi Desk
हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बस में आग, कम से कम 20 की मौत. Photograph: (Express Photo)

Andhra Pradesh Bus Fire: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के चिन्नातेकुर गांव के पास गुरुवार रात एक बस में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ. हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रैवल्स की यह बस राष्ट्रीय राजमार्ग-44 में आग कि चपेट में आ गयी. इस हादसे में कई कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद हादसे पर संवेदना व्यक्त की. उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति अपने विचार व्यक्त किए और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपये और घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है.

आग लगने के पीछे क्या है वजह?

कुरनूल जिला कलेक्टरेट के अनुसार जब हादसा हुआ, तब बस में 41 यात्री सवार थे. शुक्रवार को सुबह करीब 3:00 बजे से 3:10 बजे के बीच यह हादसा हुआ. बताया गया है कि हादसा तब हुआ जब एक मोटरसाइकिल बस से टकरा गई, जिससे बस का फ्यूल टैंक फट गया और इससे आग फैल गई.

आग ने बस को जल्दी ही घेर लिया, जिससे यात्रियों के पास प्रतिक्रिया करने का बहुत कम समय बचा. अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और नौ लोग लापता हैं. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बारह यात्री खिड़की तोड़कर भागने में सफल रहे.

इस दुखद हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया और X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए इस दुखद बस आग हादसे में लोगों की जान जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ."

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शोक व्यक्त किया

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर संवेदना व्यक्त की.

उन्होंने लिखा, “कुरनूल जिले के चिन्नातेकुर गांव के पास हुए विनाशकारी बस आग हादसे के बारे में जानकर मैं स्तब्ध हूँ. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. सरकार की ओर से घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.”

इस हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने X पर कहा, “कुरनूल जिले के चिन्नातेकुर गांव के पास हुए दुखद बस आग हादसे की खबर अत्यंत परेशान करने वाली है. जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि घायलों और इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.”

आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री लोकेश नारायण ने भी X पर इस हादसे पर दुख व्यक्त किया.

उन्होंने कहा, “कुरनूल जिले के चिन्नातेकुर गांव के पास हुए विनाशकारी बस आग हादसे की खबर बहुत ही दुखद है. जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ.”

