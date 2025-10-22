भारत-यूएस व्यापार: तेल आयात घटाने और कृषि क्षेत्र खोलने पर भारत ने दी सहमति, अमेरिका घटा सकता है टैरिफ

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता: मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और अमेरिका लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते के करीब हैं. बताया जा रहा है कि अमेरिका, भारत की रूस से तेल आयात पर निर्भरता कम करने की सहमति के बाद, भारतीय आयात पर 50% तक के ऊंचे शुल्क को घटाकर 15–16% करने पर विचार कर रहा है.

याद रहे कि अमेरिका ने पहले रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया था, जिसे वॉशिंगटन ने रूस-यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा था. सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच यह समझौता मुख्य रूप से ऊर्जा और कृषि क्षेत्र पर केंद्रित होगा.

घरेलू मांग बढ़ने के मद्देनजर, भारत अमेरिका से गैर-जेनेटिकली मॉडिफाइड (non-GM) मक्का और सोयाबीन मील के आयात में बढ़ोतरी की संभावना पर विचार कर रहा है. यह मांग मुख्य रूप से पोल्ट्री फीड, डेयरी इनपुट और एथेनॉल उद्योग से जुड़ी है.

मिंट ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि “बातचीत यह भी आगे बढ़ रही है कि गैर-GM सोयाबीन मील को मानव और पशुधन दोनों के उपयोग के लिए आयात की अनुमति दी जाए. हालांकि, डेयरी उत्पादों विशेषकर हाई-एंड चीज़ के लिए टैरिफ में कटौती पर अभी कोई अंतिम स्पष्टता नहीं है, जो अमेरिकी टीम की प्रमुख मांग है.”

फिलहाल, भारत सालाना सिर्फ 0.5 मिलियन टन मक्का आयात करने की अनुमति देता है, और वह भी तय कोटे के तहत. पहले भारत ने ज्यादा आयात करने में सावधानी बरती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे देश के किसानों को नुकसान हो सकता है.

भारतीय सरकार ने रूस से तेल खरीद की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, और financialexpress.com इस रिपोर्ट के दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. हालांकि, मिंट के अनुसार, भारत इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं कर सकता. इसके बजाय, सरकारी तेल कंपनियों को शायद अनौपचारिक तौर पर अमेरिका से तेल खरीद बढ़ाने की सलाह दी जा सकती है.

चूंकि दोनों पक्ष पहले भी व्यापार वार्ता की समयसीमा पूरी नहीं कर पाए हैं, भारत नवंबर 2025 तक समझौता पूरा करने की कोशिश कर रहा है. मिंट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि यह समझौता इस महीने होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) में आधिकारिक तौर पर घोषित किया जा सकता है.

ट्रंप ने कहा मोदी ने रूस से तेल आयात सीमित करने का आश्वासन दिया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, जिसमें मुख्य रूप से व्यापार पर चर्चा हुई. ट्रंप ने कहा कि ऊर्जा मुद्दे पर भी बात हुई और मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल की खरीद को सीमित करेगा. ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “वह रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे. वह भी चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म हो, जैसे मैं चाहता हूँ.”

मोदी ने ट्रंप से बातचीत की पुष्टि की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की, लेकिन बातचीत के विषयों का विवरण नहीं दिया. मोदी ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “फोन कॉल और गर्मजोशी भरी दिवाली शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, राष्ट्रपति ट्रंप. इस रोशनी के त्योहार पर, हमारे दो महान लोकतंत्र देश दुनिया में आशा की किरण फैलाते रहें और सभी रूपों में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़े रहें.”

तीनों देशों के बीच व्यापार की स्थिति

वर्तमान में, भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस का हिस्सा लगभग 34% है. वहीं, देश की तेल और गैस जरूरतों का करीब 10% (मूल्य के हिसाब से) अमेरिका से आयात किया जाता है.

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार H1 FY26 में $71.41 बिलियन रहा, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 11.8% बढ़ा है. इसी अवधि में भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 13.4% बढ़ा.

