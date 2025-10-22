scorecardresearch
निवेश-बचत

HDFC म्यूचुअल फंड की 5 बेस्ट स्कीम्स, 10 साल में SIP पर 21% तक रिटर्न, 1 लाख लंपसम से बने 4.3 लाख से 5.95 लाख रुपये

HDFC Mutual Fund की टॉप 5 स्कीम ने एक दशक में ऊंचा रिटर्न दिया है. 10 साल पहले इनमें किए गए 1 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश की वैल्यू अब 4.3 लाख से लेकर 5.95 लाख रुपये तक हो चुकी है.

Written byViplav Rahi

HDFC Mutual Fund की टॉप 5 स्कीम ने एक दशक में ऊंचा रिटर्न दिया है. 10 साल पहले इनमें किए गए 1 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश की वैल्यू अब 4.3 लाख से लेकर 5.95 लाख रुपये तक हो चुकी है.

author-image
Viplav Rahi
New Update
HDFC Mutual Fund 10 year returns, top HDFC mutual fund schemes, HDFC MF SIP returns, HDFC Small Cap Fund performance, HDFC Mid Cap Fund 10 year CAGR, HDFC Flexi Cap Fund returns, HDFC Focused Fund performance, best mutual funds India 2025, mutual fund investment analysis, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड रिटर्न, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फोकस्ड फंड, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड निवेश 2025

HDFC म्यूचुअल फंड की टॉप 5 स्कीम ने 10 साल में दिया 21% तक SIP रिटर्न. (AI Generated Image)

HDFC Mutual Fund 10-Year Performance : देश की टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) में शामिल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund) की कई स्कीमें पिछले एक दशक में निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन करने वाली साबित हुई हैं. लंबी अवधि में लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर इन स्कीम्स ने निवेशकों का भरोसा हासिल किया है. 

अगर किसी निवेशक ने 10 साल पहले HDFC म्यूचुअल फंड की इन टॉप स्कीम्स में 1 लाख रुपये का एकमुश्त (Lump sum) निवेश किया होगा, तो उसके निवेश की मौजूदा फंड वैल्यू 4.3 लाख से लेकर 5.95 लाख रुपये तक हो चुकी होगी. वहीं, 10 साल तक लगातार सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिये पैसे लगाने वालों को अपने निवेश पर 19.65% से 21.6% तक का सालाना रिटर्न (CAGR) मिला है.

Advertisment

Also read : HDFC, SBI MF या मोतीलाल ओसवाल? पिछली दिवाली से इस दिवाली तक किसका इक्विटी फंड रहा सबसे आगे

HDFC म्यूचुअल फंड की 10 साल में बेस्ट रिटर्न देने वाली स्कीम

HDFC म्यूचुअल फंड की 10 साल में बेस्ट रिटर्न देने वाली स्कीम में मिड कैप फंड टॉप पर है. इन टॉप 5 स्कीम में एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड के अलावा बाकी सभी इक्विटी फंड्स हैं. आइए देखते हैं इन फंड्स के लंपसम और SIP रिटर्न के आंकड़े और निवेश पर होने वाला खर्च (Expense Ratio).

1. एचडीएफसी मिड कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Mid Cap Fund - Direct Plan)

SIP पर 10 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 21.6 %

10 हजार मंथली SIP की 10 साल में फंड वैल्यू : 37,51,472 रुपये

लंपसम निवेश पर 10 साल का रिटर्न : 18.81 %

1 लाख के लंपसम की 10 साल में फंड वैल्यू : 5,60,441 रुपये

एक्सपेंस रेशियो : 0.72%

2. एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Small Cap Fund - Direct Plan)

SIP पर 10 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 21.43 %

10 हजार मंथली SIP की 10 साल में फंड वैल्यू : 37,17,541 रुपये

लंपसम निवेश पर 10 साल का रिटर्न : 19.54%

1 लाख के लंपसम की 10 साल में फंड वैल्यू : 5,95,844 रुपये

एक्सपेंस रेशियो : 0.68 %

Also read : SBI म्‍यूचुअल फंड की 95 गुना रिटर्न वाली स्‍कीम, हर साल 19% की दर से बढ़ रहा है पैसा

3. एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Gold ETF Fund of Fund - Direct Plan)

SIP पर 10 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 20.14 %

10 हजार मंथली SIP की 10 साल में फंड वैल्यू : 34,60,441 रुपये

लंपसम निवेश पर 10 साल का रिटर्न : 15.71%

1 लाख के लंपसम की 10 साल में फंड वैल्यू : 4,30,238 रुपये

एक्सपेंस रेशियो : 0.18%

Also read : Gold Silver Investment : सोने, चांदी की आसमान छूती कीमतों के बीच क्या करें नए निवेशक, कहां लगा सकते हैं पैसे?

4. एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Flexi Cap Fund - Direct Plan)

SIP पर 10 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 20.06 % 

10 हजार मंथली SIP की 10 साल में फंड वैल्यू : 34,53,343 रुपये

लंपसम निवेश पर 10 साल का रिटर्न : 16.91%

1 लाख के लंपसम की 10 साल में फंड वैल्यू : 4,76,998 रुपये

एक्सपेंस रेशियो : 0.70 %

5. एचडीएफसी फोकस्ड फंड - डायरेक्ट प्लान

(HDFC Focused Fund - Direct Plan)

SIP पर 10 साल का एन्युलाइज्ड रिटर्न : 19.65%

10 हजार मंथली SIP की 10 साल में फंड वैल्यू : 33,77,504 रुपये

लंपसम निवेश पर 10 साल का रिटर्न : 15.99%

1 लाख के लंपसम की 10 साल में फंड वैल्यू : 4,40,763 रुपये

एक्सपेंस रेशियो : 0.57 %

(सोर्स : AMFI, फंड फैक्टशीट, वैल्यू रिसर्च)

Also read : NPS New Rules : एनपीएस के नए फ्रेमवर्क का क्या है मतलब, कहां होगा फायदा, कहां बढ़ी चुनौती, निवेश से पहले समझें हर जरूरी बात

पिछले रिटर्न को कैसे समझें

रिटर्न के ये आंकड़े बताते हैं कि HDFC म्यूचुअल फंड की टॉप 5 इक्विटी स्कीम्स ने पिछले एक दशक में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है. हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि इक्विटी स्कीम्स के रिटर्न मार्केट की चाल के हिसाब से बदलते रहते हैं. इसलिए पिछले प्रदर्शन के आंकड़ों को भविष्य में वैसा ही रिटर्न मिलने की गारंटी नहीं माना जा सकता. इन सभी स्कीम्स का रिस्क लेवल “बहुत अधिक” (Very High) है. लिहाजा, निवेश के बारे में फैसला करने से पहले अपनी जोखिम बर्दाश्त करने की क्षमता को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.

Also read : स्मॉल कैप फंड कैटेगरी ने 5 साल में करीब 28% दिया औसत रिटर्न, टॉप 7 स्कीम में 30% से ज्यादा हुई कमाई

लॉन्ग टर्म निवेश बेहतर है

इक्विटी फंड में निवेश हमेशा लंबी अवधि के नजरिये से करना बेहतर रहता है. कम से कम 5 साल या उससे अधिक होल्ड करने पर इनमें बेहतर रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है. शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार-चढ़ाव का इनके रिटर्न पर ज्यादा असर पड़ता है. SIP के जरिये निवेश करने पर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग (Rupee Cost Averaging) का फायदा मिलता है और बाजार की उथल-पुथल का असर कम होता है.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)

Best Mutual Fund Schemes Best Mutual Funds HDFC Mutual Fund