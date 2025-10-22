‘रसोई में रहो’: भारत की महिला क्रिकेटरों पर हो रहे अपमानजनक और घिनौने शब्दों को अब रोकना क्यों जरूरी है

अभी चल रहे वर्ल्ड कप से पहले, 2022 के विश्व कप तक भारत ने 38 वनडे में से 25 जीते थे. इस अवधि में केवल ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत बेहतर था. इंग्लैंड के खिलाफ, भारत ने छह में से पांच मैच जीते थे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वे पांच में से पांच बार जीत दर्ज कर चुके थे और अनबिटेन रहे थे.

संदर्भ के लिए, इस भारतीय टीम ने 2018 के बाद से ऑस्ट्रेलिया को वनडे में दो बार हराया है. यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, खासकर तब जब ऑस्ट्रेलिया ने इन सात सालों में केवल पांच वनडे ही हारे हैं.

ये आंकड़े एक मजबूत और संतुलित टीम की झलक देते हैं. लेकिन टूर्नामेंट्स में, दबाव की घड़ी में नर्वसनेस हावी हो जाती है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तुलना अक्सर दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम से की जाती है, जो सालों तक दबदबा बनाए रखती रही, फिर भी आईसीसी नॉकआउट चरण पार नहीं कर पाई. फर्क यह है कि दक्षिण अफ्रीका के पुरुषों की क्रिकेट पर चर्चा होती है, जबकि भारत की महिला टीम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए जाते हैं.

WPL ने चीज़ें बदलीं, लेकिन सब कुछ नहीं

विमेंस प्रीमियर लीग को एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा गया था, एक ऐसा मंच जो खिलाड़ियों को बड़े मैचों के दबाव के लिए तैयार करे. और कुछ हद तक यह काम भी कर गया है.

युवा खिलाड़ी जैसे रिचा घोष, शफाली वर्मा और अमनजोत कौर को वह अनुभव और एक्सपोज़र मिला जो पिछली पीढ़ियों को नहीं मिला था. भरे स्टेडियम में खेलना, हाई-प्रोफाइल क्षणों को संभालना ये सभी अनुभव खिलाड़ियों के लिए बेहद मददगार साबित हुए हैं.

लेकिन विश्व कप के दबाव में रनों का पीछा पूरा करना एक बिल्कुल अलग कौशल है. WPL में वह काम, जब मैच को आखिरी ओवरों में कठिन हालात में खत्म करना होता है, ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों के हाथ में होता है। भारतीय बल्लेबाजों को ऐसे ओवर खेलने का मौका कम ही मिलता है, जहां हर गेंद मायने रखती है। जब तक यह नहीं बदलता, अंतरराष्ट्रीय मैचों में यह समस्या बार-बार आती रहेगी।

हद दर्जे की आलोचनाएं

हर हार के बाद शोर शुरू हो जाता है. टीम के संतुलन या बल्लेबाजी क्रम पर चर्चा करने की बजाय, बातचीत जल्दी ही सहज 'लड़का और लड़की' की ओर मुड़ जाती है. “उन्हें रसोई में रहना चाहिए” या “उन्हें समान वेतन क्यों चाहिए” जैसे कमेंट्स सोशल मीडिया पर छाने लगते हैं. यहां तक कि कुछ तथाकथित विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हो जाते हैं.

सच्चाई यह है कि समान मैच फीस और समान वेतन दो अलग चीजें हैं. स्मृति मंधाना, जिनके पास एक दशक से अधिक का अंतरराष्ट्रीय अनुभव है और जो दुनिया की टॉप रैंकिंग वाली बल्लेबाज हैं, सालाना 50 लाख रुपये कमाती हैं. स्मृति मंधाना, जो दुनिया की टॉप बल्लेबाज हैं और उनके पास दस साल से ज्यादा का अनुभव है, सालाना 50 लाख रुपये कमाती हैं। यह उतना ही है जितना नए पुरुष खिलाड़ियों जैसे मुकेश कुमार या हर्षित राणा को ग्रेड C कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है.

तो जब लोग “समान वेतन” की शिकायत करते हैं, तो वे असल में वही बात नहीं समझ रहे होते. ये महिला खिलाड़ी ज़्यादा पैसे नहीं ले रही हैं; असल में, जो कुछ उन्होंने हासिल किया है, उसके लिए उन्हें सही सम्मान नहीं मिला है.

प्रदर्शन की आलोचना करना न्यायसंगत है. यही खेल का हिस्सा है. लेकिन जैसे ही चर्चा क्रिकेट की कमजोरियों से हटकर व्यक्तिगत हमलों या जेंडर बायस्ड होने लगता है तब यह विश्लेषण नहीं रह जाता, बल्कि पूर्वाग्रह की तरह लगने लगता है.

ये कहें कि उन्हें मैच फिनिश करने में सुधार की जरूरत है. खराब शॉट चयन पर चर्चा करें. टीम संतुलन पर सवाल उठाएँ. लेकिन चर्चा में जेंडर को घसीटने से आलोचक की मानसिकता ज्यादा सामने आती है, टीम की नहीं.

ये महिलाएँ प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, किसी सांस्कृतिक बहस की मोहरे नहीं. उनकी हार दुख देती है, लेकिन उन्हें नफरत नहीं, समझ की जरूरत है.

असल मुद्दा: कौशल की कमी में नहीं, दबाव संभालना में है

जब भारत द्विपक्षीय श्रृंखलाओं में दबदबा बनाता है, तो वही खिलाड़ी अनदेखा हो जाते हैं. जब वे ग्लोबल टूर्नामेंट्स में पीछे रह जाते हैं, तो उन्हीं खिलाड़ियों को ‘चोकर’ का लेबल दिया जाता है.

स्मृति मंधाना कई सालों से दुनिया की बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रही हैं. दीप्ती शर्मा हर परिस्थिति में लगातार विकेट लेती रही हैं. हरमनप्रीत कौर ने कई पुरुष क्रिकेटरों से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. यह टीम स्पष्ट रूप से प्रतिभा से भरपूर है.

जो चीज़ अभी वे सीख रहे हैं, वह है दबाव में शांत रहकर मैच फिनिश करना.

खिलाड़ी खुद जानते हैं कि कहां गलत हुआ. इंग्लैंड से हार के बाद, स्मृति मंधाना ने बहाने बनाने से परहेज़ किया. उन्होंने कहा, “यह मेरे से शुरू हुआ,” और स्वीकार किया कि उनके शॉट चयन ने पतन की शुरुआत की. यह जानते हुए कि टीम जीत के बहुत करीब थी, हरमनप्रीत कौर ने भी इसे “दिल तोड़ने वाला” बताया. ये बहाने नहीं बल्कि खिलाड़ी की उस जिम्मेदारी की झलक हैं जो इस काम के साथ आती है.

दोषपूर्ण नजरिया ठीक नहीं

भारतीय महिला टीम का मूल्यांकन केवल उनके क्रिकेट के आधार पर होना चाहिए. कुछ भी ज्यादा, कुछ भी कम नहीं.

ये कुशल खिलाड़ी हैं, जो भारतीय महिला क्रिकेट को कदम-दर-कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. उनसे अधिक उम्मीद रखना पूरी तरह ठीक है; उन्होंने सालों की लगातार प्रदर्शन से ये उम्मीदें अर्जित की हैं. लेकिन आलोचना वहीं होनी चाहिए जहाँ इसका मतलब है यानी उनकी रणनीति, शॉट चयन और मानसिक ताकत इस पर चर्चा हो. इसे कभी भी जेंडर, शारीरिक क्षमता या पुरुष क्रिकेट से तुलना में नहीं बदलना चाहिए.

आगे का रास्ता

भारत के पास अब ग्रुप स्टेज में दो मैच बचे हैं—एक न्यूजीलैंड के खिलाफ और दूसरा बांग्लादेश के खिलाफ. दोनों ही मैच जीतना अनिवार्य है और यह अभी भी पूरी तरह संभव है. टीम का अभियान अभी भी पलटा जा सकता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इस टीम के बारे में बातचीत का तरीका भी बदले.

अंक तालिका से परे, यह कैंपेन हमें व्यापक रूप से सोचने पर मजबूर करता है कि भारत महत्वपूर्ण क्षणों में कैसे प्रतिक्रिया करता है और दुनिया महिला खेलों को कैसे देखती है.

भारतीय महिला टीम को सहानुभूति की जरूरत नहीं है. उन्हें सटीक विश्लेषण और ऐसे दर्शक चाहिए जो आलोचना और पूर्वाग्रह के बीच का फर्क समझते हो. तब तक, हर हार उनके बारे में कम और हमारे समाज के नजरिए के बारे में ज्यादा बताएगी.

ट्रॉफी जीतने में समय लगेगा, लेकिन सम्मान पाने में नहीं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.