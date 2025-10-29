scorecardresearch
ट्रंप ने कहा- "मोदी पिता जैसे हैं, बेहद सख्त लेकिन जबरदस्त!” जल्द व्यापार समझौते के भी दिए संकेत

एपीईसी समिट में ट्रंप ने कहा कि व्यापार से दुनिया में तनाव कम हुआ है. उन्होंने भारत, पाकिस्तान और चीन की बात की और एपीईसी देशों की तारीफ करते हुए कहा कि अब व्यापार ज़्यादा संतुलित हो रहा है और मज़बूत अर्थव्यवस्था से ही देश सुरक्षित रहते हैं.

PM Modi- Donald Trump

एपीईसी मंच से ट्रंप का बयान आया कि “मोदी पिता जैसे और सख्त नेता है." Photograph: (Reuters)

दक्षिण कोरिया में आयोजित एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) सीईओ समिट में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड (Donald Trump) ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ भारत के तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ हुई अपनी बातचीत का ज़िक्र किया.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को “सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति” और “एक पिता जैसे” बताया. उन्होंने कहा, “वह एक जबरदस्त इंसान हैं, बहुत सख्त हैं.” उन्होंने मोदी की नकल करते हुए एक लहजे में कहा, “नहीं, हम लड़ेंगे.” ट्रंप ने बताया कि दो दिन बाद भारत ने अमेरिका से संपर्क किया और कहा कि वह अब थोड़ा नरम रुख अपनाएगा. ट्रंप ने टिप्पणी करते हुए कहा, “क्या यह अद्भुत नहीं है?”

ट्रंप का बयान: “मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं” 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों की तारीफ की.

ट्रंप ने कहा, “मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूं और मुझे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बहुत सम्मान और स्नेह है. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं. इसी तरह, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. उनके पास एक फील्ड मार्शल है. आप जानते हैं वह फील्ड मार्शल क्यों हैं? क्योंकि वह बहुत अच्छे योद्धा हैं. और मैं उन सभी को जानता हूं.”

भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान ट्रंप ने दोनों देशों से की थी बात

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान कई विमानों के गिराए जाने की खबरें पढ़ी थीं, जिसके बाद उन्होंने दोनों देशों के नेताओं को फोन किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि जब तक पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है, तब तक अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते पर आगे नहीं बढ़ सकता. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को भी यही संदेश दिया था कि संघर्ष के दौरान व्यापार वार्ताएं जारी नहीं रह सकतीं.

ट्रंप के अनुसार, भारत और पाकिस्तान दोनों ने शुरू में कहा कि वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. लेकिन दो दिन के भीतर ही दोनों देशों ने उनसे संपर्क किया और बताया कि वे स्थिति को समझते हैं और तनाव कम कर दिया गया है. ट्रंप ने इस तेज़ बदलाव को “काबिले-गौर” बताया और कहा कि ऐसी कूटनीति राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में संभव नहीं होती.

“भारत-पाक युद्ध खत्म करने में व्यापार ने बड़ी भूमिका निभाई” – ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने आठ महीनों में आठ युद्ध खत्म करने में मदद की, और इसमें व्यापार की बड़ी भूमिका रही. ट्रंप ने कहा कि व्यापार वार्ताओं की वजह से थाईलैंड-कंबोडिया सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच और पूरे मध्य पूर्व में तनाव कम हुआ.

उन्होंने आगे कहा कि टैरिफ (शुल्क) लगाने से अगले दस सालों में अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर तक घट सकता है हालांकि उनका मानना है कि असली आंकड़ा इससे भी ज्यादा होगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि व्यापार घाटा और कर्ज़ कम करना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है.

“चीन के साथ जल्द होगा शानदार समझौता” – एपीईसी सीईओ समिट में ट्रंप का बयान

एपीईसी समिट में सीईओ के समूह को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अमेरिका जल्द ही चीन के साथ एक समझौता करेगा, और यह “दोनों देशों के लिए अच्छा सौदा” होगा. ट्रंप ने कहा कि किसी समझौते पर पहुंचना लगातार चल रहे संघर्षों और “विभिन्न तरह की समस्याओं” से कहीं बेहतर होगा. उन्होंने आगे कहा,“दुनिया इस पर नज़र रख रही है, और मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसा होगा जो सभी के लिए बहुत रोमांचक होगा.”

ट्रंप ने एपीईसी सदस्य देशों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने वैश्विक व्यापार प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि न केवल अमेरिका के लिए, बल्कि दक्षिण कोरिया सहित सभी देशों के लिए आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा का गहरा संबंध है.

ट्रंप ने कहा कि कई सालों तक दुनिया की व्यापार व्यवस्था दूसरों के लिए अनुचित रही, कुछ देशों ने इसका फायदा उठाया, जबकि कुछ ने ईमानदारी से नियमों का पालन किया. उन्होंने बताया कि अब एपीईसी देश मिलकर इन गलतियों को सुधारने और व्यापार को बेहतर और टिकाऊ बनाने के लिए काम कर रहे हैं.

आठ साल बाद एशिया लौटे ट्रंप ने कहा कि जिन लक्ष्यों की उन्होंने पहले बात की थी, वे अब सच हो रहे हैं.
अपने भाषण के अंत में उन्होंने तालियाँ बजा रहे दर्शकों को धन्यवाद दिया.

