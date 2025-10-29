ट्रंप ने कहा- "मोदी पिता जैसे हैं, बेहद सख्त लेकिन जबरदस्त!” जल्द व्यापार समझौते के भी दिए संकेत

दक्षिण कोरिया में आयोजित एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) सीईओ समिट में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड (Donald Trump) ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ भारत के तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ हुई अपनी बातचीत का ज़िक्र किया.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को “सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति” और “एक पिता जैसे” बताया. उन्होंने कहा, “वह एक जबरदस्त इंसान हैं, बहुत सख्त हैं.” उन्होंने मोदी की नकल करते हुए एक लहजे में कहा, “नहीं, हम लड़ेंगे.” ट्रंप ने बताया कि दो दिन बाद भारत ने अमेरिका से संपर्क किया और कहा कि वह अब थोड़ा नरम रुख अपनाएगा. ट्रंप ने टिप्पणी करते हुए कहा, “क्या यह अद्भुत नहीं है?”

ट्रंप का बयान: “मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों की तारीफ की.

ट्रंप ने कहा, “मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूं और मुझे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बहुत सम्मान और स्नेह है. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं. इसी तरह, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. उनके पास एक फील्ड मार्शल है. आप जानते हैं वह फील्ड मार्शल क्यों हैं? क्योंकि वह बहुत अच्छे योद्धा हैं. और मैं उन सभी को जानता हूं.”

भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान ट्रंप ने दोनों देशों से की थी बात

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान कई विमानों के गिराए जाने की खबरें पढ़ी थीं, जिसके बाद उन्होंने दोनों देशों के नेताओं को फोन किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि जब तक पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है, तब तक अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते पर आगे नहीं बढ़ सकता. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान को भी यही संदेश दिया था कि संघर्ष के दौरान व्यापार वार्ताएं जारी नहीं रह सकतीं.

ट्रंप के अनुसार, भारत और पाकिस्तान दोनों ने शुरू में कहा कि वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. लेकिन दो दिन के भीतर ही दोनों देशों ने उनसे संपर्क किया और बताया कि वे स्थिति को समझते हैं और तनाव कम कर दिया गया है. ट्रंप ने इस तेज़ बदलाव को “काबिले-गौर” बताया और कहा कि ऐसी कूटनीति राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में संभव नहीं होती.

