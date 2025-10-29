Financial Rule Changes : आधार अपडेट, SBI कार्ड फीस, लाइफ सर्टिफिकेट, बैंक नॉमिनेशन, नवंबर में होंगे ये बदलाव

November financial rule changes India : अगले महीने यानी नवंबर 2025 के शुरू होने के साथ ही बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड यूजर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम बदल रहे हैं. इन बदलावों में बैंक अकाउंट और लॉकर के लिए मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा, SBI क्रेडिट कार्ड की बदली हुई फीस, और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने की समय सीमा बढ़ाने जैसे नियम शामिल हैं. इसके अलावा आधार अपडेट और म्यूचुअल फंड नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं. ये बदलाव सीधे तौर पर कहीं न कहीं आप पर असर डाल सकते हैं.
एक्सपेंस रेश्यो से ब्रोकरेज चार्ज तक, म्यूचुअल फंड में इन 7 बदलावों से निवेशकों को कैसे होगा फायदा
बैंक अकाउंट में मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा
1 नवंबर 2025 से बैंक जमा खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी में रखी चीजों के लिए नए नॉमिनेशन नियम लागू होंगे. वित्त मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बैंकिंग लॉज (संशोधन) अधिनियम 2025 की धारा 10 से 13 इसी तारीख से लागू होंगी.
नए नियम के तहत ग्राहक अपने बैंक अकाउंट में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे. इसके अलावा वे या तो एक साथ चारों नॉमिनी जोड़ सकते हैं या यह तय कर सकते हैं कि किस क्रम में नॉमिनी को पैसे मिलेंगे. यह बदलाव नॉमिनेशन प्रक्रिया को सरल बनाने और किसी अनहोनी की स्थिति में कानूनी वारिसों को पैसा पाने में होने वाली देरी या विवाद को कम करने के लिए किया गया है.
SEBI की म्यूचुअल फंड नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, HDFC AMC, Nuvama सहित एएमसी स्टॉक 8% तक टूटे
SBI कार्ड के चार्ज
SBI कार्ड (SBI Card) ने अपने चार्ज और फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे. ये नए चार्ज कुछ खास तरह के ट्रांज़ेक्शन पर लगेंगे, जैसे एजुकेशन पेमेंट और वॉलेट में पैसे जोड़ना. SBI कार्ड के अनुसार, अब अगर आप थर्ड-पार्टी ऐप जैसे CRED, Cheq, या MobiKwik के जरिए स्कूल/कॉलेज की फीस भरते हैं, तो ट्रांज़ैक्शन राशि का 1% चार्ज देना होगा.
लेकिन, अगर भुगतान सीधे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या उनके कार्ड मशीन (POS मशीन) पर किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. इसके अलावा, अगर आप डिजिटल वॉलेट में पैसे जोड़ते हैं और वह राशि 1,000 रुपये से अधिक है, तो उस ट्रांजेक्शन पर भी 1% चार्ज लगेगा. यह कुछ चुने हुए मर्चेंट कैटेगरी पर लागू होगा.
SIP करते हो गए 12 से 15 महीने लेकिन रिजल्ट मिला जीरो, आप कहां कर रहे हैं गलती? कैसे ठीक करें
PNB लॉकर चार्ज
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर के रेंट में कटौती की है. बैंक ने 16 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी किया था कि सभी क्षेत्रों और सभी साइज के लॉकर पर किराया कम किया जा रहा है. ये नए चार्ज बैंक की वेबसाइट पर नोटिस जारी होने के 30 दिन बाद लागू होंगे.
आधार कार्ड अपडेट
UIDAI ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) अपडेट करने की प्रक्रिया आसान कर दी है. आधार कार्डधारक को नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी चीजें अपडेट कराने के लिए आधार केंद्र नहीं जाना होगा. ऑनलाइन ही पूरी कार्यवाही हो जाएगी. बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट या आंखों की पुतली स्कैन के लिए ही सेंटर जाने की जरूरत होगी. UIDAI आपके डेटा को पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा जैसे डेटाबेस को अपनेआप वेरिफाई कर लेगा. डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी.
SIP 18 × 10 × 15 : सिर्फ दस साल में एसआईपी से 50 लाख जुटाने का परफेक्ट फॉर्मूला, क्या है ये स्ट्रैटेजी
लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) को लेकर नियम
सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनरों को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण) जमा करना होता है, ताकि उनकी पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे. इस साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक है. यह प्रक्रिया पेंशनर के जीवित होने का प्रमाण होती है, ताकि पेंशन लगातार मिलती रहे. जो पेंशनर 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, वे पहले ही 1 अक्टूबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
UPS की डेडलाइन
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS से UPS (Unified Pension Scheme) में जाने की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2025 कर दी गई है. यह डेडलाइन इन पर लागू है :
वर्तमान सरकारी कर्मचारी जो NPS में हैं, पहले रिटायर हो चुके लोग, जिन सरकारी कर्मचारियों का निधन हो चुका है, उनके वैलिड या कानूनी जीवनसाथी.