आसियान सम्मेलन में मोदी की गैरमौजूदगी पर उठे सवाल- विदेश नीति या घरेलू राजनीति, क्या थी असली वजह?

प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया ताकि ट्रंप से मुलाकात और पाकिस्तान पर चर्चा से बचा जा सके. भारत-अमेरिका तनाव, व्यापार वार्ता और बिहार चुनावी व्यस्तताएँ भी उनकी अनुपस्थिति के प्रमुख कारण रहे.

PM Modi n Trump

ChatGPT said: क्या ट्रंप की वजह से मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन छोड़ा?

ASEAN Summit : भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मलेशिया में हुए आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जापान यात्रा से पहले कुआलालंपुर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में भाग लिया.

वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुआलालंपुर में द्विवार्षिक बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. देश के शीर्ष नेता ने इस सभा में शारीरिक रूप से उपस्थित होने से परहेज़ किया. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, उनकी यह स्पष्ट अनुपस्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सामना करने और पाकिस्तान से जुड़ी किसी भी चर्चा से बचने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लिया?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन से दूरी बनाने के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से बचना था.

मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हाल के समय में भारत-अमेरिका संबंधों में आई तल्खी के बीच मोदी का यह निर्णय सोचा-समझा था. दरअसल, ट्रंप बार-बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का श्रेय खुद को देने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मई में भारत की ऑपरेशन सिंदूर नामक जवाबी कार्रवाई के बाद हुआ था. इसी वजह से मोदी ने इस सप्ताह मलेशिया में ट्रंप से आमने-सामने होने से परहेज़ किया.

सूत्रों के अनुसार, मोदी ने ऐसा निर्णय इसलिए लिया ताकि डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के साथ पाकिस्तान को लेकर किसी भी संभावित चर्चा से बचा जा सके. ट्रंप लगातार खुद को एक वैश्विक “शांतिदूत” के रूप में पेश करते रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई संघर्षों को “सुलझा” चुके हैं. उन्होंने बार-बार यह दावा किया है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से “भारत-पाकिस्तान युद्ध को रोका”. हालांकि, नई दिल्ली ने बार-बार इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत-पाकिस्तान से जुड़े मामलों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती.

भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव केवल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमलों के बाद नहीं बढ़ा, जब नई दिल्ली ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ढांचों के खिलाफ “ऑपरेशन सिंदूर” शुरू किया था, बल्कि हाल के महीनों में भी यह संबंध कई मोर्चों पर खिंचाव का सामना कर रहे हैं. दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत और ट्रंप प्रशासन के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण भारत द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% तक के बढ़े हुए टैरिफ (शुल्क) भी हैं.

इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके वरिष्ठ अधिकारी लगातार भारत पर नए व्यापारिक शुल्कों की धमकियाँ देते रहे हैं, हालांकि समय-समय पर वे यह भी कहते हैं कि दोनों देशों के बीच “अच्छे संबंध” बने हुए हैं.  भारतीय सूत्रों का कहना है कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता काफी समय से “अंतिम चरणों” में बताया जा रहा है लेकिन अब तक उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

अन्य विशेषज्ञों की राय: मोदी ने मलेशिया शिखर सम्मेलन क्यों छोड़ा

ब्लूमबर्ग के सूत्रों की तरह, किंग्स कॉलेज लंदन के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष पंत ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित असहज मुलाकात से बचने के लिए आसियान शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, पंत ने कहा,“अगर मोदी वहाँ मौजूद होते और ट्रंप से उनकी मुलाकात हो जाती, तो ट्रंप की सार्वजनिक रूप से हर तरह की बातें कहने की प्रवृत्ति और इस उम्मीद के बीच कि मोदी भी सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देंगे, यह एक असहज स्थिति पैदा कर सकता था.” उन्होंने आगे कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत के मद्देनज़र, मोदी के इस फैसले के पीछे ट्रंप को लेकर सतर्कता और सावधानी एक मुख्य कारण रही है.

दूसरी ओर, कतर स्थित जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर उदय चंद्रा का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों, जैसे G20 में शामिल होना पसंद करते हैं, जहाँ भारत खुद को एक समान शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सके.

उन्होंने कहा,“इसके विपरीत, आसियान (ASEAN) केंद्रित बैठकें, भले ही क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण हों, लेकिन इनमें निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिससे भारत की आवाज़ कई मध्यम शक्तियों के बीच कमजोर पड़ जाती है.”

उदय चंद्रा के अनुसार, यही कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने से परहेज़ किया.

इस बीच, भारतीय पक्ष में देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन से दूर रहने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण रहा.

राज्य में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने वाले हैं, और इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेताओं में से एक हैं, ने हाल ही में समस्तीपुर और बेगूसराय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के चुनाव अभियान की शुरुआत की.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू चुनावी व्यस्तताओं ने मोदी की विदेश यात्रा की प्राथमिकताओं को प्रभावित किया और उन्होंने आसियान सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने का विकल्प चुना.

PM Narendra Modi Donald Trump