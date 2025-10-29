आसियान सम्मेलन में मोदी की गैरमौजूदगी पर उठे सवाल- विदेश नीति या घरेलू राजनीति, क्या थी असली वजह?

ASEAN Summit : भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मलेशिया में हुए आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जापान यात्रा से पहले कुआलालंपुर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में भाग लिया.

वहीं विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुआलालंपुर में द्विवार्षिक बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. देश के शीर्ष नेता ने इस सभा में शारीरिक रूप से उपस्थित होने से परहेज़ किया. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, उनकी यह स्पष्ट अनुपस्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सामना करने और पाकिस्तान से जुड़ी किसी भी चर्चा से बचने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है.

Advertisment

Also Read: Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार में आज बढ़ेगा सियासत का पारा - अमित शाह, CM योगी, राहुल गांंधी और तेजस्वी समेत कई दिग्गजों की रैली

प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लिया?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन से दूरी बनाने के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से बचना था.

मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हाल के समय में भारत-अमेरिका संबंधों में आई तल्खी के बीच मोदी का यह निर्णय सोचा-समझा था. दरअसल, ट्रंप बार-बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम का श्रेय खुद को देने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मई में भारत की ऑपरेशन सिंदूर नामक जवाबी कार्रवाई के बाद हुआ था. इसी वजह से मोदी ने इस सप्ताह मलेशिया में ट्रंप से आमने-सामने होने से परहेज़ किया.

सूत्रों के अनुसार, मोदी ने ऐसा निर्णय इसलिए लिया ताकि डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के साथ पाकिस्तान को लेकर किसी भी संभावित चर्चा से बचा जा सके. ट्रंप लगातार खुद को एक वैश्विक “शांतिदूत” के रूप में पेश करते रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई संघर्षों को “सुलझा” चुके हैं. उन्होंने बार-बार यह दावा किया है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से “भारत-पाकिस्तान युद्ध को रोका”. हालांकि, नई दिल्ली ने बार-बार इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत-पाकिस्तान से जुड़े मामलों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती.

Also Read: Financial Rule Changes : आधार अपडेट, SBI कार्ड फीस, लाइफ सर्टिफिकेट, बैंक नॉमिनेशन, नवंबर में होंगे ये बदलाव

भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव केवल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमलों के बाद नहीं बढ़ा, जब नई दिल्ली ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ढांचों के खिलाफ “ऑपरेशन सिंदूर” शुरू किया था, बल्कि हाल के महीनों में भी यह संबंध कई मोर्चों पर खिंचाव का सामना कर रहे हैं. दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत और ट्रंप प्रशासन के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण भारत द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% तक के बढ़े हुए टैरिफ (शुल्क) भी हैं.

इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके वरिष्ठ अधिकारी लगातार भारत पर नए व्यापारिक शुल्कों की धमकियाँ देते रहे हैं, हालांकि समय-समय पर वे यह भी कहते हैं कि दोनों देशों के बीच “अच्छे संबंध” बने हुए हैं. भारतीय सूत्रों का कहना है कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता काफी समय से “अंतिम चरणों” में बताया जा रहा है लेकिन अब तक उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.

Also Read: जेफ बेजोस: दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स की लग्ज़री वॉच कलेक्शन देखकर आप रह जाएंगे दंग!