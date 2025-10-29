जेफ बेजोस: दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स की लग्ज़री वॉच कलेक्शन देखकर आप रह जाएंगे दंग!

हाल ही में मियामी में देखे गए जेफ बेजोस ने अपनी कलाई पर रिचर्ड मिली (Richard Mille) की एक घड़ी पहनी हुई थी. बताया जाता है कि यह घड़ी आरएम नडाल (RM Nadal) कलेक्शन की अंतिम और बेहद दुर्लभ घड़ियों में से एक है, जिसकी कीमत लगभग 2.4 मिलियन डॉलर (करीब 20 करोड़ रुपये) है. कार्बन से बनी यह घड़ी बेहद हल्की और शानदार डिज़ाइन वाली है. यह तो बस अमेज़न के संस्थापक की कीमती घड़ियों की कलेक्शन का एक नगीना मात्र है.

जेफ बेजोस की लग्ज़री घड़ियों की कलेक्शन

Ulysse Nardin Dual Time

टेक अरबपति जेफ बेजोस को अक्सर अपनी कलाई पर Ulysse Nardin Dual Time घड़ी पहने देखा गया है. यह एक स्विस ऑटोमैटिक घड़ी है, जिसमें डुअल टाइम ज़ोन की सुविधा दी गई है. भले ही इसका नाम बाकी लग्ज़री ब्रांड्स जितना बड़ा न हो, लेकिन इसकी कीमत करीब ₹7.4 लाख है.

यह घड़ी अपनी उत्तम तकनीक और खूबसूरत डिजाइन के लिए जानी जाती है. इसके ट्रांसपेरेंट केस बैक (पारदर्शी पीछे वाले हिस्से) से इसकी बारीक मशीनरी और परंपरा दोनों झलकती हैं. 42 मिमी के स्टेनलेस स्टील बॉडी में बनी यह घड़ी स्क्रैच-रेज़िस्टेंट सैफायर क्रिस्टल से सुरक्षित है. इसमें सिल्वर डायल और ल्यूमिनसेंट डिटेल्स (रात में चमकने वाले निशान) हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं.

Also Read: Financial Rule Changes : आधार अपडेट, SBI कार्ड फीस, लाइफ सर्टिफिकेट, बैंक नॉमिनेशन, नवंबर में होंगे ये बदलाव

यह कस्टम-निर्मित ओमेगा (Omega) घड़ी खास तौर पर जेफ बेजोस के लिए बनाई गई थी. इसे उनकी ब्लू ओरिजिन मिशन (Blue Origin Mission) की याद में तैयार किया गया था, जो उनके अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक था.

इस घड़ी पर बेहद बारीकी से बेजोस का नाम, फ्लाइट नंबर और ब्लू ओरिजिन के प्रतीकात्मक पंख वाले लोगो की नक्काशी की गई है. यह टाइमपीस उस ऐतिहासिक पल को हमेशा के लिए अमर बना देता है, जब बेजोस ने अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा था.

इस घड़ी की कीमत करीब ₹6 से ₹8 लाख के बीच बताई जाती है. इसमें नया METAS-प्रमाणित 3861 मूवमेंट लगाया गया है और यह एक ग्रे वेल्क्रो स्ट्रैप (धूसर पट्टा) के साथ आती है. इसमें सेकंड्स सब-डायल, 30-मिनट रिकॉर्डर और 12-घंटे रिकॉर्डर जैसी विशेषताएँ हैं. इसके अलावा, इसमें एक सेंट्रल क्रोनोग्राफ फ़ंक्शन भी दिया गया है, जो इसे तकनीकी रूप से बेहद उन्नत और आकर्षक बनाता है.

Also Read: Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार में आज बढ़ेगा सियासत का पारा - अमित शाह, CM योगी, राहुल गांंधी और तेजस्वी समेत कई दिग्गजों की रैली