जेफ बेजोस: दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स की लग्ज़री वॉच कलेक्शन देखकर आप रह जाएंगे दंग!

Jeff Bezos net worth: दुनिया के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस कभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं. फोर्ब्स (Forbes) के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति लगभग 241 अरब डॉलर आंकी गई थी. आज वे भी दुनिया के चौथे सबसे अमीर अरबपति हैं, लेकिन उनका प्रभाव और पहचान अब भी बेमिसाल है.
हाल ही में जेफ बेजोस अपनी मंगेतर लॉरेन सांचेज़ से वेनिस (इटली) में हुई अपनी शाही शादी को लेकर सुर्खियों में रहे. इस शादी में न सिर्फ ग्लैमर और रोमांस झलक रहा था, बल्कि बेजोस की आलीशान जीवनशैली की झलक भी साफ दिखाई दी. जेफ बेजोस अपने लक्ज़री लाइफ़स्टाइल के लिए जाने जाते हैं- प्राइवेट यॉट्स, आलीशान घरों और निजी जेट्स से लेकर दुनिया की सबसे शानदार घड़ियों तक, उनके पास सब कुछ है. उनकी घड़ियों का कलेक्शन भी उतना ही अनोखा और क्लासिक है जितनी उनकी सफलता की कहानी. उनके कलेक्शन में कई दुर्लभ और लिमिटेड एडिशन टाइमपीस शामिल हैं, जो न सिर्फ उनकी पसंद को दर्शाते हैं बल्कि उनकी विरासत और व्यक्तित्व को भी बयां करते हैं.
हाल ही में मियामी में देखे गए जेफ बेजोस ने अपनी कलाई पर रिचर्ड मिली (Richard Mille) की एक घड़ी पहनी हुई थी. बताया जाता है कि यह घड़ी आरएम नडाल (RM Nadal) कलेक्शन की अंतिम और बेहद दुर्लभ घड़ियों में से एक है, जिसकी कीमत लगभग 2.4 मिलियन डॉलर (करीब 20 करोड़ रुपये) है. कार्बन से बनी यह घड़ी बेहद हल्की और शानदार डिज़ाइन वाली है. यह तो बस अमेज़न के संस्थापक की कीमती घड़ियों की कलेक्शन का एक नगीना मात्र है.
जेफ बेजोस की लग्ज़री घड़ियों की कलेक्शन
Ulysse Nardin Dual Time
टेक अरबपति जेफ बेजोस को अक्सर अपनी कलाई पर Ulysse Nardin Dual Time घड़ी पहने देखा गया है. यह एक स्विस ऑटोमैटिक घड़ी है, जिसमें डुअल टाइम ज़ोन की सुविधा दी गई है. भले ही इसका नाम बाकी लग्ज़री ब्रांड्स जितना बड़ा न हो, लेकिन इसकी कीमत करीब ₹7.4 लाख है.
यह घड़ी अपनी उत्तम तकनीक और खूबसूरत डिजाइन के लिए जानी जाती है. इसके ट्रांसपेरेंट केस बैक (पारदर्शी पीछे वाले हिस्से) से इसकी बारीक मशीनरी और परंपरा दोनों झलकती हैं. 42 मिमी के स्टेनलेस स्टील बॉडी में बनी यह घड़ी स्क्रैच-रेज़िस्टेंट सैफायर क्रिस्टल से सुरक्षित है. इसमें सिल्वर डायल और ल्यूमिनसेंट डिटेल्स (रात में चमकने वाले निशान) हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं.
Omega Speedmaster
यह कस्टम-निर्मित ओमेगा (Omega) घड़ी खास तौर पर जेफ बेजोस के लिए बनाई गई थी. इसे उनकी ब्लू ओरिजिन मिशन (Blue Origin Mission) की याद में तैयार किया गया था, जो उनके अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक था.
इस घड़ी पर बेहद बारीकी से बेजोस का नाम, फ्लाइट नंबर और ब्लू ओरिजिन के प्रतीकात्मक पंख वाले लोगो की नक्काशी की गई है. यह टाइमपीस उस ऐतिहासिक पल को हमेशा के लिए अमर बना देता है, जब बेजोस ने अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा था.
इस घड़ी की कीमत करीब ₹6 से ₹8 लाख के बीच बताई जाती है. इसमें नया METAS-प्रमाणित 3861 मूवमेंट लगाया गया है और यह एक ग्रे वेल्क्रो स्ट्रैप (धूसर पट्टा) के साथ आती है. इसमें सेकंड्स सब-डायल, 30-मिनट रिकॉर्डर और 12-घंटे रिकॉर्डर जैसी विशेषताएँ हैं. इसके अलावा, इसमें एक सेंट्रल क्रोनोग्राफ फ़ंक्शन भी दिया गया है, जो इसे तकनीकी रूप से बेहद उन्नत और आकर्षक बनाता है.
Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon Rafael Nadal
यह बेहद दुर्लभ और हल्के डिज़ाइन वाली घड़ी आरएम नडाल सीरीज़ की कुछ चुनिंदा घड़ियों में से एक है. जेफ बेजोस को इसे पहनते हुए देखा गया है. दुनिया भर में इस मॉडल की सिर्फ 80 घड़ियाँ ही मौजूद हैं. इसकी कीमत ₹10 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जाती है. इसमें Carbon TPT केस और फ्लाइंग टूरबिलॉन कंप्लिकेशन शामिल है. इसका वज़न मात्र 18.83 ग्राम है. यह घड़ी न सिर्फ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है, बल्कि लग्ज़री वॉच डिज़ाइन की एक उत्कृष्ट मिसाल भी है.
जेफ बेजोस की घड़ियों की पसंद उनके मिनिमलिस्ट स्टाइल (सादगीपूर्ण स्वाद) को दर्शाती है. वे शायद ही कभी चमकदार Rolex या फिर अरबपतियों से जुड़े लग्ज़री ब्रांड Patek Philippe की घड़ियाँ पहनते दिखाई देते हैं. दूसरी ओर, उनकी पत्नी लॉरेन सांचेज़ को कई मौकों पर हीरों से जड़ी रिचर्ड मिली (Richard Mille) घड़ी पहने देखा गया है, जो उनके ग्लैमरस और शानदार अंदाज़ को पूरी तरह दर्शाती है.
