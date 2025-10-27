King of Midcap Funds : 25,000 रुपये से 1 करोड़ बनाने वाला फंड, 30 साल में 22% CAGR का ट्रैक रिकॉर्ड

Midcap fund with highest CAGR in India : निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड अपने मजबूत निवेश स्‍ट्रैटेजी और प्रदर्शन के दम पर सिर्फ मिड कैप कैटेगरी का ही नहीं, बल्कि इक्विटी म्‍यूचुअल फंड का किंग साबित हुआ है. इसी महीने 30 साल पूरे करने वाले इस फंड ने 3 दशक से लगातार हाई रिटर्न दिया है. लम्‍प सम निवेश करने वालों को इसने हर साल औसतन 22.20 फीसदी और एसआईपी करने वालों को 22.53 फीसदी रिटर्न दिया है. यह एक अकेला मिडकैप फंड है. जिसमें ओवरआल रिटर्न 400 गुना से ज्‍यादा रहा. इसे वैल्‍यू रिसर्च पर 5 स्‍टार रेटिंग भी मिली है.

फंड (Nippon India Growth Fund) की फैक्‍ट शीट के अनुसार 30 सितंबर 2025 तक फंड का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 39,328.98 करोड़ रुपये था. जबकि रेगुलर प्‍लान का एक्‍सपेंस रेश्‍यो 1.55% और डायरेक्‍ट प्‍लान का एक्‍सपेंस रेश्‍यो 0.75% था. इस फंड ने 2,500 रुपये की एसआईपी (SIP Return) को 30 साल में 6.5 करोड़ रुपये में बदल दिया. हमने यहां हर एक पैमाने पर फंड के बारे में डिटेल जानकारी दी है. एसआईपी और लम्‍प सम कैलकुलेशन म्‍यूचुअल फंड की ही फैक्‍ट शीट से लिया गया है.

निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड : निवेश की स्ट्रैटेजी

निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एक मिड कैप फंड है. यानी इस स्कीम द्वारा सबसे ज्यादा निवेश मिड कैप कंपनियों के स्टॉक में किया जाता है. यह निवेश के लिए उन कंपनियों का चुनाव करता है, जिनके मौजूदा फंडामेंटल अच्छे हों और भविष्य में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद हो.

फंड मैनेजर का फोकस ऐसी कंपनियों की पहचान करने पर रहता है, जो आगे चलकर मार्केट लीडर बनने की संभावना रखती हैं. इस रणनीति से लंबी अवधि में हाई रिटर्न हासिल करने का प्रयास किया जाता है. एक और बात का ध्यान रखा जाता है कि निवेश करते समय स्टॉक बहुत महंगा न हो चुका हो, इसकी बजाय वाजिब कीमत पर निवेश करने की कोशिश रहती है. हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह रणनीति हर फेज में अच्छा काम करे.

लम्‍प सम प्रदर्शन : 22.20% एनुअलाइज्‍ड रिटर्न

निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड के 30 साल पूरे हो गए. यह फंड 8 अक्‍टूबर 1995 को लॉन्‍च हुआ था. 30 साल की जर्नी में इस फंड का लम्‍प सम रिटर्न 22.20 फीसदी सालाना रहा है. यानी इस दौरान हर साल 22.20 फीसदी की औसत दर से रिटर्न मिला. इस रिटर्न पर सिर्फ 10,000 रुपये निवेश की वैल्‍यू 40,92,986 रुपये (करीब 41 लाख रुपये) में बदल गया. यानी 25,000 रुपये का निवेश 1 करोड़ रुपये बन गया.

फंड का लॉन्‍च डेट : 8 अक्‍टूबर 1995

लॉन्‍च के बाद से एनुअलाइज्‍ड रिटर्न : 22.20%

वन टाइम इन्‍वेस्‍टमेंट : 25,000 रुपये

निवेश की अब वैल्‍यू : 1.02 करोड़ रुपये

फंड का SIP प्रदर्शन : 22.53% एनुअलाइज्‍ड रिटर्न

फंड का लॉन्‍च डेट : 8 अक्‍टूबर 1995

लॉन्‍च के बाद से SIP का एनुअलाइज्‍ड रिटर्न : 23.53%

मंथली SIP अमाउंट : 2,500 रुपये

अब तक कुल निवेश : 8,97,500 रुपये

निवेश की अब वैल्‍यू : 6,46,72,440 रुपये

25 साल का SIP रिटर्न (सालाना) : 22.00%

20 साल का SIP रिटर्न (सालाना) : 17.09%

15 साल का SIP रिटर्न (सालाना) : 18.63%

10 साल का SIP रिटर्न (सालाना) : 20.64 %

फंड के बारे में डिटेल

30 सितंबर 2025 तक कुल एसेट्स : 39,328.98 करोड़ रुपये

30 सितंबर 2025 तक एक्‍सपेंस रेश्‍यो - रेगुलर : 1.55%

30 सितंबर 2025 तक एक्‍सपेंस रेश्‍यो - डायरेक्‍ट : 0.75%

स्‍टैंडर्ड डेविएशन : 15.44

बीटा : 0.94

शार्प रेश्‍यो : 1.12

फंड मैनेजर : रूपेश पटेल

एंट्री लोड : कुछ नहीं

एग्जिट लोड : यूनिट एलॉटमेंट के 1 महीने पहले भुनाने या स्विच करने पर 1%

पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्‍टॉक

Fortis Healthcare : 3.34%

BSE : 2.65%

Cholamandalam Financial Holdings : 2.56%

Voltas : 2.21%

AU SFB : 2.14%

Max Financial : 2.04%

Persistent Systems : 2.02%

The Federal Bank : 2.01%

PFC : 2.0%

Ashok Leyland : 1.88%

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्‍टर

Auto Components : 8.38%

Finance : 8.18%

Banks : 7.25%

Pharma & Biotech : 6.36%

Retail : 6.22%

Consumer Durables : 5.89%

Industrial Products : 5.48%

Healthcare Services : 5.12%

Capital Markets : 4.91%

Power : 4.46%

किसे करना चाहिए निवेश?

इस स्कीम में उन्हीं निवेशकों को पैसे लगाने चाहिए, जो हाई रिटर्न के लिए मार्केट से जुड़ा हाई रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं और अपने निवेश को कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय तक होल्ड कर सकते हैं. क्योंकि मुख्य तौर पर मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करने वाला इक्विटी फंड होने की वजह से इसमें मार्केट रिस्क हमेशा जुड़ा रहता है. बेहतर रिटर्न के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. किसी फंड का पुराना प्रदर्शन भविष्य में भी जारी रहे, यह जरूरी नहीं है. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने के बाद और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें.)