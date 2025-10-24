बीमा पॉलिसी मैनेज करना होगा आसान, बजाज लाइफ इंश्योरेंस के ऐप पर मिलेंगे ये नए फीचर

Bajaj Life Insurance App new features explained : बीमा धारकों के लिए अब पॉलिसी मैनेज करना और भी आसान हो गया है. बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने अपने मोबाइल ऐप का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है, जिसे अब ज्यादा यूज़र-फ्रेंडली और स्मार्ट बनाया गया है. नया बजाज लाइफ इंश्योरेंस ऐप (Bajaj Life Insurance App) ग्राहकों को पॉलिसी सर्विसिंग, फंड मैनेजमेंट, हेल्थ ट्रैकिंग और पर्सनलाइज्ड ऑफर्स की सुविधा एक ही जगह पर देता है.

अपडेटेड ऐप के नए फीचर्स

यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और इसका उद्देश्य ग्राहकों को एक आसान डिजिटल एक्सपीरियंस देना है. आइए समझते हैं कि क्या हैं इस अपडेटेड ऐप के नए फीचर.

एक ही जगह मिलेंगे सभी पॉलिसी डिटेल

इस ऐप में सबसे खास फीचर है यूनिफाइड पॉलिसी व्यू, यानी सभी पॉलिसियों की जानकारी एक ही स्क्रीन पर देखने की सुविधा. अब ग्राहकों को अलग-अलग डॉक्युमेंट्स या ईमेल्स खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चाहे टर्म इंश्योरेंस हो या यूएलआईपी, सभी पॉलिसी डिटेल्स को एक साथ एक्सेस किया जा सकता है. इसके अलावा, स्मार्ट फंड मैनेजमेंट फीचर के जरिए ग्राहक अपने ULIP इनवेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, फंड बदल सकते हैं और रिटर्न्स की निगरानी कर सकते हैं.

आसान पेमेंट और दस्तावेज डाउनलोड

अब इंंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट भी कुछ सेकंड में किया जा सकेगा. ऐप में सुरक्षित पेमेंट विकल्प के साथ-साथ समय पर रिमाइंडर की सुविधा भी दी गई है, ताकि कोई प्रीमियम ड्यू न छूटे. वहीं, ग्राहक सिर्फ तीन स्टेप में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं — बिना किसी झंझट या लंबे प्रोसेस के.

हेल्थ ट्रैकिंग और स्मार्ट कैलकुलेटर की सुविधा

बजाज लाइफ ने इस ऐप को केवल बीमा सर्विसिंग तक सीमित नहीं रखा है. इसमें हेल्थ स्नैपशॉट फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी वेलनेस और हेल्थ स्कोर मॉनिटर कर सकते हैं. साथ ही, ऐप में स्मार्ट कैलकुलेटर्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से यूजर अपनी सेविंग्स, रिटायरमेंट कॉर्पस और इन्वेस्टमेंट गोल्स की गणना कर सकते हैं.

यह फीचर ग्राहकों को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और लाइफ गोल्स के हिसाब से सही निर्णय लेने में मदद करता है.

ग्राहकों के लिए पर्सनलाइज्ड सर्विस

इस ऐप में अब टेलर्ड रिकमेंडेशन यानी व्यक्तिगत सुझाव भी शामिल हैं. यह यूज़र के लाइफस्टेज और जरूरतों के आधार पर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सुझाता है. इसके अलावा, ग्राहक रियल टाइम सर्विस ट्रैकिंग के जरिए अपने सर्विस रिक्वेस्ट का स्टेटस फौरन देख सकते हैं.

बजाज लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ तरुण चुघ ने कहा, "ग्राहक ऐसे डिजिटल सॉल्यूशन चाहते हैं जो सरल, प्रासंगिक और उनकी जरूरतों के मुताबिक हों. नया बजाज लाइफ इंश्योरेंस ऐप सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सहयोगी है जो ग्राहकों को उनके लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने में मदद करता है. इसका डिजाइन और पर्सनलाइजेशन हमारी ‘Life Goals. Done’ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

स्मार्ट एक्सपीरियंस पर जोर

नया बजाज लाइफ ऐप इस बात का उदाहरण है कि कैसे बीमा कंपनियां अब सिर्फ पॉलिसी बेचने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तकनीक के जरिये ग्राहकों को आसान और ट्रांसपेरेंट सर्विस एक्सपीरियंस देने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. यह ऐप इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेजमेंट को स्मार्ट, सिंपल और पर्सनलाइज्ड बनाता है, ताकि ग्राहक अपनी बीमा से जुड़ी हर जरूरत को बस कुछ ही टैप में पूरा कर सकें.

