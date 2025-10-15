Gold Rate Today : सोना 1000 रुपये बढ़कर 1.31 लाख पर पहुंचा, ग्लोबल मार्केट में 4,200 डॉलर हुआ भाव, क्या है आगे का रुझान

Gold Rate Today, Sone Chandi Ka Bhav Aaj Ka : सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली. बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,000 रुपये बढ़कर 1,31,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने का भाव 4,200 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गया है. त्योहारी सीजन में ज्वेलर्स और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी ने इस तेजी को और मजबूत किया है.

त्योहारों पर खरीदारी से बढ़ी चमक

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, मंगलवार को 1,30,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ सोना बुधवार को 1,000 रुपये की छलांग लगाकर 1,31,800 रुपये तक पहुंच गया. 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की यह अब तक की सबसे ऊंची कीमत है. 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 1,31,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचा.

वहीं दूसरी ओर, चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. मंगलवार को रिकॉर्ड 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को छूने के बाद बुधवार को चांदी 3,000 रुपये गिरकर 1,82,000 रुपये पर बंद हुई.

ग्लोबल मार्केट में भी जबरदस्त तेजी

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने ने नया इतिहास रच दिया है. स्पॉट गोल्ड 4,218.32 डॉलर प्रति औंस तक जा पहुंचा, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. पीएल कैपिटल के CEO और डायरेक्टर संदीप रायचूरा ने कहा, “सोना अब हमारे दूसरे लक्ष्य 4,200 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच चुका है, वह भी उम्मीद से कहीं तेजी से. चीन की ओर से जारी भारी खरीदारी ने निवेशकों के विश्वास को फिर से मजबूत किया है.”

उन्होंने आगे कहा कि, “ETFs और कई उभरते बाजारों के सेंट्रल बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीदारी जारी है. अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव, संभावित अंतरराष्ट्रीय मंदी, रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी सरकार के शटडाउन जैसे फैक्टर्स ने सोने की कीमतों में आग लगा दी है.”

रुझान अब भी पॉजिटिव

HDFC सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार के मुताबिक “घरेलू बाजार में रुपये की मजबूती ने सोने की तेजी को कुछ हद तक सीमित किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर रुझान अब भी बुलिश बना हुआ है. त्योहारी सीजन की खरीदारी और निवेशकों की मजबूत मांग से कीमतों में और तेजी की संभावना बनी हुई है.”

वहीं, LKP सिक्योरिटीज के VP रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने बताया, “डॉलर इंडेक्स 99 से नीचे जाने और अमेरिकी सरकार के शटडाउन के चलते सोने में उछाल देखने को मिला. हालांकि, रुपये में लगभग 0.80 प्रतिशत की मजबूती के कारण घरेलू बाजार में बढ़त थोड़ी सीमित रही.”

उन्होंने कहा कि, “निकट भविष्य में सोने की कीमतें 1,24,000 से 1,29,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में रह सकती हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं और करेंसी मूवमेंट के कारण वोलैटिलिटी जारी रहेगी.”

सुरक्षित निवेश का तरीका

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (Motilal Oswal Financial Services) के एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा, “अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीदों ने सोने और चांदी दोनों में सेफ हेवन खरीदारी को बढ़ावा दिया है. निवेशक इस समय सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देख रहे हैं.”

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं घरेलू स्तर पर त्योहारी मांग और ज्वेलरी की खरीदारी ने सोने के भाव को और मजबूती दी है. जानकारों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में डॉलर कमजोर होता है और केंद्रीय बैंक अपनी खरीद जारी रखते हैं, तो सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी संभव है.

कैसा दिख रहा आगे का रुझान

विशेषज्ञों का कहना है कि सोने में अभी भी तेजी का माहौल बना रहेगा. हालांकि, रुपये की मजबूती और अंतरराष्ट्रीय संकेतों पर नजर रखना जरूरी है. फिलहाल निवेशक और ज्वेलर्स दोनों ही सोने की कीमतों में ऊंचाई की उम्मीद बनाए हुए हैं.

त्योहारी सीजन के बीच बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रही तेज खरीदारी यह संकेत दे रही है कि निकट भविष्य में सोने के दाम में स्थिरता आने के बजाय और तेजी देखने को मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का मकसद सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह-मशविरा करने के बाद ही करें)