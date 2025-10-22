मुद्रास्फीति कैलकुलेटर: अंदाजा लगाएँ, 2050 में ₹1 करोड़ से आप कितना सोना खरीद पाएंगे?

अक्टूबर 2025 में सोने की कीमतें: पिछले एक साल में 67% से अधिक की वृद्धि

सिर्फ एक साल में 24 कैरेट सोने की कीमत में 67% से अधिक की तेजी आई है. डॉलर की कमजोरी, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (geopolitical tensions), व्यापार शुल्क में तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता ने सोने की मांग को और बढ़ावा दिया है. भारत में त्योहारों और शादियों की मांग ने भी घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को ऊँचा बनाए रखा है.

आज ₹1 करोड़ से आप कितना सोना खरीद सकते हैं?

अगर कोई आज, यानी अक्टूबर 2025 में ₹1 करोड़ मूल्य का सोना खरीदे, तो उसे लगभग 758 ग्राम (0.76 किग्रा) सोना मिलेगा. 21 अक्टूबर 2025 तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1.32 लाख है.

सवाल उठता है कि पिछले 25 वर्षों (2000–2025) में सोने में CAGR (वार्षिक वृद्धिदर) कितना रहा? अक्टूबर 2000 में 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹4,400 थी, जबकि अक्टूबर 2025 में यह ₹1.32 लाख प्रति 10 ग्राम से अधिक हो गई है. इसका मतलब है कि सोने की वार्षिक वृद्धि दर 14.6% रही है.

यदि यह वृद्धि दर जारी रहती है, तो 2050 में ₹1 करोड़ से आप कितना सोना खरीद सकते हैं?

मान लेते हैं कि सोने की कीमतें अगले 25 वर्षों में भी इसी दर (14.6% CAGR) से बढ़ती रहती हैं, तो 2050 में 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग ₹40 लाख तक पहुँच सकती है.

इसका मतलब है कि उस समय ₹1 करोड़ केवल 25 ग्राम सोना खरीदने के लिए पर्याप्त होगा.

भविष्य की कीमतों पर सतर्कता जरूरी

हालांकि, ये गणनाएँ केवल अनुमानित हैं. सोने की कीमतें कई घरेलू और वैश्विक कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे ब्याज दरें, डॉलर की स्थिति, केंद्रीय बैंक की नीतियाँ और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति.

इसलिए, 2050 में सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹40 लाख से अधिक या कम हो सकती है.

सारांश…

यदि पिछले 25 वर्षों की गति जारी रहती है, तो सोना एक बार फिर मुद्रास्फीति को मात देने वाला निवेश (investment) साबित हो सकता है.

लेकिन, हर निवेश की तरह, इसमें भी उतार-चढ़ाव होते हैं. ये तय है कि आने वाले दशकों में भी सोना "सुरक्षित निवेश" माना जाएगा.