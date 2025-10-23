scorecardresearch
निवेश-बचत

SIP Wealth 3 Crore : 20,000 रुपये 20 साल तक या 40,000 रुपये 15 साल के लिए, कौन सा फॉर्मूला सही

Written bySushil Tripathi

SIP for long-term wealth : आज के समय में एसआईपी के जरिए लंबी अवधि में दौलत बनाना सबसे भरोसेमंद तरीका बन गया है. इक्विटी म्‍यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए किए गए निवेश में बेहतर रिजल्‍ट मिल रहे हैं.

author-image
Sushil Tripathi
New Update
sip strategy, long term sip strategy, Long term SIP return, SIP ka best strategy long term ke liye, Long term SIP plan for retirement, sip tips for long term

SIP investment guide : कई निवेशक अक्सर सोचते हैं कि अगर ज्‍यादा अमाउंट की एसआईपी की जाए तो कम समय में अपना लक्ष्‍य हासिल किया जा सकता है. (Image : Freepik)

SIP wealth calculator : आज के समय में एसआईपी (सिस्‍टमैटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान) के जरिए लंबी अवधि में दौलत बनाना सबसे भरोसेमंद तरीका बन गया है. इक्विटी म्‍यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए किए गए निवेश में जिस तरह के बेहतर रिजल्‍ट मिल रहे हैं, उसके चलते निवेशकों का भरोसा इसमें और बढ़ रहा है. एसआईपी में निवेश की बात आती है तो इसमें कंपाउंडिंग का भी जिक्र होता है. एसआईपी (SIP) में जितनी लंबी अवधि तक निवेश रहता है, कंपाउंडिंग का फायदा मिलने का चांस उतना ही ज्‍यादा बढ़ जाता है. 

कई निवेशक अक्सर सोचते हैं कि अगर ज्‍यादा अमाउंट की एसआईपी की जाए तो कम समय में अपना लक्ष्‍य हासिल किया जा सकता है. मान लिया कि आपने 3 करोड़ रुपये फंड जुटाने का लक्ष्‍य तय किया है. तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या मैं 3 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल कर सकता हूं? और इसके लिए क्या बेहतर होगा? 20,000 रुपये प्रति महीने 20 साल तक निवेश करना, या 40,000 रुपये प्रति महीने 15 साल तक? आइए इसे कैलकुलेशन (SIP Calculator) के जरिए समझते हैं. 

SIP कैलकुलेटर : केस 1  

मंथली एसआईपी अमाउंट : 20,000 रुपये 
निवेश की अवधि : 20 साल
रिटर्न अनुमान : 15% सालाना
कुल डिपॉजिट : 48,00,000 रुपये
20 साल में कुल वेल्‍थ : 3,03,19,100 रुपये (3 करोड़)

क्यों यह काम करता है?

मासिक निवेश कम होने से बजट में आसानी. 
लंबी अवधि में कंपाउंडिंग (संपत्ति पर ब्याज) का फायदा मिलता है.
निवेश पर कम दबाव और ज्यादा लचीलापन.

SIP कैलकुलेटर : केस 2 

मंथली एसआईपी अमाउंट : 40,000 रुपये 
निवेश की अवधि : 15 साल
रिटर्न अनुमान : 15% सालाना
कुल डिपॉजिट : 72,00,000 रुपये
15 साल में कुल वेल्‍थ :  2,70,74,524 रुपये (2.71 करोड़)

क्यों यह काम करता है?

ज्यादा मासिक निवेश जल्दी वेल्‍थ क्रिएशन में मदद करता है. 
कम समय में लक्ष्य हासिल हो जाता है.
हर महीने ज्यादा निवेश करने की क्षमता चाहिए.

क्‍या रिजल्‍ट निकला?

कैलकुलेशन में यह साफ है कि आपने हर महीने 40,000 रुपये एसआईपी करने का प्‍लान चुना और 15 साल तक निवेश करने का मन बनाया. 40,000 रुपये बड़ा अमाउंट है यानी इससे आपकी जेब पर 15 साल तक लगातार भारी दबाव पड़ता रहा. इस तरीके से आपने 15 फीसदी सालाना ब्‍याज के हिसाब से 15 साल में 2.71 करोड़ रुपये जुटाया. जबकि इसके लिए 72 लाख रुपये निवेश किया. 

वहीं इसके आधे अमाउंट यानी 20,000 रुपये मंथली एसआईपी के जरिए सिर्फ 5 साल निवेश बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये का फंड (Wealth Creation) बना लिया. यहां भी अनुमानित रिटर्न 15 फीसदी सालाना माना गया है.  इसके लिए 48 लाख रुपये निवेश किया.

इस तरह से महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि निवेश जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना अच्छा रिजल्‍ट मिलेगा. SIP का सबसे बड़ा लाभ लंबी अवधि की कंपाउंडिंग में है. लंबी अवधि तक निवेश का फायदा यह है कि छोटी छोटी राशि के जरिए भी कंपाउंडिंग का फायदा लेकर बड़ा कॉर्पस बनाने का अपना लक्ष्‍य हासिल किया जा सकता है.

(Disclaimer : यह आर्टिकल कैलकुलेशन के बेस पर आपकी जानकारी के लिए दिया गया है. यह निवेश की सलाह नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं और किसी स्कीम का रिटर्न फिक्स नहीं होता. इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट से सलाह लें.)

