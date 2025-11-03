NFO Alert : एंजेल वन के दो नए फंड्स में सब्सक्रिप्शन शुरू, मोमेंटम और क्वॉलिटी दोनों पर फोकस करने वाले एनएफओ की जरूरी जानकारी

NFO Alert : Angel One Passive Funds : एंजेल वन एएमसी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए देश में पहली बार दो नए स्मार्ट बीटा (Smart Beta) आधारित पैसिव फंड्स लॉन्च किए हैं. दोनों ही नए फंड निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वॉलिटी 50 इंडेक्स (Nifty Total Market Momentum Quality 50 Index) पर आधारित हैं. एंजेल वन निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वॉलिटी 50 इंडेक्स फंड (Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 Index Fund) और एंजेल वन निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वॉलिटी 50 ईटीएफ (Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 ETF) के नाम से पेश इन दोनों इक्विटी स्कीम्स में सब्सक्रिप्शन 3 नवंबर 2025 को खुल चुका है और 17 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा.

Nifty टोटल मार्केट मोमेंटम क्वॉलिटी 50 इंडेक्स में क्या खास है?

Nifty टोटल मार्केट मोमेंटम क्वॉलिटी 50 इंडेक्स भारतीय शेयर बाजार के 750 स्टॉक्स के यूनिवर्स से चुने गए टॉप 50 स्टॉक्स पर आधारित है. इंडेक्स में इन स्टॉक्स का सेलेक्शन दो फैक्टर्स - मोमेंटम (Momentum) और क्वालिटी (Quality) - के आधार पर किया जाता है.

मोमेंटम का मतलब है उन स्टॉक्स को चुनना जिन्होंने कीमतों में लगातार मजबूती दिखाई हो.



क्वालिटी का मतलब है कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबल रिटर्न और बैलेंस शीट की मजबूती.

इस तरह, यह इंडेक्स निवेशकों को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप - सभी तरह के शेयर्स में डायवर्सिफाइड एक्सपोजर देता है. इस डायवर्सिफिकेशन से रिस्क को कम रखने में मदद मिलती है, जबकि रिटर्न को बेहतर बनाने की संभावना बढ़ती है.

रूल-बेस्ड और ट्रांसपेरेंट निवेश

दोनों नए फंड ऑफर्स (NFO) का मकसद Nifty टोटल मार्केट मोमेंटम क्वॉलिटी 50 इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना और उसके अनुरूप रिटर्न देना है. दोनों ही स्कीमें रूल-बेस्ड (Rule-based) और ट्रांसपेरेंट (Transparent) इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर चलेंगी, जिसमें फंड मैनेजर किसी शेयर को चुनने या बेचने का डिसीजन खुद नहीं लेंगे, बल्कि पूरा पोर्टफोलियो इंडेक्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही तैयार किया जाएगा.

इससे निवेशकों को कम लागत (Low-cost) मेंपारदर्शी (Transparent) और डायवर्सिफाइड (Diversified) तरीके से निवेश का फायदा मिलता है. दोनों स्कीमें बाय-एंड-होल्ड स्ट्रैटजी पर आधारित होंगी. इनमें साल में दो बार री-बैलेंसिंग की जाएगी, ताकि पोर्टफोलियो को इंडेक्स के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके.

ETF और Index Fund में फर्क

Angel One के दोनों न्यू फंड ऑफर (New Fund Offer) एक ही इंडेक्स को ट्रैक करेंगे, लेकिन इनमें निवेश का तरीका अलग-अलग होगा. ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Exchange Traded Fund) को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है और निवेशक इनमें शेयर की तरह सीधे खरीद-बिक्री कर सकते हैं. वहीं इंडेक्स फंड में निवेशक AMC के जरिए एकमुश्त (Lumpsum) या सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (Systematic Investment Plan) के जरिये यूनिट्स खरीद सकते हैं.

ETF में मिनिमम इनवेस्टमेंट 1,000 रुपये से शुरू होगा, जबकि Index Fund में कम से कम 1000 रुपये की मंथली SIP के जरिये निवेश किया जा सकता है. इसके अलावा डेली SIP 250 रुपये से, वीकली और फोर्टनाइटली SIP 500 रुपये से और और क्वार्टरली SIP 3,000 रुपये से भी शुरू की जा सकती है.



मोमेंटम और क्वालिटी स्ट्रैटजी क्यों है खास

स्मार्ट बीटा (Smart Beta) फंड्स पारंपरिक इंडेक्स फंड्स की तुलना में बेहतर रिस्क-रिटर्न प्रोफाइल देने का लक्ष्य रखते हैं.

मोमेंटम स्ट्रैटजी (Momentum Strategy) का मकसद तेजी वाले ऐसे शेयरों में निवेश के मौके तलाशने का रहता है, जो हाल के महीनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों.





क्वालिटी फैक्टर (Quality Factor) पर फोकस के जरिये यह ध्यान रखा जाता है कि चुने गए शेयर्स के फंडामेटल्स मजबूत हों.

उम्मीद की जाती है कि ये दोनों फैक्टर मिलाकर निवेशकों को एक संतुलित पोर्टफोलियो देने में सफल रहेंगे, जिसमें ग्रोथ के साथ ही साथ स्टेबिलल रिटर्न भी मिल पाएंगे. हालांकि दोनों फंड्स अपने इस मकसद में सफल होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है.

किन निवेशकों के लिए सही है विकल्प

इन फंड्स में निवेश करने से निवेशकों को पूरे बाजार का एक्सपोजर एक ही स्कीम में मिल जाता है. यह उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ (Long-term Capital Growth) के लिए पैसिव म्यूचुअल फंड्स में इनवेस्ट करना चाहते हैं. हालांकि इक्विटी फंड्स होने की वजह से दोनों ही स्कीम में रिस्क का लेवल काफी अधिक (Very High) है, लिहाजा निवेश का फैसला करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को जरूर परख लेना चाहिए. यह भी ध्यान में रखें कि एनएफओ में नई स्कीम लांच होती है, लिहाजा आपके पास उनके पिछले प्रदर्शन को देखने का मौका नहीं होगा. हां, आप बेंचमार्क इंडेक्स के पिछले प्रदर्शन के आधार पर कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं. लेकिन पिछले प्रदर्शन के आगे भी जारी रहने की कोई गारंटी नहीं होती है.

एनएफओ की बड़ी बातें (NFO Highlights)

स्कीम का नाम : Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 Index Fund / Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 ETF

NFO ओपनिंग डेट: 3 नवंबर 2025

NFO क्लोजिंग डेट: 17 नवंबर 2025

फेस वैल्यू: 10 रुपये प्रति यूनिट

एक्जिट लोड: कुछ नहीं

बेंचमार्क: Nifty Total Market Momentum Quality 50 TRI

फंड मैनेजर्स: मेहुल दमा और कवल शाह

स्कीम रीओपनिंग डेट: 1 दिसंबर 2025 या उससे पहले

