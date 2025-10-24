scorecardresearch
निवेश-बचत

NFO Alert : बढ़ती डिमांड के बीच लॉन्च हुआ नया गोल्ड ईटीएफ, सिर्फ 1,000 रुपये से करें निवेश

gold ETFs are trending in India : इस साल तकरीबन सभी गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न 50 फीसदी से ज्यादा रहा है. ऐसे में अगर आप निवेश के लिए किसी लेटेस्ट गोल्ड ईटीएफ स्कीम की तलाश में हैं तो अच्छा मौका है.

Gold ETF NFO : गोल्ड ईटीएफ दरअसल ओपन-एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जो सोने और उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं. (AI Image)

New Gold ETF Launched : मौजूदा माहौल में निवेश के जिस विकल्प की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है गोल्ड ईटीएफ. गोल्ड में सुपरसोनिक रैली के चलते गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) में भी निवेशकों को हाई से हाई रिटर्न मिल रहा है. इस साल तकरीबन सभी गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न 50 फीसदी से ज्यादा रहा है. ऐसे में अगर आप निवेश के लिए किसी लेटेस्ट गोल्ड ईटीएफ स्कीम की तलाश में हैं तो अच्छा मौका है. च्वॉइस म्यूचुअल फंड ने आज 24 अक्टूबर 2025 को अपना नया गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Choice Gold ETF) लॉन्च किया है.

यह फंड निवेशकों को सोने (Gold) में निवेश करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका देता है. सोना हमेशा से एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर और लंबी अवधि के लिए मूल्य सुरक्षित रखने वाला निवेश माना जाता है. यह फंड सोने में निवेश को सुरक्षित, किफायती और आसान बनाता है. 

कितने रुपये से कर सकते हैं निवेश 

इस फंड का नया फंड ऑफर (NFO) 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा. इसके बाद, लगभग एक हफ्ते के अंदर इसे BSE और NSE पर लिस्ट किया जाएगा ताकि निवेशक आसानी से खरीद-बिक्री (how to invest in gold ETF) कर सकें. NFO के दौरान न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपये है, और उसके बाद कोई भी राशि निवेश की जा सकती है. रोचन पटनायक चॉइस म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (CIO) हैं.

गोल्ड ETF निवेशकों को सोने की लंबी अवधि की ग्रोथ क्षमता में निवेश करने का साधारण, सुरक्षित और लिक्विड तरीका देता है. यह स्कीम देश में सोने की कीमतों के प्रदर्शन के अनुरूप रिटर्न देने का लक्ष्य रखती है (थोड़े बहुत ट्रैकिंग एरर के साथ). 

सोने की खूब बढ़ रही है डिमांड

इस साल की पहली छमाही (H1 2025) में सोने की इन्वेस्टमेंट डिमांड 2020 की पहली छमाही के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. सोने की लगातार बढ़ती कीमतें भी निवेशकों की इस रुचि को और तेज कर रही हैं. आमतौर पर, महंगाई (inflation) के दौर में सोना अपनी कीमत और परचेजिंग पावर बनाए रखता है, क्योंकि यह दुनिया भर में निवेश का पॉपुलर विकल्प है. 

सोने में क्यों है रैली? 

च्वॉइस म्यूचुअल फंड के सीईओ, अजय केजरीवाल ने कहा कि भारतीय परिवारों में सोने में निवेश करने की परंपरा रही है. हाल ही में सोने की कीमत 1.2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुकी है. 

यह बढ़त ट्रेड टेंशन, जियो-पॉलिटिकल विवादों और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता के बीच देखने को मिली है. गोल्ड ETF में निवेश करने वाले निवेशकों को भौतिक सोना रखने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता, लेकिन उन्हें सोने के समान बाजार मूल्य और ग्रोथ का लाभ मिलता है.

आज के आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक तनाव के दौर में, सोना उन सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है, जो न केवल पैसे की सुरक्षा देता है, बल्कि लंबी अवधि में महंगाई और बाजार की उथल-पुथल से बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है.

Gold ETF क्या होते हैं?

गोल्ड ईटीएफ दरअसल ओपन-एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जो सोने और उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं. यहां ध्यान देने वाली बात है कि गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ में निवेश (Invest in Gold ETF) करते हैं और गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड में. गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स की कीमतें, फिजिकल गोल्ड के भाव के आधार पर बढ़ती-घटती रहती हैं. यही वजह है कि गोल्ड ईटीएफ में किए गए निवेश के रिटर्न आम तौर पर फिजिकल गोल्ड में निवेश से मिलने वाले रिटर्न के काफी करीब होते हैं.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सिफारिश करना नहीं है. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने और अपने निवेश सलाहकार की राय लेने के बाद ही करें.)

