SBI AMC और HDFC AMC : इन टॉप म्यूचुअल फंड हाउस ने किन 10 शेयरों में सबसे ज्यादा लगाया है पैसा

SBI AMC and HDFC AMC top 10 stock picks for investors : देश की लीडिंग म्यूचुअल फंड कंपनियों की बात करें तो इसमें SBI AMC और HDFC AMC शामिल हैं. ये दोनों म्यूचुअल फंड हाउस अलग अलग कैटेगरी की करीब 180 इक्विटी स्कीम आफर करती हैं. इनमें से कई स्कीम निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएटर साबित हुई हैं. लार्ज कैप हो या मिड कैप, फ्लेक्सी कैप हो या स्मॉलकैप, इन फंड हाउस की कई स्कीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं.

लेकिन क्या आपका फोकस इस बात पर गया है कि आखिर ये फंड हाउस निवेश के लिए किन शेयरों पर भरोसा करते हैं. असल में इक्विटी म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनियों के ऐसे शेयरों में पैसे लगाते हैं, जो आगे हाई रिटर्न जेनरेट कर सकें. हमने यहां लेटेस्ट पोर्टफोलियो के आधार पर दोनों एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में जानकारी दी है.

Advertisment

सिर्फ 3,000 रुपये SIP और 6 करोड़ की दौलत, किस स्ट्रैटेजी के दम पर ये मिडकैप फंड बना असली किंग

SBI Mutual Fund

एसबीआई म्‍यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. एसबीआई म्‍यूचुअल फंड के इक्विटी पार्ट का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 8,27,400 करोड़ रुपये है. वैल्‍यू रिसर्च पर जिन स्‍कीम के बारे में जानकारी दी गई है, उस हिसाब से इक्विटी सेग्‍मेंट में एसबीआई एएमसी की अलग अलग कैटेगरी की 56 स्‍कीम हैं.

इन सभी स्‍कीम की कॉमन होल्डिंग में प्रमुख स्‍थान जिन शेयरों का है, उनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरआईएल, भारती एयरटेल, एसबीआई और इंफोसिस हैं. इनके अलावा टॉप 10 में कोटक महिंद्रा बैंक, एल एंड टी, एक्सिस बैंक और आईटीसी भी शामिल (Top stocks where SBI AMC invests for mutual fund portfolios) हैं. डाटा 30 सितंबर 2025 तक के हैं.

SIP Wealth 3 Crore : 20,000 रुपये 20 साल तक या 40,000 रुपये 15 साल के लिए, कौन सा फॉर्मूला सही

टॉप 10 स्‍टॉक और उनकी AUM में हिस्‍सेदारी

HDFC Bank : 9.6%

ICICI Bank : 5.9%

RIL : 5.6%

Bharti Airtel : 3.1%

SBI : 3.1%

Infosys : 3.0%

Kotak Mahindra Bank : 2.7%

L&T : 2.7%

Axis Bank : 2.2%

ITC : 2.0%

(सोर्स : मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज )

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्‍टर

Banks Pvt : 21.1%

Auto : 8.1%

Consumer : 7.9%

Oil & Gas : 7.7%

Technology : 7.0%

Cap Goods : 6.0%

NBFC : 5.8%

Healthcare : 5.2%

Banks PSU : 4.0%

Telecom : 3.8%

(सोर्स : मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज )

SBI म्‍यूचुअल फंड की 95 गुना रिटर्न वाली स्‍कीम, हर साल 19% की दर से बढ़ रहा है पैसा

HDFC Mutual Fund

एचडीएफसी म्‍यूचुअल फंड (HDFC Mutual Fund) भी देश की लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है. एचडीएफसी म्‍यूचुअल फंड के इक्विटी पार्ट का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 5,33,800 करोड़ रुपये है. वैल्‍यू रिसर्च पर जिन स्‍कीम के बारे में जानकारी दी गई है, उस हिसाब से इक्विटी सेग्‍मेंट में एसबीआई एएमसी की अलग अलग कैटेगरी की 114 स्‍कीम हैं.

इन सभी स्‍कीम की कॉमन होल्डिंग में प्रमुख स्‍थान जिन शेयरों का है, उनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, एसबीआई, आरआईएल और कोटक महिंद्रा बैंक हैं. इनके अलावा टॉप 10 में मारुति सुजुकी, इंफोसिस और एल एंड टी भी शामिल (HDFC AMC mutual fund top stock holdings 2025) हैं. डाटा 30 सितंबर 2025 तक के हैं.

Nippon India म्यूचुअल फंड की स्कीम ने 3 साल में 23 से 30% सालाना दिया रिटर्न, ये हैं टॉप 5 परफॉर्मर्स

टॉप 10 स्‍टॉक और उनकी AUM में हिस्‍सेदारी

HDFC Bank : 6.5%

ICICI Bank : 6.0%

Axis Bank : 3.3%

Bharti Airtel : 2.7%

SBI : 2.7%

RIL : 2.5%

Kotak Mahindra Bank : 2.3%

Maruti Suzuki : 2.0%

Infosys : 1.8%

L&T : 1.6%

(सोर्स : मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज )

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्‍टर

Banks Pvt : 20.7%

Auto : 11.9%

Healthcare : 9.3%

Technology : 7.4%

Cap Goods : 6.0%

Oil & Gas : 4.7%

Banks PSU : 4.5%

Consumer : 4.1%

NBFC : 3.7%

Telecom : 3.4%

(सोर्स : मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज)