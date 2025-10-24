SBI Life Q2 Result : एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का न्यू बिजनेस प्रीमियम 16.7% बढ़कर 18,349 करोड़ पर पहुंचा, नेट प्रॉफिट में 4% का इजाफा

SBI Life Insurance Q2FY26 Result : भारत की प्रमुख जीवन बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने सितंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही के लिए शानदार नतीजे पेश किए हैं. कंपनी का नया बिजनेस प्रीमियम (New Business Premium) 16.7% बढ़कर 18,349 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो बीते साल की समान अवधि में 15,725 करोड़ रुपये था. कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) भी 4% की बढ़त के साथ 1,089 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

प्रोटेक्शन बिजनेस में 29% की तेज ग्रोथ

SBI लाइफ इंश्योरेंस ने प्रोटेक्शन प्लान्स (Protection Plans) में बेहतरीन ग्रोथ दर्ज की है. सितंबर 2025 तक कंपनी का प्रोटेक्शन न्यू बिजनेस प्रीमियम 2,211 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 29% ज्यादा है. इंडिविजुअल प्रोटेक्शन बिजनेस भी 371 करोड़ रुपये पर पहुंचा. वहीं, इंडिविजुअल न्यू बिजनेस प्रीमियम 6% की ग्रोथ के साथ 12,175 करोड़ रुपये रहा. यह दर्शाता है कि ग्राहकों के बीच टर्म इंश्योरेंस और सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है.

AUM बढ़कर 4.81 लाख करोड़ , सॉल्वेंसी रेशियो भी मजबूत

कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 10% की बढ़त के साथ 4,81,465 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले साल यह 4,38,954 करोड़ रुपये था. कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 1.94 पर बना हुआ है, जो 1.50 की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कहीं बेहतर है. इसका मतलब है कि कंपनी आर्थिक रूप से बेहद मजबूत स्थिति में है और अपने पॉलिसीहोल्डर्स की देनदारियों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है.

न्यू बिजनेस वैल्यू में उछाल

SBI Life ने इंडिविजुअल न्यू बिजनेस प्रीमियम में 25.4% और इंडिविजुअल रेटेड प्रीमियम में 22.6% की हिस्सेदारी के साथ मार्केट में अच्छी स्थिति बनाई है. कंपनी का एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट (APE) 9,917 करोड़ रुपये पर रहा, जो 10% की बढ़त दिखाता है. वहीं, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस (VoNB) 14% बढ़कर 2,753 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और इसका मार्जिन (VoNB Margin) 27.8% रहा. कंपनी की इंडियन एम्बेडेड वैल्यू (IEV) 15% बढ़कर 75,997 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है.

देशभर में मजबूत नेटवर्क

SBI Life के पास पूरे भारत में फैला बड़ा नेटवर्क है. इसमें 1,154 ब्रांच और 3.43 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित बीमा प्रोफेशनल्स शामिल हैं. कंपनी का बिजनेस बैंक चैनल, एजेंसी नेटवर्क और कॉरपोरेट एजेंट्स जैसे डायवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर टिका है. इसकी बदौलत कंपनी अपने मार्केट शेयर और कस्टमर बेस को लगातार बढ़ा रही है.

SBI Life की स्टेबल ग्रोथ

सितंबर 2025 में खत्म तिमाही के नतीजों से साफ है कि SBI Life की ग्रोथ मजबूती से आगे बढ़ रही है. मजबूत फाइनेंशियस बेस, बढ़ते प्रोटेक्शन बिजनेस और बेहतर AUM ग्रोथ से पता चलता है कि कंपनी भारतीय इंश्योरेंस बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने की क्षमता रखती है.