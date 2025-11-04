Flipkart Big Bachat Days sale November 2025: Apple iPhone 16 को Flipkart के Big Bachat Days Sale में ₹58,000 या उससे कम में कैसे खरीदें?

Flipkart Big Bachat Days sale November 2025: iPhone 16 पहले ही Big Billion Days Sale 2025 के दौरान बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध था, जहाँ इसकी कीमतें ₹51,999 तक गिर गई थीं. हालांकि आने वाले सेल इवेंट्स में इतने बड़े डिस्काउंट मिलने की संभावना कम है, लेकिन Flipkart अब भी उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका दे रहा है जो 'बिग बचत डेज' सेल के दौरान iPhone 16 को कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं. अगर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं और साथ में बैंक ऑफ़र्स का लाभ उठाते हैं, तो iPhone 16 को ₹60,000 से कम कीमत में भी खरीदा जा सकता है.

iPhone 16, जो Apple की 2024 लाइन-अप का हिस्सा है, फिलहाल Flipkart पर ₹62,999 की कीमत पर उपलब्ध है. iPhone 17 सीरीज़ के लॉन्च के बाद इसकी कीमत अब और भी किफायती हो गई है, जबकि Apple खुद इस डिवाइस को ₹69,900 में बेच रहा है. आने वाले समय में इसकी कीमत में और गिरावट की संभावना है.

इस तरह, Flipkart पर यह डिस्काउंटेड रेट iPhone 16 को एक बेहतरीन डील बनाता है. इसमें मजबूत स्पेसिफिकेशंस और भविष्य के लिए कई बड़े iOS अपग्रेड्स शामिल हैं.

iPhone 16 की कीमत और ऑफ़र्स

फिलहाल iPhone 16 की कीमत करीब ₹62,999 है, लेकिन आप इसे और सस्ता खरीद सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट (₹3,000 तक) और एक्सचेंज ऑफ़र का फायदा उठाते हैं. हालांकि बड़े सेल इवेंट्स के दौरान इसकी कीमत पहले इससे भी कम रह चुकी है, फिर भी यह फोन पैसों की पूरी कीमत वसूल करने वाला सौदा साबित होता है. अगर आप इस समय एक नया फोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो iPhone 16 एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

iPhone 16 डिस्प्ले

iPhone 16 में 6.1-इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो HDR10 सपोर्ट के साथ आता है. यह डिस्प्ले 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है, जिससे यह आउटडोर लाइट में भी बेहद साफ दिखाई देता है. इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट और ओलियोफोबिक कोटिंग दी गई है, जो फिंगरप्रिंट स्मजेस को कम करने में मदद करती है. इसका कॉम्पैक्ट साइज कई यूज़र्स को पसंद आता है, हालांकि यह बात व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करती है. कुछ लोग बड़े डिस्प्ले को प्राथमिकता देते हैं.

