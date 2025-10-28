IIT छात्रों के 10 ChatGPT हैक्स: असाइनमेंट, इंटरव्यू और स्किल्स में महारत हासिल करें

ChatGPT नए प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो इंटरनेट की मदद से किसी भी विषय का ज्ञान पाने में मदद करता है. हालांकि, एक जनरेटिव एआई टूल काफी हद तक सही प्रकार के प्रॉम्प्ट्स पर निर्भर करता है ताकि उससे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें, और ChatGPT भी इससे अलग नहीं है. अच्छी बात यह है कि इसके निर्माता, OpenAI ने कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स दिए हैं जो छात्रों को ChatGPT का इस्तेमाल IIT के छात्रों की तरह समझदारी से करने में मदद करते हैं.

हाल ही में OpenAI ने 50 से ज़्यादा उदाहरण बताए हैं जिनसे पता चलता है कि छात्र, खासकर IIT के, ChatGPT का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर रहे हैं. वे इस एआई टूल को एक समझदार और अपने हिसाब से काम करने वाले डिजिटल टीचर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्हें हर विषय को आसान तरीके से समझने में मदद करता है.

OpenAI द्वारा साझा किए गए ये 50 से अधिक उदाहरण एक अहम बदलाव दिखाते हैं अब “प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग” यानी एआई (Artificial Intelligence) को स्पष्ट और सही निर्देश देना, पारंपरिक विषय ज्ञान जितना ही ज़रूरी बन गया है. छात्र अब ChatGPT को गहराई से सोच-समझकर बनाए गए प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, जिनमें पूरा संदर्भ होता है, ताकि वे अपनी पढ़ाई के तरीके को और बेहतर और स्मार्ट बना सकें.

यहां वे टॉप 10 ChatGPT प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल IIT के छात्र अपनी पढ़ाई को आसान और बेहतर तरीके से समझने के लिए कर रहे हैं.

पढ़ाई में AI का उपयोग

कोड को समझना (Deconstruct Code):

इंजीनियरिंग छात्र अब बड़े-बड़े कोड के हिस्से ChatGPT में डालकर यह पूछ रहे हैं —“इस Python स्क्रिप्ट में क्या गलती है, इसे आसान भाषा में समझाओ और एक बेहतर समाधान बताओ.” इससे उनकी सीखने की प्रक्रिया सिर्फ ट्रायल और एरर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्हें तुरंत और सही दिशा में फीडबैक मिलता है, जिससे वे जल्दी और गहराई से सीख पाते हैं.

जटिल सिद्धांतों को आसान बनाना (Simplify Complex Theories):

भारी-भरकम किताबें पढ़ने के बजाय, छात्र अब ChatGPT से ऐसे सवाल पूछते हैं —“क्वांटम एंटैंगलमेंट के सिद्धांत को क्रिकेट के उदाहरण से समझाओ,” या “इस मशीन लर्निंग रिसर्च पेपर के 10 सबसे ज़रूरी पॉइंट्स बुलेट फॉर्म में बताओ ताकि मैं प्रेजेंटेशन बना सकूं.” ऐसे सवाल ChatGPT को मजबूर करते हैं कि वह अपनी व्याख्या छात्र की समझ और उनके उदाहरणों के अनुसार दे, जिससे मुश्किल विषय भी आसानी से समझ में आ जाते हैं.

अभ्यास प्रश्न तैयार करना (Generate Practice Assessments):

कठिन परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र ChatGPT को ऐसे प्रॉम्प्ट्स देते हैं, “IIT JEE Advanced के सिलेबस के आधार पर पाँच मुश्किल स्तर के फिजिक्स के सवाल तैयार करो.” इस तरह वे अपने कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए असीमित और व्यक्तिगत टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं. इससे उनकी तैयारी ज़्यादा प्रभावी बन जाती है.

संगठित अध्ययन योजना बनाना (Create Structured Study Plans):

छात्र अब ChatGPT की मदद से अपनी पढ़ाई का पूरा टाइमटेबल तैयार कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, वे कहते हैं, “मेरे Advanced Algorithms कोर्स के सभी टॉपिक्स कवर करने के लिए चार दिनों की स्टडी प्लान बनाओ, जिसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए ज़्यादा समय रखा जाए.”

इससे उन्हें एक स्पष्ट, संतुलित और प्रभावी पढ़ाई की रूपरेखा मिलती है, इससे टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाता है और रिविजन भी बेहतर तरीके से हो पाता है.