शाहरुख़ ख़ान के नाम दो हफ्तों का फिल्म फेस्टिवल, फैंस फिर जी पाएंगे उनके सुनहरे सिनेमाई पल

Shah Rukh Khan Film Festival: जब बात बॉलीवुड की होती है तो जिस एक्टर का नाम सबसे पहले ज़ेहन में आता है, वह है ‘किंग ऑफ बॉलीवुड’ शाहरुख़ ख़ान. इस साल बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख़ ख़ान 60 साल के हो रहे हैं, और उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. शाहरुख़ ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म दीवाना से की थी, और तब से लेकर आज तक उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया है. अब जब किंग खान 60 साल के हो रहे हैं, उन्होंने अपने फैंस को एक ऐसा तोहफ़ा दिया है जो हर सच्चे SRK फैन के लिए किसी सपने से कम नहीं. शाहरुख़ ख़ान ने अपने इंस्टाग्राम पर घोषणा की है कि उनकी सात मशहूर फिल्मों (Films) को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा.
"द शाहरुख़ ख़ान फिल्म फेस्टिवल" 31 अक्टूबर से शुरू होगा और दो हफ्तों तक चलेगा. इस दौरान उनकी कुछ आइकॉनिक फिल्में भारत सहित दुनियाभर के थिएटर्स में दोबारा दिखाई जाएंगी, ताकि फैंस उन पलों को फिर से जी सकें जिन्होंने उन्हें ‘किंग ऑफ बॉलीवुड’ बनाया.
तो आखिर शाहरुख़ ख़ान की कौन-सी फिल्में इस बहुप्रतीक्षित "शाहरुख़ ख़ान फिल्म फेस्टिवल" के दौरान दोबारा सिनेमाघरों में लौट रही हैं?
PVR Inox Limited द्वारा आयोजित यह दो हफ्तों का फेस्टिवल भारत के 30 से अधिक शहरों में 75 से ज्यादा सिनेमाघरों में आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा, कुछ स्क्रीनिंग्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होंगी. इस फेस्टिवल के दौरान जो सात क्लासिक और मॉडर्न ब्लॉकबस्टर फिल्में दोबारा बड़े पर्दे पर दिखाई जाएंगी, वे हैं:
कभी हाँ कभी ना (1994)
साल 1994 में आई इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का निर्देशन कुंदन शाह ने किया था. फिल्म में शाहरुख़ ख़ान ने एक प्यारे, सच्चे और थोड़े नासमझ संगीतकार, सुनील का किरदार निभाया है जो अपनी सपनों की लड़की अन्ना (सुचित्रा कृष्णमूर्ति) का दिल जीतने की कोशिश करता है. शाहरुख़ का यह सच्चा और दिल को छू लेने वाला अभिनय दर्शकों के दिलों में बस गया था , और इस फिल्म के लिए उन्हें फ़िल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया.
दिल से (1998)
मणिरत्नम के निर्देशन में बनी दिल से एक गहरी और जोशभरी राजनीतिक प्रेमकहानी है. फिल्म में शाहरुख़ ख़ान एक पत्रकार की भूमिका में हैं, जो एक रहस्यमयी महिला (मनीषा कोइराला) से प्रेम कर बैठता है, जो राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जी रही होती है. फिल्म में प्रीति जिंटा ने शाहरुख़ की मंगेतर प्रीति नायर का किरदार निभाया था. यह फिल्म प्रीति जिंटा की डेब्यू फिल्म भी थी. दिल से अपने दमदार विज़ुअल्स और ए.आर. रहमान के शानदार संगीत के लिए जानी जाती है, जिसने दर्शकों को सदाबहार गाना “छैयाँ छैयाँ” दिया.
देवदास (2002)
संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित देवदास भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर और भव्य फिल्मों में से एक है, जो अपनी शानदार विज़ुअल्स और दर्दभरी प्रेमकहानी के लिए जानी जाती है.
फिल्म में शाहरुख़ ख़ान ने देवदास का किरदार निभाया है. देवदास, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बचपन की प्रेमिका पारो (ऐश्वर्या राय) से जुदा होने के बाद शराब का सहारा लेता है और धीरे-धीरे खुद को बर्बाद कर लेता है. उसका दोस्त चुन्नीलाल (जैकी श्रॉफ) उसे एक तवायफ़ चंद्रमुखी (माधुरी दीक्षित) के पास ले जाता है. चंद्रमुखी देवदास से प्रेम करने लगती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है. शाहरुख़ का यह गहराई से भरा हुआ अभिनय दर्शकों के दिलों में उतर गया, और इसके लिए उन्हें फ़िल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड सहित कई पुरस्कार मिले.
मैं हूँ ना (2004)
फराह ख़ान के निर्देशन में बनी 'मैं हूँ ना' एक ऐसी फिल्म है जिसमें कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और ड्रामा सबका शानदार मेल देखने को मिलता है. इसमें शाहरुख़ ख़ान ने आर्मी मेजर राम का किरदार निभाया है जो एक गुप्त मिशन पर कॉलेज स्टूडेंट बनकर जाता है ताकि संजना (अमृता राव) जो एक जनरल की बेटी है, को एक आतंकी पूर्व-सैनिक राघवन (सुनील शेट्टी) से बचा सके. इस मिशन के दौरान राम को अपने सौतेले भाई लकी और सौतेली माँ से फिर से जुड़ने का मौका भी मिलता है. फिल्म का संगीत सुपरहिट रहा और इसे फ़िल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक से भी सम्मानित किया गया.
ओम शांति ओम (2007)
“अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है”, इस मशहूर डायलॉग को कौन भूल सकता है? इसी फिल्म से दिलों की रानी दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
फराह ख़ान के निर्देशन में बनी ओम शांति ओम की कहानी 1970 के दशक के एक जूनियर आर्टिस्ट ओम (शाहरुख़ ख़ान) की है, जो सुपरस्टार शांतिप्रिया (दीपिका पादुकोण) से प्यार करता है. एक लालची निर्माता दोनों की हत्या कर देता है. तीन दशक बाद, ओम का पुनर्जन्म एक मशहूर अभिनेता ओम कपूर के रूप में होता है जो अपने पिछले जन्म में हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वापस आता है. इस दौरान वह शांतिप्रिया जैसी दिखने वाली लड़की को अपनी फिल्म में कास्ट करता है. यह फिल्म शाहरुख़ ख़ान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही. इस फिल्म ने हमें “लुंगी डांस” और “1-2-3-4” जैसे कई आइकॉनिक गाने भी दिए. यह शाहरुख़ ख़ान और दीपिका पादुकोण की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, जिसमें मस्ती, रोमांस और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है.
जवान (2023)
एटली कुमार द्वारा निर्देशित जवान
शाहरुख़ ख़ान की हालिया एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और दुनियाभर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हुई.
इसमें शाहरुख़ दो भूमिकाओं में हैं- बेटे आज़ाद और पिता विक्र्म राठौड़ के रूप में. आज़ाद, जो एक जेलर है, महिलाओं की एक टीम के साथ मिलकर समाज में फैले भ्रष्टाचार से लड़ता है. बाद में पिता-पुत्र मिलकर एक ताकतवर हथियार व्यापारी से बदला लेते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.