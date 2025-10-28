शाहरुख़ ख़ान के नाम दो हफ्तों का फिल्म फेस्टिवल, फैंस फिर जी पाएंगे उनके सुनहरे सिनेमाई पल

मैं हूँ ना (2004)

फराह ख़ान के निर्देशन में बनी 'मैं हूँ ना' एक ऐसी फिल्म है जिसमें कॉमेडी, एक्शन, रोमांस और ड्रामा सबका शानदार मेल देखने को मिलता है. इसमें शाहरुख़ ख़ान ने आर्मी मेजर राम का किरदार निभाया है जो एक गुप्त मिशन पर कॉलेज स्टूडेंट बनकर जाता है ताकि संजना (अमृता राव) जो एक जनरल की बेटी है, को एक आतंकी पूर्व-सैनिक राघवन (सुनील शेट्टी) से बचा सके. इस मिशन के दौरान राम को अपने सौतेले भाई लकी और सौतेली माँ से फिर से जुड़ने का मौका भी मिलता है. फिल्म का संगीत सुपरहिट रहा और इसे फ़िल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक से भी सम्मानित किया गया.

ओम शांति ओम (2007)

“अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है”, इस मशहूर डायलॉग को कौन भूल सकता है? इसी फिल्म से दिलों की रानी दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

फराह ख़ान के निर्देशन में बनी ओम शांति ओम की कहानी 1970 के दशक के एक जूनियर आर्टिस्ट ओम (शाहरुख़ ख़ान) की है, जो सुपरस्टार शांतिप्रिया (दीपिका पादुकोण) से प्यार करता है. एक लालची निर्माता दोनों की हत्या कर देता है. तीन दशक बाद, ओम का पुनर्जन्म एक मशहूर अभिनेता ओम कपूर के रूप में होता है जो अपने पिछले जन्म में हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वापस आता है. इस दौरान वह शांतिप्रिया जैसी दिखने वाली लड़की को अपनी फिल्म में कास्ट करता है. यह फिल्म शाहरुख़ ख़ान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही. इस फिल्म ने हमें “लुंगी डांस” और “1-2-3-4” जैसे कई आइकॉनिक गाने भी दिए. यह शाहरुख़ ख़ान और दीपिका पादुकोण की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, जिसमें मस्ती, रोमांस और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलता है.

Also Read: ChatGPT Go Plan Free: नवंबर में इस दिन से "चैटजीपीटी गो" प्लान फ्री, हर महीने आपके बचेंगे 399 रुपये

जवान (2023)

एटली कुमार द्वारा निर्देशित जवान शाहरुख़ ख़ान की हालिया एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े और दुनियाभर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हुई.

इसमें शाहरुख़ दो भूमिकाओं में हैं- बेटे आज़ाद और पिता विक्र्म राठौड़ के रूप में. आज़ाद, जो एक जेलर है, महिलाओं की एक टीम के साथ मिलकर समाज में फैले भ्रष्टाचार से लड़ता है. बाद में पिता-पुत्र मिलकर एक ताकतवर हथियार व्यापारी से बदला लेते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं.