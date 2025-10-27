scorecardresearch
अब बॉस से नहीं छुपा पाएंगे आप अपनी वर्क लोकेशन, माइक्रोसॉफ्ट टीम खोलेगा सारे राज़

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में नया फीचर अब आपकी लोकेशन बॉस को दिखाएगा, जिससे पता चलेगा कि आप ऑफिस से या घर से काम कर रहे हैं. यह फीचर वाई-फाई नेटवर्क से लोकेशन ट्रैक करेगा, जिससे प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ गई है.

Microsoft Teams

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ला रहा है ऐसा अपडेट, जिसे आपका बॉस ज़रूर पसंद करेगा! Photograph: (Unsplash)

माइक्रोसॉफ्ट अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स (Microsoft Teams) ऐप में एक विवादास्पद नया फीचर जारी कर रही है, जो आपके बॉस को आपकी लोकेशन बताने में सक्षम होगा. इस नए अपडेट के ज़रिए एम्प्लॉयर्स यह पता लगा सकेंगे कि कर्मचारी ऑफिस से काम कर रहे हैं या नहीं. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यह जानकारी उस वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त करेगा जिससे कर्मचारी जुड़े हुए हैं. इसके अलावा यह अपडेट एडमिन्स और कंपनियों को कर्मचारियों के वर्क लोकेशन को ऑफिस के पते पर सेट करने की अनुमति भी देगा.

यह नया फीचर जिस तरह काम करता है उससे लोगों में अपनी प्राइवेसी (गोपनीयता) को लेकर चिंता हो सकती है.
माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इससे सहकर्मी आसानी से जान पाएंगे कि कोई कर्मचारी घर से काम कर रहा है या ऑफिस से, ताकि हाइब्रिड वर्क (घर और ऑफिस दोनों से काम) के शेड्यूल को लेकर कन्फ्यूजन न हो.

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपके बॉस को आपकी लोकेशन दिखाने वाला यह फीचर दिसंबर 2025 तक दुनियाभर में लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी इस फीचर को Windows और macOS — दोनों प्लेटफ़ॉर्म के Teams यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराने पर भी काम कर रही है.

टीम्स कब से आपकी लोकेशन शेयर करना शुरू करेगा?

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपका लोकेशन दिखाने वाला यह फीचर दिसंबर 2025 तक दुनियाभर में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी इसे Windows और macOS दोनों पर Teams यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराने पर भी काम कर रही है.

लोकेशन डेटा इकट्ठा करना अपने आप में ही विवादित विषय है. इसलिए इस नए फीचर पर सवाल उठ रहे हैं.
पहली नज़र में यह फीचर साधारण और हानिरहित लगता है, लेकिन अगर कर्मचारियों का लोकेशन डेटा इस तरह टीम्स ऐप में जोड़ा गया, तो यह उनकी प्राइवेसी (गोपनीयता) का उल्लंघन माना जा सकता है.

सीधे शब्दों में कहें तो, इस अपडेट के बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपके ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आपकी लोकेशन दिखा सकेगा. इससे आपके सहकर्मी और बॉस को यह पता चल सकेगा कि आप कहाँ मौजूद हैं.

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर तभी काम करेगा जब आपका ऑफिस डिवाइस या BYOD (अपना खुद का डिवाइस) ऑफिस के Wi-Fi नेटवर्क से जुड़ा होगा. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है, “जब आप BYOD रूम में किसी डिवाइस से जुड़ते हैं या किसी बुक किए गए डेस्क पर काम करते हैं, तो आपकी वर्कप्लेस प्रेज़ेंस (उपस्थिति) अपने आप टीम्स में बिल्डिंग लेवल पर सेट हो जाएगी.” 

यह फीचर यह पहचान लेगा किकर्मचारी घर से काम कर रहा है या ऑफिस से.

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में और क्या नया आ रहा है

हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ‘सेव मैसेज’ फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से यूज़र्स ज़रूरी चैट्स और बातचीत को बुकमार्क कर सकते हैं. इससे बिना ज़्यादा स्क्रॉल किए महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से ढूंढना संभव होगा. इसके अलावा, जल्द ही एक और फीचर आने वाला है, जिससे यूज़र्स कीबोर्ड शॉर्टकट्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकेंगे. इससे बार-बार इस्तेमाल होने वाले आइकॉन, सिंबल और फ़ंक्शन तक तेज़ी से पहुंचना आसान हो जाएगा.

माइक्रोसॉफ्ट अब टीम्स में कोपायलट (Copilot) को और बेहतर बना रही है. जब यह फीचर रिकॉर्ड की गई मीटिंग्स में चालू होगा, तो कोपायलट स्क्रीन पर दिख रही चीज़ों, चैट और मीटिंग नोट्स को देखकर तुरंत सारांश (summary) बना सकेगा या सवालों के जवाब दे सकेगा.

