अनंत अंबानी की ₹10.5 करोड़ की नई रॉल्स-रॉयस: विरासत और लग्ज़री का अनोखा संगम

‘स्टार ऑफ इंडिया ऑरेंज’ रंग के पीछे की कहानी

ये खास नारंगी रंग 1934 की एक बहुत मशहूर कार रॉल्स-रॉयस फैंटम II से जुड़ा है, जो राजकोट के महाराजा के लिए बनाई गई थी. उस कार को ही लोग ‘स्टार ऑफ इंडिया’ के नाम से जानते थे.

महाराजा की ये खास कार एक अनोखीसात सीटर कन्वर्टिबल थी, जिसे केसरिया और सिल्वर रंगों में बनाया गया था. इसका रंग 563 कैरेट के मशहूर ‘स्टार सैफायर’ रत्न से प्रेरित था. बाद में ये क्लासिक कार बेच दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद राजकोट के शाही परिवार ने इसे वापस भारत लाकर इसकी शाही कहानी को फिर से जिंदा कर दिया. आज ये कार भारत की शाही कारों के इतिहास की एक पहचान बन चुकी है.

इस खास नारंगी रंग को चुनकर अनंत अंबानी ने अपने गैराज में उस ऐतिहासिक कार का आधुनिक रूप शामिल किया है.

रॉल्स-रॉयस फैंटम VIII सीरीज़ II एक्सटेंडेड: कीमत और खासियतें

इस लग्ज़री कार की शुरुआती कीमत करीब ₹10.5 करोड़ है, और अगर इसमें कस्टम फीचर्स जोड़े जाएं तो कीमत और भी बढ़ जाती है. यह एक्सटेंडेड व्हीलबेस मॉडल है, यानी इसमें अंदर बैठने के लिए ज़्यादा जगह और आराम मिलता है.

फैंटम लग्ज़री और इंजीनियरिंग का बेहतरीन मेल है. इसे हाथों से बनाया जाता है, इसमें V12 इंजन लगाया गया है, और इसका इंटीरियर उत्तम लेदर और लकड़ी से सजाया गया है. यह कार ऐसे डिजाइन की गई है कि इसमें सफर करना एकदम शांत, आरामदायक और रॉयल अनुभव देता है.

अंबानी के लिए यह कार सिर्फ एक महंगी खरीद नहीं है, बल्कि यह आधुनिक लग्ज़री को भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास से जोड़ती है.

अंबानी परिवार का लग्ज़री कार कलेक्शन

अंबानी परिवार के पास पहले से ही 15 से ज़्यादा रॉल्स-रॉयस (Rolls Royce) कारें हैं, जिनमें सेडान और एसयूवी दोनों शामिल हैं. इनका पूरा कलेक्शन कई करोड़ों रुपए का है.

अंबानी अक्सर अपनी रॉल्स-रॉयस कारों के लिए अलग और आकर्षक रंग चुनते हैं — जैसे रोज़ क्वार्ट्ज, गोल्ड और ब्लू, जबकि ज़्यादातर लोग सफेद, ग्रे या काले रंग पसंद करते हैं. अनंत अंबानी का ‘स्टार ऑफ इंडिया ऑरेंज’ चुनना इस बात का नया उदाहरण है कि परिवार को खास, अनोखे और ऐतिहासिक महत्व वाले रंग कितने पसंद हैं.

दिलचस्प बात यह है कि1934 की असली ‘स्टार ऑफ इंडिया’ फैंटम में उस समय के हिसाब से कई आधुनिक फीचर्स थे जैसे हेडलाइट्स जो स्टीयरिंग व्हील के साथ मुड़ती थीं, ठीक वैसे ही जैसे आज की कई कारों में “एडैप्टिव कर्व लाइट्स” होती हैं.

नई ‘स्टार ऑफ इंडिया’ फैंटम ने अंबानी परिवार के पहले से ही शानदार कार कलेक्शन को और भी खास बना दिया है, क्योंकि यह कार उसमें एक अनोखा ऐतिहासिक महत्व जोड़ती है.