देखिए विराट और अनुष्का का समुंदर किनारे बना शांत और स्टाइलिश 34 करोड़ का आशियाना

सियासत के मुताबिक, विराट ने साल 2016 में ओमकार 1973 नाम की इस खूबसूरत बिल्डिंग में अपना फ्लैट खरीदा था. यह बिल्डिंग 70 से ज़्यादा मंज़िलों की है और यहाँ रहने वालों को एक मॉडर्न और लग्जरी लाइफस्टाइल मिलती है. टॉवर C, जहाँ विराट और अनुष्का रहते हैं, से अरब सागर का सीधा नज़ारा दिखता है, जो इस घर को और भी खास बना देता है. उनका घर दिखने में तो बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी बहुत गर्मजोशी और सुकून से भरा हुआ है.

जीक्यू इंडिया के मुताबिक, विराट और अनुष्का वर्ली में ओमकार 1973 नाम की एक शानदार बिल्डिंग में 34 करोड़ रुपये के फ्लैट में रहते हैं. उनका ये फ्लैट टॉवर C में है, जो इस बिल्डिंग का सबसे लग्जरी हिस्सा माना जाता है. उनका घर 35वीं मंजिल पर है और करीब 7,171 वर्ग फुट का है. इसमें चार बेडरूम हैं, जिन्हें सादगी और स्टाइल से सजाया गया है, ताकि घर में शांति और आराम का माहौल बना रहे.

अगर आपने उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देखे हैं, तो आप जानते होंगे कि उनका घर कितना खूबसूरत और सुकूनभरा है. घर के कमरे रोशनी से भरे, खुले और बहुत सादे हैं — कुछ भी ज्यादा चमक-दमक वाला नहीं, बस साफ-सुथरा और स्टाइलिश है. यह घर बिल्कुल वैसे ही है जैसे विराट और अनुष्का हैं — सादे, क्लासी और अपनेपन से भरे. पिंकविला के मुताबिक, हल्के पेस्टल रंग, मॉडर्न फर्नीचर और सलीके से चुनी गई सजावट घर को एक लग्जरी अहसास देती है, लेकिन फिर भी इसमें सुकून और गर्मजोशी बनी रहती है.

अंदर से ऐसा दिखता है विराट-अनुष्का का घर

इस अपार्टमेंट की छतें 13 फीट ऊँची हैं, जिससे घर खुला-खुला और रोशनी से भरा महसूस होता है. जीक्यू इंडिया के मुताबिक, हर बेडरूम के साथ एक प्राइवेट डेक या वरांडा है, जहाँ से यह कपल बिना किसी रुकावट के समुंदर का खूबसूरत नज़ारा देख सकता है.