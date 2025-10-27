देखिए विराट और अनुष्का का समुंदर किनारे बना शांत और स्टाइलिश 34 करोड़ का आशियाना

विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) सबसे प्रिय सेलिब्रिटी जोड़ों में से एक हैं. जहाँ विराट क्रिकेट के मैदान पर लगातार चमक बिखेर रहे हैं, वहीं अनुष्का ने अपने काम से ज्यादा परिवार को प्राथमिकता दी है. दोनों ने मिलकर अपने लिए एक परिपूर्ण पारिवारिक जीवन बनाया है, जो वेलनेस और पेरेंटिंग के नए लक्ष्य स्थापित करता है. उन्होंने एक शांत और सुकूनभरा घर भी बनाया है, जो उनकी आध्यात्मिक और सजग जीवनशैली के अनुरूप है. मुंबई में उनका खूबसूरत घर उनके सादगी भरे लेकिन सौंदर्यपूर्ण पसंद को बखूबी दर्शाता है.
जीक्यू इंडिया के मुताबिक, विराट और अनुष्का वर्ली में ओमकार 1973 नाम की एक शानदार बिल्डिंग में 34 करोड़ रुपये के फ्लैट में रहते हैं. उनका ये फ्लैट टॉवर C में है, जो इस बिल्डिंग का सबसे लग्जरी हिस्सा माना जाता है. उनका घर 35वीं मंजिल पर है और करीब 7,171 वर्ग फुट का है. इसमें चार बेडरूम हैं, जिन्हें सादगी और स्टाइल से सजाया गया है, ताकि घर में शांति और आराम का माहौल बना रहे.
Also Read: अनंत अंबानी की ₹10.5 करोड़ की नई रॉल्स-रॉयस: विरासत और लग्ज़री का अनोखा संगम
शानदार जगह
सियासत के मुताबिक, विराट ने साल 2016 में ओमकार 1973 नाम की इस खूबसूरत बिल्डिंग में अपना फ्लैट खरीदा था. यह बिल्डिंग 70 से ज़्यादा मंज़िलों की है और यहाँ रहने वालों को एक मॉडर्न और लग्जरी लाइफस्टाइल मिलती है. टॉवर C, जहाँ विराट और अनुष्का रहते हैं, से अरब सागर का सीधा नज़ारा दिखता है, जो इस घर को और भी खास बना देता है. उनका घर दिखने में तो बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी बहुत गर्मजोशी और सुकून से भरा हुआ है.
Also Read: क्रेडिट कार्ड: दिखावे की दुनिया में उधार की चमक, जानिए असली कीमत क्या है?
जहाँ स्टाइल और सुकून साथ चलते हैं
अगर आपने उनके इंस्टाग्राम पोस्ट देखे हैं, तो आप जानते होंगे कि उनका घर कितना खूबसूरत और सुकूनभरा है. घर के कमरे रोशनी से भरे, खुले और बहुत सादे हैं — कुछ भी ज्यादा चमक-दमक वाला नहीं, बस साफ-सुथरा और स्टाइलिश है. यह घर बिल्कुल वैसे ही है जैसे विराट और अनुष्का हैं — सादे, क्लासी और अपनेपन से भरे. पिंकविला के मुताबिक, हल्के पेस्टल रंग, मॉडर्न फर्नीचर और सलीके से चुनी गई सजावट घर को एक लग्जरी अहसास देती है, लेकिन फिर भी इसमें सुकून और गर्मजोशी बनी रहती है.
अंदर से ऐसा दिखता है विराट-अनुष्का का घर
इस अपार्टमेंट की छतें 13 फीट ऊँची हैं, जिससे घर खुला-खुला और रोशनी से भरा महसूस होता है. जीक्यू इंडिया के मुताबिक, हर बेडरूम के साथ एक प्राइवेट डेक या वरांडा है, जहाँ से यह कपल बिना किसी रुकावट के समुंदर का खूबसूरत नज़ारा देख सकता है.
Also Read: SIP Surya Nidhi : इस छठ एसआईपी के जरिए बच्चों के लिए बनाएं सूर्य निधि, सुनहरे भविष्य की शुरूआत
घर की बालकनी सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. यहाँ लकड़ी की फ्लोरिंग है, एक छोटा सा वर्टिकल गार्डन और हल्की, सुकूनभरी लाइट्स हैं — जिससे ये जगह सुबह की शांति या शाम के रिलैक्स मूड के लिए एकदम परफेक्ट बन जाती है.
यह घर सिर्फ महंगे इंटीरियर या सजावट के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इसमें विराट और अनुष्का की पर्सनैलिटी झलकती है. यह घर शालीन है लेकिन दिखावटी नहीं, स्टाइलिश है लेकिन बनावटी नहीं — और इतना आरामदायक है कि उसमें एक अपनापन महसूस होता है. समुंदर के नज़ारे और उनके स्वभाव से मेल खाते सलीकेदार इंटीरियर के साथ, मुंबई में उनका यह घर लक्जरी, सुकून और अपनेपन का खूबसूरत मेल है.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.