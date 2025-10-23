scorecardresearch
एक नज़र पुणे के सबसे अमीर व्यक्ति साइरस पूनावाला के $21.5 बिलियन रियल एस्टेट साम्राज्य पर!

पुणे के अरबपति साइरस पूनावाला ($21.5 बिलियन) का रियल एस्टेट साम्राज्य लंदन, मुंबई और पुणे में फैला है. उनके पास भव्य महल, आलीशान एस्टेट, वाणिज्यिक संपत्तियां और लग्ज़री कार कलेक्शन है, जो उनकी शाही जीवनशैली को दर्शाता है.

Kuhu
cyrus poonawala

साइरस पूनावाला की आलीशान जीवनशैली में भव्य एस्टेट, लग्ज़री कारें और विशाल ग्लोबल रियल एस्टेट साम्राज्य शामिल है.

सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के रूप में उभरे हैं. उनकी कुल संपत्ति $21.5 बिलियन आंकी गई है, जिससे वह भारत के दूसरे सबसे बड़े हेल्थकेयर उद्योगपति बन गए हैं, पहले स्थान पर सन फार्मा के दिलीप सांघवी हैं.

पूनावाला न केवल सीरम इंस्टिट्यूट की उत्पादन क्षमता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वे लिस्टेड फाइनेंसियल सर्विसेज फर्म पूनावाला फिनकॉर्प और पुणे में स्थित द रिज़-कार्लटन होटल के भी प्रमुख शेयरधारक हैं.

भारत के नौवें रैंक के अरबपति (billionaire) साइरस पूनावाला के बेटे अदार पूनावाला को फोर्ब्स एशिया (Forbes Asia) की "हीरोज ऑफ़ फिलांथ्रोप" (Heroes of Philanthropy) लिस्ट में जगह मिली है. अदार और उनके परिवार ने COVID-19 महामारी के दौरान AstraZeneca और Oxford University द्वारा विकसित कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन भी किया.

इस अरबपति की भव्य रियल एस्टेट संपत्ति पर एक नजर डालते हैं.

महलों से लेकर वाणिज्यिक निवेश तक: पूनावाला का भव्य रियल एस्टेट साम्राज्य

साइरस पूनावाला का रियल एस्टेट साम्राज्य अपनी भव्यता और लग्ज़री के लिए जाना जाता है. उनके महल जैसे घर और स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी डील्स उनकी संपत्ति को और भी खास बनाती हैं.

ग्लोबल स्तर पर अपनी मौजूदगी को दर्शाते हुए, पूनावाला ने लंदन के ग्रोवेनर स्क्वायर में प्रतिष्ठित Aberconway House 42 मिलियन पाउंड (लगभग 440 करोड़ रुपये) में खरीदा. यह मेयरफेयर स्थित प्रॉपर्टी अक्सर कंपनी के गेस्टहाउस और इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है. यह उनके परिवार के नाम पर खरीदी गई क्षेत्र की दो प्रॉपर्टीज़ में से पहली थी.

मुंबई का Lincoln House

साइरस पूनावाला का मुंबई स्थित Lincoln House लगभग ₹750–934 करोड़ की कीमत में आंका गया है और यह 50,000 स्क्वेयर फीट में फैला हुआ है. यह भव्य मकान ब्रीच कैंडी में स्थित है और इसे पहले वांकानेर के महाराजा के लिए बनाया गया था. बाद में यह यू.एस. कंसुलेट के रूप में भी इस्तेमाल हुआ. यह प्रॉपर्टी अपनी इंडो-सारसेनिक वास्तुकला और समुद्र की ओर फैले विशाल मैदानों के लिए जानी जाती है.

पुणे में पूनावाला का 22-एकड़ का आलीशान एस्टेट

पूनावाला परिवार का मुख्य घर पुणे में है और उन्होंने वहां 22 एकड़ में फैला बड़ा एस्टेट बनाया है. इस एस्टेट में शानदार कमरे और लग्ज़री सुविधाएं हैं. कई बार इसे कानूनी विवाद, परिवारिक मुद्दों और सरकारी जांच का सामना करना पड़ा है.  कहा जाता है कि यहां विश्व-स्तरीय अस्तबल भी हैं. पुणे में उनके कई ऑफिस स्पेस Cerebrum IT Park और Marigold Complex में फैले हुए हैं.

साइरस पूनावाला का रियल एस्टेट साम्राज्य
वैक्सीन के बादशाह की लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ की दुनिया

₹1,600+ करोड़
पूरी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का कुल मूल्य

शहरप्रॉपर्टी का नामअनुमानित मूल्यविवरण
लंदनAberconway House₹440 करोड़ग्रोवनर स्क्वायर, मेयरफेयर · कंपनी गेस्टहाउस और इवेंट्स के लिए इस्तेमाल
मुंबईLincoln House₹750-934 करोड़50,000 स्क्वेयर फीट · ब्रीच कैंडी · इंडो-सारासेनिक वास्तुकला · पूर्व शाही महल
पुणेमुख्य एस्टेट22 एकड़पारिवारिक निवास · विश्व-स्तरीय अस्तबल · शानदार इंटीरियर्स
पुणेवाणिज्यिक संपत्तियांकई संपत्तियांCerebrum IT Park · Marigold Complex · द रिज़-कार्लटन (अधिकांश हिस्सेदारी)

लग्ज़री लाइफस्टाइल और कार कलेक्शन

साइरस पूनावाला को अक्सर लग्ज़री कार कलेक्टर कहा जाता है. वे भारत के टॉप रोल्स-रॉयस कलेक्टर्स में से एक हैं और उनके पास कस्टम लिमोज़ीन और नए Phantom मॉडल शामिल हैं. परिवार की गैरेज में कई लग्ज़री कारों के साथ उनकी Rolls Royce Silver Spur भी शामिल है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके बेटे अदार पूनावाला के पास भी Rolls-Royce Phantom VIII है, जो अरबपतियों में बहुत लोकप्रिय कार मानी जाती है.

