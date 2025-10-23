सुपरहीरो की दुनिया में आर्यन खान का आगाज़! ‘ध्रुव’ जल्द हिंदी में

आर्यन खान की डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म, The Ba**ds of Bollywood*, को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. सोशल मीडिया ट्रेंड्स से लेकर वायरल गानों तक, उनकी सिनेमा की दुनिया में एंट्री बहुत ही शानदार रही है. हाल ही में शो के स्टार, राघव जुयाल, के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि खान को कॉमिक्स का बहुत शौक है और “वे कुछ अलग और क्रेज़ी बनाने वाले हैं.”

इस बात के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें और अफवाहें फैल गईं. नेटिज़न्स और इंटरनेट डिटेक्टिव्स का मानना था कि आर्यन खान राज कॉमिक्स के सुपरहीरो यूनिवर्स में शामिल होंगे और उन किरदारों को सजीव करेंगे.

दिलचस्प बात यह है कि HT की हाल की रिपोर्ट के मुताबिक, राज कॉमिक्स के क्रिएटर मनोज गुप्ता ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

जल्द आ सकती है तीन फिल्मों की सीरीज

रिपोर्ट के अनुसार, राज कॉमिक्स की “तीन फिल्मों की डील के अंतिम चरण में” है. इस डील की मुख्य फिल्में बहुत पसंद किए जाने वाले कॉमिक्स ‘नागराज’ और ‘सुपर कमांडो ध्रुव’ हैं. इन फिल्मों को “2026 के अंत तक फ्लोर पर जाने की उम्मीद” है.

सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है?

X (पहले ट्विटर) पर बने कुछ मज़ाकिया या परोडी अकाउंट्स ने पहले ही अपने प्रोमोशनल वीडियो शेयर कर दिए हैं, जिनमें रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और राज कॉमिक्स के बीच अफवाह वाली कोलैबोरेशन दिखाई गई है. वीडियो में सुपरहीरो जैसे ध्रुव, नागराज, डोगा, शक्ति, परमाणु और एंथनी भी दिखाए गए हैं, जो राज कॉमिक्स यूनिवर्स के दुनिया भर में जाने-माने किरदार हैं.

यह सब एक YouTube कमेंट से शुरू हुआ, जो अब बहुत बड़ा हो गया है. फैन्स अपने पसंदीदा सुपरहीरो को फिल्मों में देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं, चाहे वह आर्यन खान के साथ हो या अनुराग कश्यप के निर्देशन में.

कुछ अफवाहें थीं कि Ba**ds of Bollywood* के हीरो लक्ष्य लालवानी सुपरहीरो का रोल निभा सकते हैं, जबकि कुछ लोग जॉन अब्राहम को देखना चाहते थे. फैन्स यह भी जानना चाहते हैं कि क्या परवेज-आसमान की जोड़ी राघव जुयाल के साथ आर्यन खान की फिल्म में वापस आएगी.

फैन्स के लिए यह एक खास पल है, क्योंकि वे Ra.One के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि आर्यन खान भविष्य में Ra.One 2 लेकर आएंगे.

