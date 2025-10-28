‘एआई बना बहाना, कर्मचारी बने निशाना’: 30,000 कर्मचारियों की छंटनी पर इंटरनेट ने अमेज़न के सीईओ की ‘लीडरशिप’ पर साधा निशाना

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेज़न मंगलवार से करीब 30,000 कॉरपोरेट कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी कर रहा है. यह कदम 2022 के बाद कंपनी की सबसे बड़ी छंटनियों में से एक माना जा रहा है. इस बड़े पैमाने पर की जा रही छंटनी से कंपनी के लगभग 10% कॉरपोरेट कर्मचारियों पर असर पड़ेगा. कंपनी का कहना है कि यह निर्णय ऑपरेशंस को पुनर्गठित करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा ऑटोमेशन में अधिक निवेश करने के उद्देश्य से लिया गया है. हालांकि, इस फैसले ने Reddit और X (पूर्व में Twitter) पर कड़ी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर दी हैं.

कई यूज़र्स ने अमेज़न पर आरोप लगाया है कि कंपनी कम समय के मुनाफे के लिए अपने कर्मचारियों की बलि दे रही है, जबकि कुछ ने इसे “इनोवेशन के नाम पर कॉरपोरेट लालच” कहा है.

अमेज़न की भारी छंटनी पर लोगों की ऑनलाइन प्रतिक्रियाएँ

रिपोर्टों के मुताबिक, अमेज़न की यह छंटनी ज़्यादातर पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी, डिवाइसेज़ एंड सर्विसेज़, और ऑपरेशंस विभागों में होगी. इसके अलावा, कम्युनिकेशन, एलेक्सा, और पॉडकास्टिंग पर काम करने वाली टीमें भी इसकी चपेट में आ सकती हैं. सीधे शब्दों में कहें तो, अमेज़न के कई अहम विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियाँ खतरे में हैं.

लोग ऑनलाइन अमेज़न के इस फैसले पर गुस्सा जता रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि छुट्टियों के मौसम से ठीक पहले छंटनी की जा रही है. एक यूज़र ने लिखा, “मुझे वो ज़माना याद है जब सीईओ छंटनी की घोषणा करते वक्त सच में रो पड़ते थे.” इस कमेंट को 1.2 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया. दूसरे यूज़र ने मज़ाक किया, “वो अब भी रोते हैं, फर्क बस इतना है कि अब वो खुशी के आँसू होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका बोनस करोड़ों में आने वाला है.”

कई रेडिट यूज़र्स (Reddit Users) ने सीधे सीईओ एंडी जैसी (CEO Andy Jassy) को इस छंटनी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. एक यूज़र ने लिखा, “जब से ये सीईओ बने हैं, हर साल दो या तीन बार छंटनी होती है. वो ये काम बिल्कुल तय समय पर करते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा करने से कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है. उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा स्टॉक ऑप्शंस से जुड़ा है इसलिए जब शेयर बढ़ते हैं तो उन्हें सीधा फायदा होता है.”

कई लोगों ने अमेज़न के इस तरह के फैसलों पर गुस्सा जताया. एक रेडिट यूज़र ने लिखा, “हमें फिर से वो समय लाना चाहिए जब कर्मचारियों को निकालना सीईओ की नाकामी माना जाता था, कोई उपलब्धि नहीं. गलती चाहे ज़्यादा लोगों को भर्ती करने की हो या कामकाज सही न चलने की आखिर में ये लीडरशिप की ही गलती होती है.”

एक यूज़र ने मज़ाकिया लहजे में लिखा, “छुट्टियों का माहौल बनाने का इससे अच्छा तरीका क्या होगा — ढेरों लोगों को नौकरी से निकाल देना!”

एआई सिर्फ़ एक “बहाना” है

अमेज़न ने कामकाजी दक्षता (efficiency) और टेक्नोलॉजी को इस छंटनी की वजह बताया लेकिन कई लोगों का मानना है कि एआई (Artificial Intelligence)) को बस एक आसान बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.

एक यूज़र ने लिखा, “एआई तो बस एक ऐसा शब्द है, जिससे वो असली आर्थिक मंदी को छिपा रहे हैं.” इस कमेंट को सैकड़ों अपवोट्स मिले. कई लोगों ने सहमति जताई कि अभी एआई इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो इन कॉरपोरेट नौकरियों की जगह ले सके. एक यूज़र ने कहा, “एआई अभी ये काम नहीं कर सकता. कंपनियाँ बस छंटनी को सही ठहराने के लिए इसका नाम ले रही हैं.”

एक और यूज़र ने लिखा, “महामारी को पाँच साल हो चुके हैं यह फैसला असल में गिरती अर्थव्यवस्था की वजह से लिया जा रहा है.”

30,000 अमेज़न कॉरपोरेट कर्मचारियों को हटाने की चल रही है तैयारी

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन विभागों में छंटनी होनी है, वहाँ के मैनेजरों को पहले ही तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. कर्मचारियों को मंगलवार सुबह ईमेल के ज़रिए छंटनी की जानकारी दी जाएगी. यह तरीका अमेज़न की पहले की छंटनियों के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया से काफी मिलता-जुलता है.

अमेज़न के दुनिया भर में करीब 3.5 लाख कॉरपोरेट कर्मचारी हैं और कुल मिलाकर इसकी वर्कफोर्स 1.55 मिलियन (15.5 लाख) से ज़्यादा है. कंपनी ने अभी तक इस छंटनी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नौकरी में कटौती आने वाले कुछ हफ्तों में चरणों में की जाएगी. अमेज़न इससे पहले भी 2022 और 2023 में लगभग 27,000 कर्मचारियों की छंटनी कर चुका है.

हालाँकि यह कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है, लेकिन शेयर बाजार ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, अमेज़न के शेयरों में 1.5% की बढ़त दर्ज की गई और कीमत बढ़कर $227.53 पहुँच गई.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.