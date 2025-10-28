"मैं बिकाऊ नहीं हूँ": आर्यन खान की ‘OTT गोल्ड’ सीरीज़ पर लगे ‘पेड रिव्यू’ आरोपों पर शशि थरूर का करारा जवाब

सबको हैरान करते हुए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) हाल ही में आर्यन खान (Aryan Khan) फैन क्लब में शामिल हो गए हैं. अपनी प्रभावशाली अभिव्यक्ति और शब्दों की सटीकता के लिए जाने जाने वाले थरूर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है. उन्होंने 27 वर्षीय आर्यन खान के निर्देशन में बनी वेब सीरीज़ “The Ba**ds of Bollywood”* की बेहद सकारात्मक समीक्षा लिखी, जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.

7 एपिसोड वाली यह एक्शन-ड्रैमेडी सीरीज़ 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी. रिलीज़ के बाद से ही शो ने दर्शकों में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है. हालांकि, थरूर ने यह शो बाकी लोगों से थोड़ी देर से देखा, लेकिन देखने के बाद उन्होंने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ डाले.

रिलीज़ के एक महीने बाद शशि थरूर ने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट पर आर्यन खान के निर्देशन की खूब तारीफ की. उन्होंने इसे “OTT गोल्ड” और “मास्टरपीस” कहा. लेकिन उनकी इस तारीफ के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया. कई यूज़र्स ने कहा कि थरूर भी अब “पेड रिव्यू” देने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. एक कमेंट, जिसमें लिखा था — “शशि थरूर का नया साइड बिज़नेस — पेड रिव्यूज़!!” यह टिप्पणी थरूर की नज़र में आ गई, जिसके बाद उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया.

शशि थरूर ने The Bads of Bollywood के लिए “पेड रिव्यू” देने के आरोपों को खारिज किया

उन्होंने अपने उस पोस्ट के थोड़ी देर बाद जवाब दिया, जिसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज़, आर्यन खान और उनके पिता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की खूब तारीफ की थी.

उन्होंने उस टिप्पणी का जवाब देते हुए लिखा, “मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मेरे दोस्त.” उन्होंने आगे कहा, “मेरी किसी भी राय के लिए मुझे कभी किसी ने न तो पैसे दिए हैं और न ही किसी और तरह से फायदा पहुँचाया है.”

जिस व्यक्ति ने थरूर को ट्रोल किया था, उसने बातचीत जारी रखते हुए लिखा, “माफ कीजिए सर, लेकिन जब यह बात एक मलयाली (क्योंकि मोलिवुड बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है) की तरफ़ से आती है, तो यह ‘पेड रिव्यू’ जैसा लगता है. हालांकि, आपको अलग राय रखने का पूरा हक़ है… वैसे, मैं आपके देशभक्ति के काम की बहुत सराहना करता हूँ.”

कई लोगों ने उस यूज़र की बात का विरोध किया. उनका कहना था कि ऐसे “हेटर्स” ही सबसे पहले फिल्मों और बॉलीवुड से जुड़ी चीज़ों को “बॉयकॉट” करने की मांग करते हैं. वहीं, कुछ लोग आरोप लगाने वालों के साथ भी खड़े हो गए. कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि थरूर ने The Bads of Bollywood की समीक्षा लिखने के लिए ChatGPT की मदद ली थी. इन दावों को और मज़बूती तब मिली जब थरूर ने अपने ट्वीट में The Bads of Bollywood का धुंधला पोस्टर इस्तेमाल किया, ऐसा तरीका अक्सर उन लोगों से जोड़ा जाता है जो “पेड रिव्यू” को अपनी राय बनाकर पेश करते हैं.

थरूर बोले- आर्यन खान का शो है “OTT गोल्ड”

भारतीय नेता शशि थरूर ने रविवार, 26 अक्टूबर को इस ओटीटी सीरीज़ की जमकर तारीफ करते हुए X (ट्विटर) पर पोस्ट किया. उन्होंने खुलकर बताया कि आर्यन का यह शो उस समय उनके काम आया जब वे सर्दी-खांसी से जूझ रहे थे. थरूर ने यह भी बताया कि उनके स्टाफ और उनकी बहन स्मिता थरूर ने ही उन्हें नेटफ्लिक्स पर The Ba**ds of Bollywood* देखने के लिए प्रेरित किया था.

इसके बाद उन्होंने इस सीरीज़ को “मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक, एकदम #OTT GOLD!” कहा.

अपने खास अंदाज़ में लिखते हुए शशि थरूर ने कहा, “अभी-अभी आर्यन खान के निर्देशन में बनी The Bads of Bollywood देखी है, और तारीफ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं हैं. शो शुरू में थोड़ा समय लेता है लेकिन फिर आप इसे छोड़ नहीं पाते!”* उन्होंने शो की लिखावट को “तेज़ और असरदार” बताया और निर्देशन की “निडरता” की तारीफ की. थरूर ने कहा कि इस व्यंग्य (satire) की “हिम्मत और बोल्डनेस” वही चीज़ है जिसकी बॉलीवुड को ज़रूरत थी.

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “यह एक बेहतरीन सीरीज़ है- कभी बेहद मज़ेदार, कभी भावुक करने वाली, लेकिन हमेशा निडर. यह शो ग्लैमर की चमक से परे जाकर हर फिल्मी क्लिशे (चलन) पर तीखी और चतुर टिप्पणी करता है. साथ ही इसमें ऐसे इनसाइडर जोक्स हैं जो दर्शकों को पर्दे के पीछे की दुनिया से जोड़ देते हैं.”

थरूर ने आगे लिखा, “यह सात एपिसोड वाली शानदार सीरीज़ एक सच्चे कहानीकार के आगमन का संकेत है. आर्यन खान, तुमने कमाल कर दिया — The Bads of Bollywood* वाकई बेहतरीन है!”**

इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान की ओर रुख करते हुए कहा,“एक पिता से दूसरे पिता के लिए - मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम्हें उस पर बहुत गर्व हो रहा होगा!!”

