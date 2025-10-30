थामा बॉक्स ऑफिस डे 9: आयुष्मान खुराना–नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की हॉरर-कॉमेडी ने वर्ल्डवाइड ₹130 करोड़ का आंकड़ा पार किया

Thamma Box Office Collection Day 9: बॉलीवुड का वैम्पायर एक बार फिर लौट आया है और इस बार उसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की नई फिल्म ‘थामा’, जिसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna), नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल नज़र आते हैं, ने रिलीज़ के पहले ही सप्ताहांत में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. मैडॉक फिल्म्स (Maddock Films) के बैनर तले बनी यह हॉरर-कॉमेडी न केवल खुराना के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनी है, बल्कि ‘स्त्री 2’ के बाद मैडॉक-वर्स की भी दूसरी सबसे सफल शुरुआत वाली फिल्म रही है.

‘थामा’ अपने शानदार विजुअल इफेक्ट्स और पुराने दौर की हॉरर-एक्शन शैली के पुनरुद्धार के लिए भी चर्चा में है. फिल्म ने तकनीकी रूप से उच्च स्तर हासिल करने के लिए किसी भी खर्च से परहेज़ नहीं किया, जिससे यह अनुभव और भी भव्य बन गया है. सूत्रों के अनुसार, फिल्म में वरुण धवन का एक सरप्राइज़ कैमियो भी देखने को मिलेगा, जो मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी मल्टीवर्स को एक साथ जोड़ता है. इस ब्रह्मांड में अब ‘स्त्री’, ‘भेड़िया’ और ‘थामा’ के किरदार एक साझा कहानी की कड़ी में बंधते जा रहे हैं.

वरुण धवन के सरप्राइज़ कैमियो ने बढ़ाया रोमांच

फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा वह दृश्य है जहाँ आयुष्मान खुराना का वैम्पायर अवतार सीधे भेड़िया (वरुण धवन) से भिड़ता है. यह एक ऐसा क्षण है जो भारतीय हॉरर सिनेमा में शायद पहली बार देखने को मिलेगा. मैडॉक फिल्म्स की सोच अब साफ है — वो हर बार दर्शकों को कुछ नया और मजेदार दिखाना चाहते हैं. अपने इस हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स को वो हर फिल्म के साथ और बड़ा बना रहे हैं. ‘थामा’ इसी प्लान का अहम हिस्सा है, जो डर और मज़े को एक साथ शानदार तरीके से पेश करती है.

थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9: दिवाली रिलीज़ के बाद जारी है धमाका

दिवाली 2025 पर रिलीज़ हुई ‘थामा’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही है. फिल्म ने अपने पहले ही दिन शानदार ₹24 करोड़ की ओपनिंग के साथ शुरुआत की थी. इसके बाद भी फिल्म की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी और पहले वीकेंड तक हर दिन ₹10 करोड़ से अधिक की कमाई बनाए रखी.

फेस्टिव सीज़न के जोश का पूरा फायदा उठाते हुए, इस हॉरर-कॉमेडी ने पहले बुधवार को ₹18.6 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि अगले दिन यानी गुरुवार को भी फिल्म ने लगभग ₹13 करोड़ की कमाई की. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘थामा’ का बॉक्स ऑफिस ट्रेंड अब तक बेहद मजबूत रहा है और यह आयुष्मान खुराना के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती है.

थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9: पहले हफ्ते में ₹130 करोड़ पार, आयुष्मान खुराना की सबसे बड़ी हिट

दिवाली 2025 पर रिलीज़ हुई ‘थामा’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. अपनी जबरदस्त ओपनिंग के बाद फिल्म ने पहले हफ्ते में कमाई का नया रिकॉर्ड बना दिया है.

पहले शुक्रवार को फिल्म ने ₹10 करोड़ जोड़े, जिसके बाद शनिवार और रविवार को मिलाकर कलेक्शन ₹25 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया. मिडवीक के दिनों में करीब ₹10 करोड़ की कमाई के साथ, ‘थामा’ का डोमेस्टिक टोटल अब ₹104 करोड़ के पार पहुंच चुका है. वहीं, वैश्विक स्तर (Worldwide) पर फिल्म ने केवल अपने पहले हफ्ते में ही ₹130 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

नौवें दिन भी फिल्म की पकड़ बनी रही और इसने ₹3.25 करोड़ की कमाई की जिससे कुल भारतीय कलेक्शन बढ़कर ₹104.6 करोड़ हो गया. आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल स्टारर यह हॉरर-कॉमेडी अब तक की सबसे बड़ी मैडॉक फिल्म्स हिट बनने की ओर बढ़ रही है.

थामा बनाम एक दीवानी की दीवानियत: बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों की टक्कर

इस दिवाली, बॉलीवुड में हॉरर-कॉमेडी ‘थामा’ और रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवानी की दीवानियत’ इन दो बड़ी फिल्मों ने पर्दे पर आमने-सामने मुकाबला किया. जहाँ आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल की मल्टीस्टारर ‘थामा’ ने अब तक ₹104 करोड़ से अधिक की घरेलू कमाई की है, वहीं सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे की जोड़ी वाली ‘एक दीवानी की दीवानियत’ ने लगभग ₹50 करोड़ का कलेक्शन जुटाया है.

हालाँकि दोनों ही फिल्में त्योहार के मौसम में रिलीज़ होने का फायदा उठाने में सफल रहीं, लेकिन अब वीकडेज़ के आते ही ‘एक दीवानी की दीवानियत’ की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई है. दूसरी ओर, ‘थामा’ अभी भी ठीकठाक प्रदर्शन कर रही है और अपने दूसरे वीकेंड में भी फिल्म के अच्छे आंकड़े दर्ज कराने की उम्मीद है.

अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी फिल्म टिकेगी और कौन पीछे रह जाएगी. दर्शकों को उम्मीद है कि ये दोनों फिल्में बॉलीवुड को फिर से रफ्तार देंगी ख़ासकर तब, जब ‘छावा’ और ‘सैयारा’ जैसी बड़ी फिल्मों के बाद बॉक्स ऑफिस की चमक कुछ कम होती दिखाई दी थी.

