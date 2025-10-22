बॉलीवुड में दिवाली का जश्न: सितारे, फैशन और खुशियों से भरी रात

बॉलीवुड (Bollywood) सेलिब्रिटीज़ हर साल दिवाली के जश्न में कोई कसर नहीं छोड़ते और इस साल भी ऐसा ही हुआ. शांतिपूर्ण पूजा से लेकर भव्य पार्टियों, शानदार आउटफिट्स और फोटोशूट तक, त्योहार के मौसम में हर चीज़ पर ध्यान दिया गया. सेलिब्रिटीज़ ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ झलकियाँ साझा कीं और सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएँ दीं. आइए चलते हैं उनके घरों में देखें और देखते हैं कि उन्होंने इस साल दिवाली कैसे मनाई.
आलिया भट्ट और परिवार
आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की झलकियाँ साझा कीं, जिन्हें देखना बहुत ही आनंददायक था. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, “fam jam x Diwali glam” और “दिलवाली Diwali Happy Diwali to you and yours.” उन्होंने बताया कि धनतेरस उन्होंने अपने ससुराल में मनाया, जबकि मुख्य दिवाली अपने परिवार के साथ बिताई. कपूर बहनें, करिश्मा और करीना भी मौजूद थीं, साथ ही नीतू कपूर और अन्य दोस्त और परिवारजन भी शामिल हुए.
आलिया ने खुद की भव्य तस्वीरें भी साझा कीं, जिसमें वह सुनहरे रंग की साड़ी और मैचिंग एक्सेसरीज में दिखाई दीं. जबकि मुख्य दिवाली के दिन उन्होंने बहुत सरल लेकिन उतनी ही शानदार पोशाक पहनी थी. उन्होंने अपनी छोटी बहन शाहीन भट्ट के साथ मस्ती करती और रणबीर कपूर से प्यार पाती हुईं कई फोटो और वीडियो भी शेयर किए.
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दिवाली के लिए अपने मैचिंग पीले आउटफिट्स में बेहद खूबसूरत नजर आए. नए माता-पिता की खुशी उनकी इंस्टाग्राम वीडियो में साफ झलक रही थी, जिसमें कियारा ने अपने फॉलोअर्स को दिवाली की शुभकामनाएँ दीं.
ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार
इस बार ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार ने दिवाली लंदन में मनाई और ट्विंकल की पोस्ट के अनुसार, घर से दूर होने के बावजूद उन्होंने खूब मज़ा किया. ट्विंकल ने लिखा, “दिवाली इन लंदन. पूरी तरह तैयार लेकिन मिठाई कहीं नजर नहीं आई. इसलिए हम संतरे को नए लड्डू मानकर कुछ विटामिन C भरी मिठास साझा कर रहे हैं. अगला कदम मंदिर की यात्रा और असली मिठाई. सभी को दिवाली की शुभकामनाएँ और आपके जीवन में रोशनी, प्यार और हंसी बनी रहे.”
हल्के गुलाबी रंग के शरारे में ट्विंकल और बेज़ शेरवानी में अक्षय बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे.
अनन्या पांडे
अनन्या पांडे और उनके परिवार ने दिवाली का खूब मज़ा लिया और इसे मिलकर मनाया. खबरों के मुताबिक, उन्होंने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन्स में होने वाली दिवाली पूजा में हिस्सा लिया और घर पर भी समय बिताया, जहां उन्होंने मिठाइयों, फूलों और मोमबत्तियों से खूबसूरत टेबल सजावट बनाई. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में, जिसे उन्होंने “Filled with love and light” कैप्शन के साथ शेयर किया, वह अपने त्योहार के लुक में नजर आईं. धर्मा प्रोडक्शन्स में पूजा के लिए उन्होंने मैजेंटा पिंक सेट पहना और घर पर पार्टी के लिए उन्होंने पारंपरिक पीले रंग का सेट चुना.
कृति सैनॉन
कृति सैनॉन की दिवाली पार्टी का मज़ा उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट से साफ झलक रहा था, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया, “Ghar wali diwali. Love, lights, laughter, surrounded by people I love dancing on desi punjabi music till morning! Isn’t it the best time of the year?” वह अपने त्योहार के लुक में दोस्तों, परिवार और पालतू जानवरों के साथ पोज़ देती नजर आईं और काफी एन्जॉय करती दिखीं. उनके घर को मोमबत्तियों, फूलों और दीयों से शानदार तरीके से सजाया गया था, और उन्होंने अपनी दिवाली पार्टी के लिए पूरी तैयारी की थी.
दिया मिर्ज़ा और दोस्त
दिया मिर्ज़ा की दिवाली पार्टी सितारों से भरी हुई थी. कई जाने-माने चेहरे जैसे शबाना आज़मी और जावेद अख्तर से लेकर विद्या बालन और कोंकोना सेन शर्मा तक पार्टी में सभी मौजूद थे. अन्य मेहमानों में रिचा चड्ढा, अली फ़ज़ल, तान्वी आज़मी, दिव्या दत्ता और उर्मिला मातोंडकर भी शामिल थीं. दिया ने खूबसूरत पेस्टल ग्रीन आउटफिट पहना था, जिससे वह बेहद ही शानदार और एलिगेंट नजर आ रही थीं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "हैप्पी दिवाली. वह रोशनी जो हमें जीवन में मार्गदर्शन देती है, केवल हमारे चारों ओर के दीपकों की चमक नहीं है, बल्कि वह शांत प्रकाश है जो कृतज्ञता, प्यार और क्षमा से उत्पन्न होता है. यह त्योहार हमें हमारे भीतर के उस प्रकाश की याद दिलाए, और यह हमारे सभी कर्मों पर धीरे-धीरे चमकता रहे.” (“Happy Diwali. The light that guides us through life is not just the brilliance of lamps around us, but that quiet illumination born of gratitude, love, and forgiveness. May this festival remind us of the glow we carry within, and may it shine gently upon all we do")
करण जौहर
करण जौहर कभी भी आधा-अधूरा काम नहीं करते और हर बड़े त्योहार पर इसका सबूत मिलता है. इस बार दिवाली भी इसका अपवाद नहीं थी, जब फिल्ममेकर ने इंस्टाग्राम पर अपने परिवार की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनके बेटे यश और बेटी रुही भी नजर आए. यह छोटा परिवार धर्मा प्रोडक्शन्स में वार्षिक दिवाली पूजा के लिए मनीष मल्होत्रा के आउटफिट्स में सजा था, और साफ था कि जौहर ने उनके कपड़ों को आपस में मेल खाने के लिए चुना था. उन्होंने सफेद शेरवानी पहनी थी, जिसमें फूलों का कढ़ाई का काम था, और उनके बच्चे गुलाबी और हरे रंग के शेड्स में, इसी तरह के मोटिफ्स के साथ दिखाई दिए. शाम की पार्टी के लिए उन्होंने अपनी सफेद शेरवानी बदलकर साधारण काली शेरवानी पहन ली और भारी कढ़ाई वाले शॉल के साथ इसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया.
