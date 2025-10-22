बॉलीवुड में दिवाली का जश्न: सितारे, फैशन और खुशियों से भरी रात

बॉलीवुड (Bollywood) सेलिब्रिटीज़ हर साल दिवाली के जश्न में कोई कसर नहीं छोड़ते और इस साल भी ऐसा ही हुआ. शांतिपूर्ण पूजा से लेकर भव्य पार्टियों, शानदार आउटफिट्स और फोटोशूट तक, त्योहार के मौसम में हर चीज़ पर ध्यान दिया गया. सेलिब्रिटीज़ ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ झलकियाँ साझा कीं और सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएँ दीं. आइए चलते हैं उनके घरों में देखें और देखते हैं कि उन्होंने इस साल दिवाली कैसे मनाई.

आलिया भट्ट और परिवार

आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की झलकियाँ साझा कीं, जिन्हें देखना बहुत ही आनंददायक था. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया, “fam jam x Diwali glam” और “दिलवाली Diwali Happy Diwali to you and yours.” उन्होंने बताया कि धनतेरस उन्होंने अपने ससुराल में मनाया, जबकि मुख्य दिवाली अपने परिवार के साथ बिताई. कपूर बहनें, करिश्मा और करीना भी मौजूद थीं, साथ ही नीतू कपूर और अन्य दोस्त और परिवारजन भी शामिल हुए.

आलिया ने खुद की भव्य तस्वीरें भी साझा कीं, जिसमें वह सुनहरे रंग की साड़ी और मैचिंग एक्सेसरीज में दिखाई दीं. जबकि मुख्य दिवाली के दिन उन्होंने बहुत सरल लेकिन उतनी ही शानदार पोशाक पहनी थी. उन्होंने अपनी छोटी बहन शाहीन भट्ट के साथ मस्ती करती और रणबीर कपूर से प्यार पाती हुईं कई फोटो और वीडियो भी शेयर किए.

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दिवाली के लिए अपने मैचिंग पीले आउटफिट्स में बेहद खूबसूरत नजर आए. नए माता-पिता की खुशी उनकी इंस्टाग्राम वीडियो में साफ झलक रही थी, जिसमें कियारा ने अपने फॉलोअर्स को दिवाली की शुभकामनाएँ दीं.