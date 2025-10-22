Atlas ब्राउज़र: ChatGPT से आपकी ब्राउज़िंग अब और आसान!

ओपनएआई (OpenAI) ने अब एआई वाला अपना खुद का वेब ब्राउज़र बनाया है. पर्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउज़र कुछ हफ्ते पहले आया था, और अब ओपनएआई ने अपना ChatGPT Atlas ब्राउज़र लॉन्च कर दिया है. यह नया ब्राउज़र आपके कंप्यूटर या मैक पर Google Chrome और Safari की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है.

अभी ChatGPT Atlas सिर्फ macOS के लिए ही है, यानी इसे सिर्फ iMac और MacBook यूज़र्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन ओपनएआई ने कहा है कि जल्द ही Atlas और भी प्लेटफॉर्म्स पर आएगा.

साधारण शब्दों में, ChatGPT Atlas एक पूरा वेब ब्राउज़र है जिसमें अपनी जनरेटिव एआई क्षमताएँ सीधे ब्राउज़िंग अनुभव में शामिल हैं. यह नया ब्राउज़र खुद को एक ‘ट्रू सुपर-असिस्टेंट’ के रूप में पेश करता है और इसे सिर्फ सर्च करने से आगे बढ़कर डिज़ाइन किया गया है, ताकि एआई आपके काम के तरीके के अनुसार मदद कर सके.

Google Chrome की तुलना में, Atlas आपके लिए कुछ चीज़ें अपने आप कर देगा जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा.

ChatGPT Atlas की खास बात यह है कि आपको अलग से टैब खोलने या चीज़ें कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. यह जो पेज आप देख रहे हैं उसे समझ सकता है और तुरंत मदद कर सकता है, जैसे कि कंटेंट का छोटा सार देना, मुश्किल शब्दों को आसान भाषा में समझाना, या जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में सुझाव देना. यह सब ब्राउज़र में ही एक साइडबार या एडिटर के जरिए होता है. साथ ही, इसका होम स्क्रीन खुद एक ऐसा इंटरफ़ेस है जो सर्च और चैट दोनों को जोड़ता है, जिससे आपको जल्दी और आसान जवाब मिलते हैं.

क्या इसे इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने होंगे?

बिलकुल नहीं. ChatGPT Atlas ब्राउज़र डाउनलोड और इस्तेमाल करने के लिए फ्री है. अगर आप ChatGPT का मुफ्त वर्ज़न इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके Atlas ब्राउज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ फीचर्स लिमिटेड हो सकते हैं.

पेड यूज़र्स (Plus, Pro, और Business) के लिए, Atlas में एक एडवांस्ड फीचर है जिसे ‘Agent mode’ कहा जाता है. इस फीचर की मदद से ChatGPT आपके behalf पर काम कर सकता है. यूज़र्स AI को निर्देश दे सकते हैं कि वह जटिल काम करे, जैसे मीटिंग शेड्यूल करना, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में आइटम जोड़ना, या विभिन्न टैब्स में मौजूद कई डॉक्यूमेंट्स से डेटा इकट्ठा करना. जब यह फीचर एक्टिवेट होता है, तो AI नए टैब खोल सकता है, पेजेज पर क्लिक कर सकता है और फॉर्म्स भर सकता है. OpenAI चेतावनी देता है कि यह फीचर अभी जटिल वर्कफ़्लो के लिए सुधार के चरण में है, इसलिए कभी-कभी वर्कफ़्लो में अनियमितताएं हो सकती हैं.

Atlas आपकी पिछली गतिविधियों को याद रखता है

यह सिर्फ सामान्य सर्च हिस्ट्री से अलग है. Atlas में एक मेमोरी सिस्टम है, जो आपके ChatGPT अकाउंट के लिए प्राइवेट और ऑप्शनल है. इसका मतलब है कि ब्राउज़र आपकी पिछली बातचीत और ब्राउज़िंग को याद रख सकता है. उदाहरण के लिए, आप Atlas से कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते देखी गई जॉब लिस्टिंग्स दिखाए, किसी कंपनी पर किया गया रिसर्च दिखाए, या किसी खास टॉपिक पर देखे गए YouTube वीडियो की लिस्ट तैयार करे.

