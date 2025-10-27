क्या भारत अकेली महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित है? विदेशी यात्री की ईमानदार रेटिंग्स वायरल — दिल्ली को दिया -1 अंक

भारत बहुत से यात्रियों की बकेट लिस्ट में शामिल रहा है, और सही भी है. अपनी समृद्ध संस्कृति, विविध भौगोलिक परिदृश्यों और जीवंत शहरों के साथ, भारत रोमांच-प्रेमी यात्रियों के लिए एक स्वर्ग समान है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह देश अकेली महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित है? एशिया की यात्रा कर रही विदेशी बैकपैकर एमा के हालिया वीडियो ने इस बहस को फिर से जीवित कर दिया है.

वीडियो में एमा ने भारतीय शहरों के बारे में अपनी ईमानदार राय साझा की है और उन्हें इस आधार पर रेट किया है कि वे महिलाओं के लिए कितने सुरक्षित हैं.

Advertisment

एमा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे अब तक 10 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. इस वीडियो में उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर देश के आठ स्थानों को रेट किया है. उनकी पोस्ट का कैप्शन था — “बिना किसी मीठे शब्दों के, 8 शहरों में हफ्तों बिताने के बाद मेरा ईमानदार अनुभव.” इसमें उन्होंने प्रत्येक शहर की रेटिंग और उसके पीछे के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है.

Also Read: तेजस्वी यादव: क्रिकेट नेट से बिहार की सियासत के पावर प्ले तक

खराब शुरुआत

एमा की यात्रा की शुरुआत दिल्ली (Delhi) से हुई, जिसे उन्होंने सबसे कठिन पड़ाव बताया और उसे (नकारात्मक) -1/10 अंक दिए. शहर का लगातार शोर, अव्यवस्था और लोगों की निगाहें उन्हें असहज कर गईं. उन्होंने स्वीकार किया, “मैं वहाँ अकेले नहीं रहना चाहूंगी.”

आगरा, जहाँ विश्वप्रसिद्ध ताजमहल स्थित है, को उन्होंने थोड़ा बेहतर 3/10 रेटिंग दी. उनके कैप्शन में लिखा था, “हाँ, ताजमहल वाकई खूबसूरत है. लेकिन उसके अलावा, हॉर्न और ठगी जैसी चीज़ें आराम करना मुश्किल बना देती हैं. स्थानीय लोग पर्यटकों के आदी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे हर कोई मुझसे कुछ चाहता हो.”

Also Read: रेखा झुनझुनवाला को फेडरल बैंक पर दांव लगाने से हो सकता है बड़ा फायदा, ब्रोकरेज ने शेयर का बढ़ाया टारगेट

थोड़ी राहत

जयपुर ने एमा को कुछ राहत दी, और उसने इसे 5/10 अंक दिए. एमा ने शहर के किलों और ऐतिहासिक आकर्षण की सराहना की, लेकिन शाम के समय अकेले घूमना उन्हें चुनौतीपूर्ण लगा.

पुष्कर को उन्होंने 6.5/10 की रेटिंग दी. एमा ने कहा, “यहाँ के स्थानीय लोग बहुत शांत और सम्मानजनक थे,” हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि छोटी-मोटी ठगी की घटनाएँ फिर भी मौजूद थीं.

उदयपुर में सुकून

उत्तर भारत में उदयपुर ने एमा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और उन्होंने इसे 8/10 की रेटिंग दी. शांत झीलें, विनम्र स्थानीय लोग और साफ-सुथरा माहौल इस शहर की खासियत रहे. एमा ने लिखा, “यह उत्तर भारत का पहला ऐसा शहर था जहाँ दिन में अकेले घूमते हुए मैं वास्तव में सहज महसूस कर रही थी. अगर हर शहर उदयपुर जैसा होता, तो भारत घूमने के लिए एक सपना होता.”

Also Read: हर साल 12% का सपना? शायद यही आपका सबसे बड़ा रिस्क है।

मुंबई और गोवा का अनुभव

मुंबई (Mumbai) को एमा ने 6.5/10 अंक दिए. उन्होंने कहा कि शहर व्यस्त और अप्रत्याशित है, लेकिन यह भी जोड़ा कि यहाँ के लोग ज़्यादातर अपने काम में लगे रहते हैं और दूसरों के कामों में दखल नहीं देते.

गोवा (Goa) को उन्होंने 8/10 की रेटिंग दी. खुले विचारों वाली संस्कृति के कारण उन्हें यह जगह पसंद आई. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि रात में समुद्र तट पर अकेले टहलना सुरक्षित नहीं है, लेकिन दिन के समय घूमने को उन्होंने “एकदम स्वर्ग जैसा अनुभव” बताया.

Also Read: Bihar Election 2025 Live Updates: तेजस्वी यादव की आज सारण में चुनावी रैली, शाम 4:15 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

सबसे बेहतर राज्य

केरल एमा की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसे उन्होंने 9/10 की रेटिंग दी. शांत, स्वच्छ और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस राज्य में शालीन स्थानीय लोग और सुरक्षित परिवहन सुविधाएँ इसे अकेली महिला यात्रियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती हैं.

एमा ने अपने कैप्शन में लिखा, “भारत एक साथ ही गहन, खूबसूरत, निराशाजनक और दिल छू लेने वाला देश है. यहाँ आप एक ही घंटे में अपना सबसे अच्छा और सबसे बुरा अनुभव कर सकते हैं. लेकिन अगर आप जागरूक रहें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें और थोड़ी हास्य भावना रखें तो सब ठीक रहेगा.”

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.