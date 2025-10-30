यूट्यूबर कुशल मेहरा ने क्यों कहा "कनाडा भेजकर अपने बच्चों का भविष्य खतरे में न डालें" ....जानिए

विदेश में पढ़ाई (Foreign Education) करना लंबे समय से कई भारतीय छात्रों का एक सपना रहा है. हाल के आंकड़ों के अनुसार, कनाडा में 90,000 भारतीय छात्रों के पास अध्ययन परमिट हैं, जिससे भारतीय छात्र वहाँ के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय छात्र समूहों में से एक बन गए हैं.

हालाँकि, यूट्यूबर कुशल मेहरा ने भारतीय परिवारों को कड़ी चेतावनी दी है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में बात करते हुए, मेहरा ने उन हज़ारों भारतीय छात्रों की सच्चाई का एक गंभीर चित्र पेश किया जो हर साल कनाडा पहुंचते हैं. इनमें से कई बेहतर जीवन के वादों से आकर्षित होकर वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें शोषण, नौकरी की असुरक्षा और बढ़ती दुश्मनी का सामना करना पड़ता है.

मत भेजो अपने बच्चों को कनाडा

कुशल मेहरा के अनुसार, कई छात्र फर्जी कॉलेजों और एजेंटों के जाल में फँस जाते हैं जो आसान दाखिले और स्थायी निवास (परमानेंट रेजीडेंसी) का साफ़ रास्ता दिखाने का झूठा वादा करते हैं.

मेहरा ने सलाह दी, “कृपया अपने बच्चों को फर्जी कॉलेजों या एजेंटों के ज़रिए कनाडा न भेजें. अगर आपको वॉटरलू, यॉर्क या वेस्टर्न जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलता है, तो वह अलग बात है.” वे कहते हैं, “लेकिन अगर कोई आपको किसी डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन देने की बात कर रहा है, तो वह एक जाल है जो आपका भविष्य बर्बाद कर देगा. भारत में ही रहें, यहीं अपनी ज़िंदगी बनाएं.”

मेहरा का कहना है कि कनाडाई सपना अब कमजोर पड़ गया है, क्योंकि इमिग्रेशन नीतियों का प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ है और अर्थव्यवस्था बढ़ती आबादी को संभालने में संघर्ष कर रही है.

उन्होंने कहा, “प्रवासन (migration) इतना बढ़ गया है कि कनाडा के लिए नए लोगों को संभालना मुश्किल हो गया है. वहाँ आवास संकट है, नौकरियों पर दबाव है और सार्वजनिक सेवाएँ चरमरा रही हैं.”

मेहरा ने 2022 में पारित किए गए मोशन M44 के बारे में भी बताया, जिसने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पहले की 18 घंटे की सीमा के बजाय फुल-टाइम काम करने की अनुमति दी थी.