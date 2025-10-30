scorecardresearch
यूट्यूबर कुशल मेहरा ने क्यों कहा "कनाडा भेजकर अपने बच्चों का भविष्य खतरे में न डालें" ....जानिए

कुशल मेहरा ने भारतीय परिवारों को चेतावनी दी है कि फर्जी कॉलेजों या एजेंटों के ज़रिए बच्चों को कनाडा न भेजें. वहाँ शोषण, महंगाई, नौकरी की कमी और मानव तस्करी जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं. उन्होंने भारत में ही शिक्षा और करियर बनाने की सलाह दी.

Anjana
You Tuber Kushal Mehra

कुशल मेहरा ने चेतावनी दी कि फर्जी कॉलेजों और एजेंटो के ज़रिए बच्चों कनाडा भेजना खतरनाक है. Photograph: (Instagram)

विदेश में पढ़ाई (Foreign Education) करना लंबे समय से कई भारतीय छात्रों का एक सपना रहा है. हाल के आंकड़ों के अनुसार, कनाडा में 90,000 भारतीय छात्रों के पास अध्ययन परमिट हैं, जिससे भारतीय छात्र वहाँ के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय छात्र समूहों में से एक बन गए हैं.

हालाँकि, यूट्यूबर कुशल मेहरा ने भारतीय परिवारों को कड़ी चेतावनी दी है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में बात करते हुए, मेहरा ने उन हज़ारों भारतीय छात्रों की सच्चाई का एक गंभीर चित्र पेश किया जो हर साल कनाडा पहुंचते हैं. इनमें से कई बेहतर जीवन के वादों से आकर्षित होकर वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें शोषण, नौकरी की असुरक्षा और बढ़ती दुश्मनी का सामना करना पड़ता है.

मत भेजो अपने बच्चों को कनाडा

कुशल मेहरा के अनुसार, कई छात्र फर्जी कॉलेजों और एजेंटों के जाल में फँस जाते हैं जो आसान दाखिले और स्थायी निवास (परमानेंट रेजीडेंसी) का साफ़ रास्ता दिखाने का झूठा वादा करते हैं.

मेहरा ने सलाह दी, “कृपया अपने बच्चों को फर्जी कॉलेजों या एजेंटों के ज़रिए कनाडा न भेजें. अगर आपको वॉटरलू, यॉर्क या वेस्टर्न जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलता है, तो वह अलग बात है.” वे कहते हैं, “लेकिन अगर कोई आपको किसी डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन देने की बात कर रहा है, तो वह एक जाल है जो आपका भविष्य बर्बाद कर देगा. भारत में ही रहें, यहीं अपनी ज़िंदगी बनाएं.”

मेहरा का कहना है कि कनाडाई सपना अब कमजोर पड़ गया है, क्योंकि इमिग्रेशन नीतियों का प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ है और अर्थव्यवस्था बढ़ती आबादी को संभालने में संघर्ष कर रही है.

उन्होंने कहा, “प्रवासन (migration) इतना बढ़ गया है कि कनाडा के लिए नए लोगों को संभालना मुश्किल हो गया है. वहाँ आवास संकट है, नौकरियों पर दबाव है और सार्वजनिक सेवाएँ चरमरा रही हैं.”

मेहरा ने 2022 में पारित किए गए मोशन M44 के बारे में भी बताया, जिसने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पहले की 18 घंटे की सीमा के बजाय फुल-टाइम काम करने की अनुमति दी थी.

यह बदलाव जो महामारी के दौरान लेबर की कमी को पूरा करने के लिए किया गया था, उसके अनचाहे परिणाम सामने आए. मेहरा ने समझाया, “इस नीति ने मानो बाँध के दरवाज़े खोल दिए. छात्र बहुत बड़ी संख्या में, खासकर भारत से आने लगे. मकानों के किराए दोगुने हो गए और लोगों में नाराज़गी बढ़ने लगी.”

COVID-19 से पहले कनाडा हर साल लगभग3 लाख नए निवासियों को जगह देने की क्षमता रखता था. लेकिन हाल के वर्षों में इमीग्रेशन संख्या लगभग 10 लाख प्रति वर्ष तक पहुँच गई है. इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र (GTA) में किराए तेज़ी से बढ़ गए. जहाँ पहले एक कमरे का किराया लगभग $500–700 होता था, अब यह $1,200 से भी ज़्यादा पहुँच गया है.

‘मैंने खुद 13 लड़कियों को भारत वापस भेजा है’

आर्थिक दबाव से हटकर, मेहरा ने भारतीय छात्रों खासकर युवा महिलाओं के बीच मानव तस्करी और यौन शोषण के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई. 

उन्होंने बताया, “पिछले तीन वर्षों में, मैंने अपनी जेब से खर्च करके 13 लड़कियों को भारत वापस भेजा है क्योंकि वे सेक्स ट्रैफिकिंग की शिकार हो रही थीं.”

मेहरा का दावा है कि सिर्फ टोरंटो में ही लगभग 4,000 भारतीय मूल की लड़कियाँ सीधे या परोक्ष रूप से सेक्स व्यापार में फँसी हुई हैं. उनका मानना है कि कनाडा की ढीली प्रवेश नीतियाँ जिनमें हाल तक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं थी, ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ लोगों को देश में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे शोषण और सार्वजनिक असंतोष दोनों बढ़े.

मेहरा भारतीय परिवारों से अपील करते हैं कि वे विदेश में पढ़ाई के जुनून पर दोबारा विचार करें और इसकी बजाय अपने देश में मौजूद अवसरों में निवेश करें.

उन्होंने कहा, “अगर आपको पंजाब में सीट नहीं मिलती तो हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या जम्मू चले जाइए. भारत में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. किसी झूठे वादे के लिए अपना भविष्य मत बेचिए.”

