शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट 'बास्टियन – एट द टॉप' की एक रात की कमाई सुन कर उड़ जायेंगे आपके होश: शोभा डे

लेखिका और कॉलमिस्ट शोभा डे ने हाल ही में पत्रकार बरखा दत्त के पॉडकास्ट इनसाइड आउट (Inside Out) में हिस्सा लिया और शिल्पा शेट्टी के लग्ज़री रेस्टोरेंट ब्रांड बास्टियन को लेकर चौंकाने वाले दावे किए. उनके अनुसार दादर स्थित आउटलेट 'बास्टियन --एट द टॉप' (Bastian – At The top) हर रात लगभग 2-3 करोड़ रुपये कमाता है, जो सच में बेहद अविश्वसनीय आंकड़े हैं.

दत्त के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने मुंबई की नाइटलाइफ़ और लोगों के पैसे खर्च करने के तरीके का ज़बरदस्त चित्र पेश किया. उन्होंने कहा, “मुंबई में लोगो के पास पैसे की मात्रा सच में हैरान करने वाली है. मुंबई का एक रेस्टोरेंट हर रात 2-3 करोड़ रुपये कमाता है. स्लो रातों में 2 करोड़ और वीकेंड पर 3 करोड़ रुपये का कारोबार होता है. जब मैंने ये नंबर सुने, तो मैं खुद उस रेस्टोरेंट में गई, क्योंकि मुझे लगा ये सच नहीं हो सकता.”

महंगी कार और बेहतरीन टकीला की बोतलों के बीच युवा

शोभा डे ने वहाँ का अनुभव बेहद अद्भुत बताया और कहा, “जब आप वहाँ कदम रखते हैं, तो आपको लगता है ‘मैं कहाँ हूँ?’ आप शहर का 360° नज़ारा देख सकते हैं.” 'बास्टियन -- एट द टॉप' कोहिनूर स्क्वायर की 48वीं मंज़िल पर स्थित है, जो भारत की सबसे ऊँची व्यावसायिक इमारतों में से एक है. शोभा डे के अनुसार, रेस्टोरेंट का क्षेत्रफल 21,000 वर्ग फ़ुट में फैला हुआ है और यह सप्ताह भर व्यस्त रहता है; वीकेंड पर और भी ज्यादा भीड़ होती है.

रेस्टोरेंट की अपनी यात्रा के दौरान लेखिका यह देखकर हैरान रह गईं कि वहाँ उन्हें कोई भी परिचित चेहरा नहीं दिखा. वहां हर कोई अमीर लग रहा था और एक ही रात में लाखों रुपये खर्च कर रहा था. उन्होंने कहा, “मैं पूरी तरह शॉक में थी. 700 डाइनर्स में मुझे कोई भी परिचित चेहरा नहीं दिखा. वे युवा थे और हर टेबल पर सबसे बेहतरीन टकीला की बोतलें ऑर्डर कर रहे थे. हर टेबल लाखों रुपये खर्च कर रही थी, लेकिन वे सब बिल्कुल अजनबी थे.”

सूत्रों के अनुसार, यह रेस्टोरेंट हर दिन लगभग 1,400 लोगों को सर्व करता है, जिनके मेहमान लग्ज़री कारों में पहुँचते हैं और बास्टियन में टेबल मिलने के लिए इंतज़ार करने को भी तैयार रहते हैं. शोभा डे के अनुसार, लैम्बॉर्गिनी और एस्टन मार्टिन जैसी कारें वहाँ आम नज़ारा हैं. उन्होंने कहा, “दादर की सड़क पर नीचे लोग वेटिंग लिस्ट में खड़े रहते हैं, जो मुंबई के पुराने मराठी क्षेत्र का दिल है. लोग लैम्बॉर्गिनी और एस्टन मार्टिन में आते हैं. ये लोग कौन हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता है.”

शिल्पा शेट्टी के बिजनेस और कानूनी मुद्दे

साल 2019 में, शिल्पा शेट्टी ने रेस्टोरेंट बिजनेसमैन रंजीत बिंद्रा (जो बास्टियन ब्रांड के फाउंडर हैं) के साथ मिलकर कंपनी की हिस्सेदारी ली. अब उनके पास कंपनी का 50% शेयर है. कंपनी के कई सफल रेस्टोरेंट चल रहे हैं और आगे और भी खोलने की योजना है. बास्टियन – एट द टॉप 2023 में खुला और यह फाइन-डाइनिंग और नाइट-लाइफ़ के लिए बहुत लोकप्रिय जगह बन गई है. इसकी एक्सक्लूसिविटी इसे और भी आकर्षक बनाती है.

पिछले हफ्ते शिल्पा ने गोवा में नया बास्टियन रेस्टोरेंट खोला. जल्द ही जुहू में बास्टियन बीच क्लब भी खुलने वाला है. फूड क्रिटिक कुणाल विजयकर के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने माना कि वह भारत की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट मालिकों में से एक हैं.

इतना होते हुए भी सब कुछ ठीक नहीं है. शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा कई सालों से कानूनी परेशानियों में फंसे हुए हैं. अभी वे एक धोखाधड़ी के मामले में शामिल हैं, जिसमें उन पर जुहू के एक बिजनेसमैन को 60.48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाने का आरोप है, जैसा इंडियन एक्सप्रेस ने बताया. उन्होंने अपने रेस्टोरेंट को विदेश में बढ़ाने के लिए यात्रा करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने यह याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि पहले उन्हें 60 करोड़ रुपए जमा करने होंगे, उसके बाद ही वे विदेश यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं.

