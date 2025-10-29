द फैमिली मैन सीज़न 3 का टीज़र आउट, जानिए कब और कहाँ देख पाएंगे शो

फैमिली मैन सीज़न 3 में क्या नया है?

ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, 'द फैमिली मैन सीज़न 3' 21 नवंबर को रिलीज़ होगा. इस बार कहानी में पहले से कहीं ज्यादा खतरे और बड़े दुश्मन देखने को मिलेंगे. श्रीकांत को दो नए और ताकतवर किरदारों से भिड़ना होगा, जिनका रोल जयदीप अहलावत और निमरत कौर निभा रहे हैं. कहानी में श्रीकांत को नए इलाकों में घुसते, भागते और लड़ते हुए दिखाया जाएगा जहाँ उसे भारत के अंदर और बाहर, दोनों तरफ से आने वाले खतरों का सामना करना पड़ेगा.

हमेशा की तरह उसका पारिवारिक जीवन और सीक्रेट मिशन फिर से आपस में टकराते नज़र आएंगे. इस सीज़न में

श्रेया धनवंतरी, हरमन सिंघा, अशलेशा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, संदीप किशन, दर्शन कुमार, सीमा बिस्वास, गुल पनाग, दिलीप ताहिल, विपिन शर्मा, जुगल हंसराज और आदित्य श्रीवास्तव भी नजर आएंगे.

"इंतज़ार वाकई सार्थक होगा," कहते हैं मेकर्स

इस बार भी शो को राज एंड डीके ने ही बनाया और डायरेक्ट किया है, उनके साथ सुमन कुमार और तुषार सेठ भी जुड़े हैं. राज और डीके ने कहा कि उन्हें पता है फैंस ने इस सीज़न के लिए पूरे चार साल तक इंतज़ार किया है इसलिए वे चाहते थे कि सीज़न 3 पहले से ज़्यादा बड़ा और धमाकेदार अनुभव लेकर आए जिसमें ज्यादा एक्शन, ज्यादा तनाव, मजबूत कहानी और एक नया ट्विस्ट हो- जहाँ “शिकारी खुद शिकार बन जाए.”

उन्होंने बताया कि नया विलेन “रुक्मा” अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन है — जो श्रीकांत की नौकरी और परिवार दोनों के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा.

चार साल बाद इंतज़ार खत्म हो गया है!

सीज़न 2 साल 2021 में आया था और अब पूरे चार साल बाद सीज़न 3 आखिरकार रिलीज़ होने जा रहा है. फैंस जो शो के ह्यूमर, रियल लाइफ कनेक्शन और स्पाई-थ्रिलर सस्पेंस को पसंद करते थे, उन्हें फिर से वही मज़ा मिलने वाला है. श्रीकांत इस बार भी थका हुआ लेकिन मज़ेदार, खतरनाक, और अपने काम में सबसे आगे नज़र आएगा.