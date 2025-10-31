जानिए बेटी सुहाना संग फ़िल्म किंग में काम करने का अनुभव बताते हुए शाहरुख़ ने क्या कहा!

सुहाना के साथ काम करने का अनुभव साझा किया SRK ने

एक फैन ने शाहरुख़ खान से पूछा कि अपनी बेटी सुहाना खान के साथ फ़िल्म किंग में काम करने का अनुभव एक शब्द में कैसे बताएँगे. इस पर शाहरुख़ ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया –“अपना अपना सा लगता है…”

बच्चों के साथ पेशेवर रिश्ता

शाहरुख़ ने आगे बताया कि जब वह अपने बच्चों आर्यन खान (Aryan Khan) और सुहाना के साथ काम करते हैं तो सेट पर उन्हें सहकर्मी की तरह ही ट्रीट करते हैं और पूरा सम्मान देते हैं. लेकिन काम के बाद वह एक आम पिता की तरह ही उनके मेहनत और सफलता के लिए दुआ करते हैं.

एक फैन ने पूछा, “जब आर्यन आप को कुछ सीन में डायरेक्ट करता है या जब आप सुहाना के साथ एक्टिंग करते हैं तो कैसा लगता है? जाहिरतौर पर प्राउड डैड वाला मोमेंट होता होगा!”

शाहरुख़ खान ने जवाब देते हुए कहा, “सेट पर मैं उन्हें अपने सहकर्मियों की तरह सम्मान देता हूँ… और उनके सुझावों और मेहनत की कद्र करता हूँ. सेट के बाहर मैं बस यही दुआ करता हूँ कि उनकी मेहनत रंग लाए.”

एक और फैन ने शाहरुख़ से कहा कि वो आर्यन को बताएं कि हमें “Bad*s of Bollywood”** का दूसरा पार्ट चाहिए.

इस पर शाहरुख़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया- “अपने बच्चों को ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए. लेकिन मुझे यकीन है कि वो इस पर काम कर रहा होगा.”

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि शाहरुख़ ख़ान इस साल 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. हर साल की तरह, इस बार भी उम्मीद है कि वह अपने घर ‘मन्नत’ की बालकनी से फैन्स का अभिवादन करेंगे.

इसके अलावा, उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनकी 7 आइकॉनिक फ़िल्में दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएंगी. इन फ़िल्मों में “दिल से”, “दिल तो पागल है”, और “कभी हां कभी ना” जैसी क्लासिक मूवीज़ शामिल हैं.

