अजय देवगन का लग्ज़री वॉच कलेक्शन: स्टाइल और शौक़ का अनोखा संगम

यह बात उनके पास मौजूद दुर्लभ और महंगी घड़ियों के खज़ाने से साफ़ झलकती है. रोलैक्स (Rolex) से लेकर ओडेमार पिगे (Audemars Piguet) तक, उनके कलेक्शन में कई अनमोल घड़ियाँ शामिल हैं. वॉच पपराज़ी (Watch Paparazzi) के अनुसार, अजय देवगन की इस शानदार कलेक्शन में कुछ ऐसी खूबसूरत घड़ियाँ हैं जिनकी कीमत और डिज़ाइन दोनों ही उन्हें वाकई खास बनाते हैं.

Also Read: Bihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी आज बिहार की महिलाओं से करेंगे संवाद, अलग-अलग जगहों पर शाह-नड्डा और राहुल-तेजस्वी की चुनावी रैली

Rolex Daytona Ice Blue Dial in Platinum – “50th Anniversary Edition”

Rolex Daytona घड़ियों की दुनिया में हमेशा से एक प्रतीक रही है. रेस कार ड्राइवरों से लेकर अभिनेताओं और संगीतकारों तक, हर कोई इस क्लासिक टाइमपीस का दीवाना है. लेकिन अजय देवगन ने इस शौक़ को एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी कलेक्शन में इसका बेहद दुर्लभ और लिमिटेड एडिशन मॉडल शामिल किया है. यह दुर्लभ घड़ी है- '50th एनिवर्सरी' एडिशन जो प्लैटिनम में बना है और इसमें आइस ब्लू डायल दिया गया है. यह घड़ी न केवल अपनी शानदार कारीगरी के लिए मशहूर है, बल्कि इसकी प्लैटिनम बॉडी, ब्राउन एक्सेंट्स और खूबसूरत नीले डायल के कारण यह कलेक्टरों के लिए एक सपना कही जाती है. फर्स्ट क्लास टाइमपीसेज़ (First Class Timepieces - FCT) के अनुसार, इस घड़ी की मौजूदा कीमत लगभग $102,450 (करीब ₹85 लाख रुपये) है, जो इसे अजय देवगन के कलेक्शन की सबसे कीमती घड़ियों में से एक बनाती है.

Also Read: वर्ल्ड कप जीत के बाद 'विमेन इन ब्लू' अब एंडोर्समेंट फीस में भी करने जा रही हैं बड़ी कमाई

Audemars Piguet Royal Oak Offshore in Stainless Steel – “The Beast”

Audemars Piguet Royal Oak Offshore को जब पहली बार लॉन्च किया गया था, तब इसे प्यार से “द बीस्ट” (The Beast) कहा गया और इसका वाजिब कारण भी था. यह घड़ी अपने बोल्ड डिज़ाइन और दमदार उपस्थिति के लिए जानी जाती है. ब्रांड की वेबसाइट के अनुसार इस घड़ी की प्रेरणा 1980 के दशक की रचनात्मक ऊर्जा और शक्तिशाली यॉट रेसों से मिली, जिनसे इसका नाम भी जुड़ा है. यह सिर्फ एक टाइमपीस नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट ऑफ पावर एंड पर्सनैलिटी है और अजय देवगन की शख्सियत से यह पूरी तरह मेल खाती है. अजय देवगन के पास इस मॉडल का स्टेनलेस स्टील वर्ज़न है, जिसकी कीमत वॉचचार्ट्स (WatchCharts) के अनुसार लगभग $41,100 (करीब ₹34 लाख रुपये) है.

Also Read: Stocks to Watch : आज Titan, Airtel, Hero MotoCorp, Power Grid, SBI, Adani Enterprises समेत इन शेयरों में रहेगा एक्‍शन

Panerai Luminor PAM00438 – समय का क्लासिक प्रतीक

Panerai Luminor PAM00438 भले ही अजय देवगन की लग्ज़री वॉच कलेक्शन में कीमत के लिहाज से थोड़ी “साधारण” मानी जाए, लेकिन इसके स्टाइल और एलीगेंस की बात ही कुछ और है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, इस घड़ी की कीमत करीब $13,700 (लगभग ₹11.5 लाख रुपये) है.

यह घड़ी अपने स्टेनलेस स्टील केस, ब्लैक डायल, और ब्राउन लेदर स्ट्रैप्स के साथ एक सादगी भरी शान पेश करती है. Panerai की डिज़ाइन फिलॉसफी हमेशा से “सादगी में विलासिता” की रही है, और यह मॉडल उसी सोच का बेहतरीन उदाहरण है.

Also Read: NSE का नया सर्कुलर : ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए 8 दिसंबर से लागू होगा नया नियम

Rolex Day-Date 40 in 18K White Gold- शाही अंदाज़ का प्रतीक

ऐसा लगता है कि अजय देवगन को Rolex ब्रांड बहुत पसंद है, क्योंकि उनके पास इसका एक और शानदार मॉडल है ये मॉडल Rolex Day-Date 40 in 18K White गोल्ड है. इस प्रीमियम टाइमपीस में व्हाइट गोल्ड केसिंग, सफेद डायल और उसी टोन का मेल खाता ब्रेसलेट दिया गया है जो इसे एक राजसी लुक प्रदान करता है. इसका हर डिटेल बारीकी से तैयार किया गया है, जिससे यह घड़ी न सिर्फ़ देखने में खूबसूरत है, बल्कि तकनीकी रूप से भी शानदार है.

Rolex Day-Date 40 की कीमत $40,000 से $80,000 (लगभग ₹33 लाख से ₹66 लाख रुपये) के बीच होती है, जो डायल के प्रकार पर निर्भर करती है. इसमें 100 मीटर तक की वॉटर रेसिस्टेंस और सेल्फ-वाइंडिंग मैकेनिकल मूवमेंट जैसी उच्च श्रेणी की सुविधाएँ हैं जो इसे सबसे महंगी और प्रतिष्ठित घड़ियों में से एक बनाती हैं.