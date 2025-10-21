बदले की ट्रेडिंग का मनोविज्ञान: क्यों 91% ट्रेडर पैसा खोते हैं और इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए

बाज़ार रातोंरात बहुत नीचे गिर जाता है. अगली सुबह आपका पोर्टफोलियो नुकसान दिखा रहा होता है. आपकी पहली सोच क्या होती है? “जो खोया है, उसे वापस पाना है.” आप नाश्ता किए बिना ही ट्रेडिंग ऐप खोल लेते हैं और स्क्रीन को गुस्से से देखते हैं, जैसे गलती उसी की हो. लेकिन जो आप आगे करते हैं, वह समझदारी नहीं होती — वह बदले की ट्रेडिंग (revenge trading) होती है.
बदले की ट्रेडिंग सिर्फ बुरी आदत नहीं है, ये आपका दिमाग आपसे खेल खेल रहा होता है. जब ट्रेड में नुकसान होता है, तो दिमाग वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे किसी चोट या दर्द पर करता है. उसे तुरंत आराम चाहिए होता है.
और मार्केट में ये आराम अक्सर जल्दीबाजी और भावनाओं में की गई ट्रेड की शक्ल में आता है — जो ज़्यादातर बार चीज़ें और बिगाड़ देता है.
SEBI की रिपोर्ट के मुताबिक, इक्विटी (Equity) डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने वाले 91% से ज़्यादा लोग नुकसान में रहे.
इन सबका कुल नुकसान ₹1.05 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, जो पिछले साल से 41% (₹74,812 करोड़) ज्यादा है. हर ट्रेडर का औसतन नुकसान लगभग ₹1.1 लाख रहा. मतलब, ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा कमाने की बजाय खो देते हैं, खासकर जब ट्रेडिंग में भावनाएँ और बिना सोची समझी रणनीति शामिल हो.
ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं है; ये एक पैटर्न है. जो नुकसान लगता है, वह अक्सर गहरी आदतों को दिखाता है.
आपमें से कई लोग अपना पैसा इसलिए खो रहे हैं क्योंकि आप रुककर स्थिति का आंकलन नहीं करते.
कंट्रोल का झूठा एहसास
हर ट्रेडर सोचता है कि वो दिमाग से ट्रेड कर रहा है. लेकिन जैसे ही मार्केट लाल दिखता है, लॉजिक गायब हो जाता है. आप खुद से कहते हैं, “मैं तो स्मार्ट हूँ, सस्ते में खरीद रहा हूँ, मौका पकड़ रहा हूँ.” असल में, आप बस फिर से कंट्रोल में होने का फील पाने की कोशिश कर रहे होते हैं.
डैनियल काहनेमन ने इस मानसिक जाल को Thinking, Fast and Slow में समझाया है. हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है. एक तेज़, भावनात्मक और जल्दबाज़ी वाला होता है — इसे उन्होंने System 1 कहा. दूसरा धीमा, सोच-समझकर और तार्किक होता है — यह System 2 है. जब आपको बड़ा नुकसान होता है, System 1 आपके फैसलों पर कब्ज़ा कर लेता है. ये धीरे-धीरे फुसलाता है, “बस एक और ट्रेड कर लो, सब ठीक हो जाएगा.” और वही System 2, जो रुककर सोचता और हिसाब लगाता है, थकान और तनाव में हस्तक्षेप नहीं कर पाता.
जो ट्रेडर बड़े नुकसान का सामना करते हैं, वे अक्सर अगले सत्र में और ज़्यादा ट्रेड करते हैं.
दिमाग कैसे बदल देता है रिस्क का स्विच
काहनेमन और अमोस टवर्स्की ने लोगों के रिस्क संभालने के तरीके में एक पैटर्न देखा. उन्होंने इसे Fourfold Pattern of Risk Attitudes कहा. ये बताता है कि क्यों निवेशक तब सतर्क होते हैं जब उन्हें रिस्क लेना चाहिए, और लापरवाह हो जाते हैं जब उन्हें सावधान रहना चाहिए.