scorecardresearch
मनी मंत्र

बदले की ट्रेडिंग का मनोविज्ञान: क्यों 91% ट्रेडर पैसा खोते हैं और इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए

बदले की ट्रेडिंग भावनाओं से प्रेरित होती है, जिससे नुकसान बढ़ता है. मार्केट में कंट्रोल केवल अपने इम्पल्स को संभालने से आता है। ठंडा दिमाग, अनुशासन और स्ट्रक्चर अपनाकर ही निवेश में सफलता और स्थिरता मिलती है.

Written byChinmayee P Kumar

बदले की ट्रेडिंग भावनाओं से प्रेरित होती है, जिससे नुकसान बढ़ता है. मार्केट में कंट्रोल केवल अपने इम्पल्स को संभालने से आता है। ठंडा दिमाग, अनुशासन और स्ट्रक्चर अपनाकर ही निवेश में सफलता और स्थिरता मिलती है.

author-image
Chinmayee P Kumar
New Update
Revenge Trading

बदले की ट्रेडिंग के मनोविज्ञान को कैसे तोड़ा जाए? Photograph: (Gemini)

बाज़ार रातोंरात बहुत नीचे गिर जाता है. अगली सुबह आपका पोर्टफोलियो नुकसान दिखा रहा होता है. आपकी पहली सोच क्या होती है? “जो खोया है, उसे वापस पाना है.” आप नाश्ता किए बिना ही ट्रेडिंग ऐप खोल लेते हैं और स्क्रीन को गुस्से से देखते हैं, जैसे गलती उसी की हो. लेकिन जो आप आगे करते हैं, वह समझदारी नहीं होती — वह बदले की ट्रेडिंग (revenge trading) होती है.

बदले की ट्रेडिंग सिर्फ बुरी आदत नहीं है, ये आपका दिमाग आपसे खेल खेल रहा होता है. जब ट्रेड में नुकसान होता है, तो दिमाग वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे किसी चोट या दर्द पर करता है. उसे तुरंत आराम चाहिए होता है.
और मार्केट में ये आराम अक्सर जल्दीबाजी और भावनाओं में की गई ट्रेड की शक्ल में आता है — जो ज़्यादातर बार चीज़ें और बिगाड़ देता है.

Advertisment

Also Read: Muhurat Trading 2025 : दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम बदला, इस बार शाम नहीं, दोपहर में खुलेंगे ‘लाभ के दरवाजे’

SEBI की रिपोर्ट के मुताबिक, इक्विटी (Equity) डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने वाले 91% से ज़्यादा लोग नुकसान में रहे.
इन सबका कुल नुकसान ₹1.05 लाख करोड़ से ऊपर चला गया, जो पिछले साल से 41% (₹74,812 करोड़) ज्यादा है. हर ट्रेडर का औसतन नुकसान लगभग ₹1.1 लाख रहा. मतलब, ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा कमाने की बजाय खो देते हैं, खासकर जब ट्रेडिंग में भावनाएँ और बिना सोची समझी रणनीति शामिल हो.

ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं है; ये एक पैटर्न है. जो नुकसान लगता है, वह अक्सर गहरी आदतों को दिखाता है.
आपमें से कई लोग अपना पैसा इसलिए खो रहे हैं क्योंकि आप रुककर स्थिति का आंकलन नहीं करते.

कंट्रोल का झूठा एहसास

हर ट्रेडर सोचता है कि वो दिमाग से ट्रेड कर रहा है. लेकिन जैसे ही मार्केट लाल दिखता है, लॉजिक गायब हो जाता है. आप खुद से कहते हैं, “मैं तो स्मार्ट हूँ, सस्ते में खरीद रहा हूँ, मौका पकड़ रहा हूँ.” असल में, आप बस फिर से कंट्रोल में होने का फील पाने की कोशिश कर रहे होते हैं.

डैनियल काहनेमन ने इस मानसिक जाल को Thinking, Fast and Slow में समझाया है. हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है. एक तेज़, भावनात्मक और जल्दबाज़ी वाला होता है — इसे उन्होंने System 1 कहा. दूसरा धीमा, सोच-समझकर और तार्किक होता है — यह System 2 है. जब आपको बड़ा नुकसान होता है, System 1 आपके फैसलों पर कब्ज़ा कर लेता है. ये धीरे-धीरे फुसलाता है, “बस एक और ट्रेड कर लो, सब ठीक हो जाएगा.” और वही System 2, जो रुककर सोचता और हिसाब लगाता है, थकान और तनाव में हस्तक्षेप नहीं कर पाता.

जो ट्रेडर बड़े नुकसान का सामना करते हैं, वे अक्सर अगले सत्र में और ज़्यादा ट्रेड करते हैं.

Also Read: NFO Alert : जिरोधा म्यूचुअल फंड के BSE SENSEX इंडेक्स फंड में सब्सक्रिप्शन शुरू, किनके लिए सही है ये एनएफओ

दिमाग कैसे बदल देता है रिस्क का स्विच

काहनेमन और अमोस टवर्स्की ने लोगों के रिस्क संभालने के तरीके में एक पैटर्न देखा. उन्होंने इसे Fourfold Pattern of Risk Attitudes कहा. ये बताता है कि क्यों निवेशक तब सतर्क होते हैं जब उन्हें रिस्क लेना चाहिए, और लापरवाह हो जाते हैं जब उन्हें सावधान रहना चाहिए.

जब मुनाफ़े की संभावना ज़्यादा होती है, हम सतर्क हो जाते हैं. जल्दी ही लाभ बुक कर लेते हैं. जब थोड़े से नुकसान का खतरा दिखता है, हम घबराते हैं और ट्रेड बंद कर देते हैं. लेकिन बड़े नुकसान के बाद, कुछ बदल जाता है. नीचे होने का दर्द असहनीय लगने लगता है, और हम कम संभावना, ज़्यादा जोखिम वाले ट्रेड करने लगते हैं.
जो भी रिकवरी का मौका दिखाता है, वह हमें सही और समझदारी भरा लगता है, चाहे वो पूरी तरह से तबाही वाला क्यों न हो.

Loss aversion का मतलब है कि पैसा खोने का दर्द, पैसा कमाने की खुशी की तुलना में लगभग दोगुना महसूस होता है. ये असंतुलन ट्रेडर्स को नुकसान का पीछा करने पर मजबूर करता है. पैसा काटने की बजाय, वे एक मानसिक चक्र में फंस जाते हैं और बस पैसा खोते रहते हैं.

यही वजह है कि लगातार नुकसान झेलने वाले इक्विटी ट्रेडर्स अक्सर ऑप्शंस या फ्यूचर्स की ओर चले जाते हैं.
यह कोई रणनीति नहीं है. यह आपका भावनात्मक System 1 कह रहा होता है, “अरे, अपना पैसा वापस पाने के लिए ये करना पड़ेगा.” आप संभावना का हिसाब नहीं लगा रहे होते. आप बस दर्द मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं.

जैसे ही आपका पोर्टफोलियो लाल दिखता है, आपउम्मीद को रणनीति समझने लगते हैं. खुद से कहते हैं कि “बस एक परफेक्ट ट्रेड सब ठीक कर देगा.” आप अपने पोज़िशन साइज बढ़ा देते हैं, स्टॉप-लॉस खींच देते हैं, और अपने ही रिस्क रूल्स को नजरअंदाज कर देते हैं. अब आप गणित की बजाय चमत्कार का पीछा करने लगते हैं.

Also Read: NPS में निवेश से जुड़े पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर, क्या है इसमें निवेश का सही नजरिया?

टेक्नोलॉजी करती है आग में घी डालने का काम 

ट्रेडिंग ऐप्स ने बदले की ट्रेडिंग को आसान बना दिया है. हर नोटिफिकेशन, प्राइस अलर्ट और चमकते हुए P&L नंबर आपका तेज़ दिमाग हमेशा हाई अलर्ट पर रखता है. इन ऐप्स का यह आसान डिज़ाइन सिर्फ यूज़र फ्रेंडली नहीं है — इसे इस तरह बनाया गया है कि आप लगातार जुड़े रहें.

ट्रेडिंग में लगातार ऐप्स और नोटिफिकेशन चेक करना इसका अक्सर मतलब होता है ज़्यादा जोखिम में रहना.
आसान एक्सेस होने की वजह से भावनाओं में आकर ट्रेड करना रोकना मुश्किल हो जाता है. मार्केट को आपको फंसाने की ज़रूरत नहीं है — आपका खुद का फोन यह काम कर देता है.

जरूरी है cycle तोड़ना

बदले की ट्रेडिंग का इलाज सिर्फ इच्छाशक्ति नहीं है; इसे रोकने का तरीका है स्ट्रक्चर. जब आपका दिमाग भावनाओं से भरा हो, केवल डिसिप्लिन काम नहीं आता. आपको ऐसा कूलिंग-ऑफ मैकेनिज़्म चाहिए जो धीमे और तार्किक दिमाग (System 2) को फिर से कंट्रोल में लाए.

बड़ा नुकसान होने के बाद संतुलन वापस लाने के लिए यह फ्रेमवर्क अपनाया जा सकता है:

पूरा ब्रेक लें

कम से कम दो हफ्ते के लिए ट्रेडिंग से दूर रहें. न टेस्ट ट्रेड करें, न इन्ट्राडे एक्सपेरिमेंट. अपने दिमाग से भावनात्मक दबाव को उतरने दें.

पोस्ट-मॉर्टम करें
लिखें कि क्या गलत हुआ — एंट्री टाइमिंग, ओवरकॉन्फिडेंस, पोज़िशन साइज, स्टॉप-लॉस को नजरअंदाज करना या कुछ और. इसे साफ-साफ देखने सेइनकार करने की आदत खत्म होती है.

रिकवरी का हिसाब लगाएं
याद रखें, 50% नुकसान निकालने के लिए 100% का मुनाफ़ा चाहिए. इसे लिखें और अगले ट्रेड से पहले देखें.

रिस्क को आसान बनाएं
हर ट्रेड में सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही रिस्क करें. जैसे पहले 5% रिस्क ले रहे थे, अब उसे घटाकर 2% कर दें.

धीरे-धीरे मार्केट में लौटें
पहले छोटे पोज़िशन लें और सख्त लिमिट्स लगाएं. लगातार सही कदम उठाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, न कि अंधाधुंध भाग्य पर भरोसा. लॉन्ग-टर्म निवेश जैसे SIPs, म्यूचुअल फंड्स या ETFs स्टेबलाइज़र की तरह काम कर सकते हैं. ये आपके पैसे को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं जबकि आपका एक्टिव माइंड शांत होता है. मकसद रिस्क से बचना नहीं, बल्कि यह सीखना है कि आप इसे कैसे हैंडल करें.

जवाबदेही जोड़ें
अपने ट्रेडिंग जर्नल को mentor या peer के साथ शेयर करें. जब कोई और आपके नंबर देख सकता है, तो आपकी खुद से झूठ बोलने की संभावना कम होती है.

समय के साथ, आप सीखते हैं कि मार्केट में कंट्रोलमूव्स को भांपने से नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने से आता है.

Also Read: 30 की उम्र में शुरू करें, 50 तक बनाएं 2 करोड़, बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए अपनाएं ये आसान स्ट्रैटेजी

कड़वी सच्चाई

मार्केट (Market) को आपकी वापसी की कहानी की कोई परवाह नहीं है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी नींद खोई, आपका मार्जिन खत्म हो गया, या आपका Telegram ग्रुप ब्रेकआउट का वादा कर रहा है.

मार्केटअनुशासन को इनाम देता है और भावनाओं को सजा. बदले की ट्रेडिंग में हर खोया रुपया आपको यही सबक सिखाता है: आप अपने दिमाग की Wiring से बड़े नहीं हैं.

अगर आप सच में रिकवरी करना चाहते हैं, तो मार्केट से लड़ना बंद करें औरअपने खुद के इम्पल्स को कंट्रोल करना शुरू करें. मार्केट कल भी मौजूद रहेगा, लेकिन आपका पैसा शायद नहीं.

डिस्क्लेमर:

इस आर्टिकल का मकसद केवल व्यवहार संबंधी जानकारी, मार्केट डेटा और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार साझा करना है. यह निवेश की सलाह नहीं है. अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो कृपया सर्टिफाइड एडवाइज़र से सलाह लें. यह आर्टिकल केवल शिक्षण उद्देश्य के लिए है.

Chinmayee P Kumar एक फाइनेंस-फोकस्ड कंटेंट प्रोफेशनल हैं, जिनकी ताकत इन्वेस्टर कम्युनिकेशन और स्टोरीटेलिंग में है. वह जटिल निवेश विषयों को आसान बनाने में माहिर हैं, चाहे वह इक्विटी रिसर्च, पर्सनल फाइनेंस या वेल्थ मैनेजमेंट हो. उनका कंटेंट पहली बार निवेश करने वालों से लेकर अनुभवी मार्केट प्रतिभागियों तक के लिए समझने में आसान और प्रभावशाली होता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Market Sebi Equity Money