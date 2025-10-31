High rated mutual funds : हाई रेटिंग वाले 6 इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 1 साल में दिया निगेटिव रिटर्न

Best equity mutual funds underperform : टॉप रेटिंग और निवेशकों के भरोसे के बावजूद, 6 हाई रेटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 1 साल में निगेटिव रिटर्न दिया है. यह प्रदर्शन उन निवेशकों के लिए हैरानी भरा है, जो उम्मीद करते हैं कि टॉप रेटेड फंड (high rated mutual funds) हमेशा अच्छा रिटर्न देंगे. यह कमजोर रिटर्न एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है कि मार्केट में उतार-चढ़ाव, सेक्टर बदलाव और आर्थिक परिस्थितियों की वजह से बेहतरीन फंड भी कभी-कभी कमजो प्रदर्शन कर सकते हैं.

ये ट्रेंड एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या लॉन्ग-टर्म निवेशकों को घबराने की जरूरत है. क्या आपको अपनी पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए या फिर लंबे समय तक निवेश बनाए रखना चाहिए?

Tata Small Cap Fund

रेटिंग : 4 स्‍टार

1 साल का रिटर्न : -6.21%

टाटा स्‍मॉलकैप फंड को 4 स्‍टार रेटिंग मिली है और इस फंड में एक साल का रिटर्न माइनस 6 फीसदी रहा है. लेकिन 3 साल और 5 साल में इस फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है. 3 साल में लम्‍प सम निवेश पर रिटर्न 21.83% सालाना और 5 साल में 31.40% सालाना है. इस फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान को 12 नवंबर 2018 को लॉन्‍च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसने 23.90% सालाना की दर से हाई रिटर्न दिया है.

इस फंड का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 30 सितंबर 2025 तक 11,637 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 0.33% फीसदी. इसके लिए बेंचमार्क NIFTY Smallcap 250 TRI है और यह फंड वेरी हाई रिस्‍क कैटेगरी में है. इसमें कम से कम 5,000 रुपये लम्‍प सम की सुविधा है.

SBI Consumption Opportunities

रेटिंग : 4 स्‍टार

1 साल का रिटर्न : -2.44%

एसबीआई कंजम्‍पशन अपॉर्च्‍यूनिटीज फंड को 4 स्‍टार रेटिंग मिली है और इस फंड में एक साल का रिटर्न माइनस 2.5 फीसदी रहा है. लेकिन 3 साल और 5 साल में इस फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है. 3 साल में लम्‍प सम निवेश पर रिटर्न 15.83% सालाना और 5 साल में 26.09% सालाना है. इस फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान को 1 जनवरी 2013 को लॉन्‍च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसने 16.66% सालाना की दर से हाई रिटर्न दिया है.

इस फंड का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 30 सितंबर 2025 तक 3,180 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 0.91% फीसदी. इसके लिए बेंचमार्क NIFTY India Consumption TRI है और यह फंड वेरी हाई रिस्‍क कैटेगरी में है. इसमें कम से कम 5,000 रुपये लम्‍प सम की सुविधा है.

JM Flexicap Fund

रेटिंग : 4 स्‍टार

1 साल का रिटर्न : -2.40%

जेएम फ्लेक्‍सी कैप फंड को 4 स्‍टार रेटिंग मिली है और इस फंड में एक साल का रिटर्न माइनस 2.40 फीसदी रहा है. लेकिन 3 साल और 5 साल में इस फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है. 3 साल में लम्‍प सम निवेश पर रिटर्न 24.27% सालाना और 5 साल में 27.60% सालाना है. इस फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान को 1 जनवरी 2013 को लॉन्‍च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसने 17.84% सालाना की दर से हाई रिटर्न दिया है.

इस फंड का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 30 सितंबर 2025 तक 5,990 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 0.54% फीसदी. इसके लिए बेंचमार्क BSE 500 TRI है और यह फंड वेरी हाई रिस्‍क कैटेगरी में है. इसमें कम से कम 1,000 रुपये लम्‍प सम की सुविधा है.

Franklin India Small Cap Fund

रेटिंग : 4 स्‍टार

1 साल का रिटर्न : -1.79%

फ्रैंकलिन इंडिया स्‍मॉल कैप फंड को 4 स्‍टार रेटिंग मिली है और इस फंड में एक साल का रिटर्न माइनस 1.79 फीसदी रहा है. लेकिन 3 साल और 5 साल में इस फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है. 3 साल में लम्‍प सम निवेश पर रिटर्न 23.50% सालाना और 5 साल में 30.30% सालाना है. इस फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान को 1 जनवरी 2013 को लॉन्‍च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसने 20.88% सालाना की दर से हाई रिटर्न दिया है.

इस फंड का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 30 सितंबर 2025 तक 13,266 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 0.90% फीसदी. इसके लिए बेंचमार्क NIFTY Smallcap 250 TRI है और यह फंड वेरी हाई रिस्‍क कैटेगरी में है. इसमें कम से कम 5,000 रुपये लम्‍प सम की सुविधा है.

Nippon India Small Cap Fund

रेटिंग : 4 स्‍टार

1 साल का रिटर्न : -0.58%

निप्‍पॉन इंडिया स्‍मॉल कैप फंड को 4 स्‍टार रेटिंग मिली है और इस फंड में एक साल का रिटर्न माइनस 0.58 फीसदी रहा है. लेकिन 3 साल और 5 साल में इस फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है. 3 साल में लम्‍प सम निवेश पर रिटर्न 24.31% सालाना और 5 साल में 34.06% सालाना है. इस फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान को 1 जनवरी 2013 को लॉन्‍च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसने 25.01% सालाना की दर से हाई रिटर्न दिया है.

इस फंड का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 30 सितंबर 2025 तक 66,136 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 0.64% फीसदी. इसके लिए बेंचमार्क NIFTY Smallcap 250 TRI है और यह फंड वेरी हाई रिस्‍क कैटेगरी में है. इसमें कम से कम 5,000 रुपये लम्‍प सम की सुविधा है.

SBI Midcap Fund

रेटिंग : 4 स्‍टार

1 साल का रिटर्न : 0.0%

एसबीआई मिड कैप फंड को 4 स्‍टार रेटिंग मिली है और इस फंड में एक साल का रिटर्न फ्लैट यानी जीरो फीसदी रहा है. लेकिन 3 साल और 5 साल में इस फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है. 3 साल में लम्‍प सम निवेश पर रिटर्न 17.76% सालाना और 5 साल में 26.31% सालाना है. इस फंड के डायरेक्‍ट प्‍लान को 1 जनवरी 2013 को लॉन्‍च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसने 19.07% सालाना की दर से हाई रिटर्न दिया है.

इस फंड का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 30 सितंबर 2025 तक 22,209 करोड़ रुपये था, जबकि एक्‍सपेंस रेश्‍यो 0.86% फीसदी. इसके लिए बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 TRI है और यह फंड वेरी हाई रिस्‍क कैटेगरी में है. इसमें कम से कम 5,000 रुपये लम्‍प सम की सुविधा है.

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

इस सवाल के लिए जब इन फंड के 3 साल, 5 साल और 7 साल का प्रदर्शन देखते हैं कहानी अलग है. ये फंड लंबी अवधि के दौरान हर फेज में मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं. इसलिए ध्‍यान रखें कि रिटर्न बनाना है तो लंबी अवधि का लक्ष्‍य बनाकर बाजार में आएं. फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्‍यान रखना जरूरी है. खासतौर से तब जब आपका एसआईपी पोर्टफोलियो सही काम न कर रहा हो.

निगेटिव रिटर्न (Negative Return) आने पर अपने म्यूचुअल फंड स्कीम की उसी कैटेगरी में और अन्य कैटेगरी में दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ तुलना करें. अगर आप देखते हैं कि बेस्ट रेटिंग वाले फंडों की तुलना में आपके म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन थोड़ा ही खराब है, तो स्विच करना आवश्यक नहीं होगा. अगर प्रदर्शन में बहुत ज्यादा अंतर है तो स्विच करने के पहले एडवाइजर की सलाह लें.