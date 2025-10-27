बाज़ार की ऊँचाइयों का सच: जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़, वहीं सबसे ज़्यादा जोखिम

हम निवेशक यह बात अच्छी तरह जानते हैं फिर भी हर बार, हर चक्र में, हम वही गलती दोबारा दोहराते हैं.

Also Read: SCSS vs FD : रिटायरमेंट के बाद कहां पैसा लगाने पर ज्यादा होगा फायदा, सिर्फ ब्याज दर के भ्रम में न रहें

तीन भावनाएँ जो हमारे फैसले चलाती हैं

अगर हमें शेयर बाजार को सिर्फ तीन शब्दों में समझाना हो, तो वे होंगे — लालच, डर और पछतावा.

जब बाजार ऊपर चढ़ता है, तो हमारा लालच हमें कहानियाँ सुनाने लगता है. यह हमें समझाता है कि हम पीछे छूट रहे हैं. यह यक़ीन दिलाता है कि दाम आगे भी बढ़ते रहेंगे क्योंकि अब तक तो बढ़े ही हैं. सोशल मीडिया पर सफलता की कहानियाँ छा जाती हैं. सलाह हर जगह से आने लगती है- ज़ोर-ज़ोर से, बार-बार और हर दिशा से जैसे चारों ओर बस वही गूंज रही हो. और हम उसी चीज़ में और पैसा लगाने लगते हैं, जो पहले से ही महंगी हो चुकी होती है.

जब बाजार नीचे जाता है, तो डर हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है. हमारी स्क्रीन लाल हो जाती हैं, एक्सपर्ट्स चिंतित दिखने लगते हैं, और हमारे दिमाग में बस बुरे-बुरे ख्याल आने लगते हैं. गिरते दामों को हम एक अच्छा मौका न समझ कर डर के मारे शेयर बेच देते हैं.

फिर आता है पछतावा — जो हमें बार-बार याद दिलाता है कि हमने कहाँ गलती की. फिर आता है पछतावा — जो हमें बार-बार याद दिलाता है कि हमने कहाँ गलती की. कभी हम सोचते हैं, “काश इसे थोड़ा पहले खरीद लिया होता तो अच्छा होता,” या “थोड़ा देर से बेचते तो ज़्यादा मुनाफ़ा मिलता.” कभी सोने को नज़रअंदाज़ करने का अफ़सोस होता है जब उसका दाम दोगुना हो गया, तो कभी चांदी न खरीदने का जब वह उछल गई. हमारे ये पछतावे अक्सर हमारी आने वाली सोच और फैसलों को तर्क (reason) से ज़्यादा प्रभावित करते हैं.

हम मानना चाहते हैं कि हम समझदारी से फैसले लेते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि पहले हमारा दिल काम करता है, दिमाग बाद में.

Also Read; Orkla IPO: ओर्कला का GMP बढ़कर 13% पर पहुंचा, आईपीओ में पैसे लगाने से पहले समझ लें पॉजिटिव और रिस्क फैक्टर

हम बदलते हैं तो बदलता है बाज़ार, हमारी भावनाएँ ही चलाती हैं पूरा खेल

बाज़ार ऊपर-नीचे इसलिए चलता है क्योंकि कारोबार बढ़ते हैं, मुनाफ़े बदलते हैं और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है. लेकिन बाज़ार इतनी ज़्यादा उथल-पुथल इसलिए करता है क्योंकि हमारी भावनाएँ भी इतनी ज़्यादा बदलती रहती हैं.

हमारा व्यवहार बाज़ार पर निर्भर नहीं करता बल्कि वही तो है जो बाज़ार के पूरे चक्र को दिशा देता है.

जब माहौल में जोश बढ़ता है, तो और लोग शेयर (shares) खरीदने दौड़ पड़ते हैं, जिससे दाम और ऊपर चले जाते हैं. जब घबराहट फैलती है तो लोग इसे बेचने लगते हैं और दाम और नीचे गिर जाते हैं. इसलिए बाजार की ऊँचाइयाँ और निचले स्तर किसी चार्ट से नहीं, बल्कि हमसे बनते हैं.

हर बार नया नाम, पर खेल वही पुराना

इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहाँ बाज़ार एक चुंबक की तरह काम करता रहा — डॉटकॉम बबल, IPO का जोश, क्रिप्टो की दीवानगी, मीम स्टॉक्स का क्रेज़, SME शेयरों की भागदौड़, रियल एस्टेट में उधारी के दांव और न जाने कितने और. हर बार “एसेट” बदल जाता है, लेकिन हमारा व्यवहार वही रहता है. किरदार नए होते हैं, मगर कहानी वही पुरानी.

Also Read: ICICI Pru Life की नई पहल, अब मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी भर सकेंगे अपना इंश्योरेंस प्रीमियम

निवेश रोमांच नहीं, सब्र मांगता है

निवेश (Investment) की सबसे बड़ी कला बाजार के ऊँच-नीच का अंदाज़ा लगाना नहीं, बल्कि दोनों के लिए तैयार रहना है. सफलता इस बात में नहीं है कि हम साल की सबसे “हॉट” चीज़ में पैसा लगाएँ, बल्कि इस बात में है कि हम उसी निवेश को थामे रहें जो हमारी लंबी अवधि की योजना से मेल खाता हो चाहे बाज़ार में जोश हो या सन्नाटा. एक बात याद रखिए असली दौलत तब बनती है जब हम बाज़ार के उतार-चढ़ाव को समझते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते.

शांत रणनीतियाँ, बड़े नतीजे

एसेट एलोकेशन (Asset Allocation) शायद कभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड न करे. SIPs त्योहारों और मुनाफ़े की कहानियों में कभी हीरो की तरह न दिखें. लेकिन जब हाइप खत्म होती है, तब यही चुपचाप अपना काम करते रहते हैं. शेयर (equity), debt और गोल्ड जैसे अलग-अलग एसेट्स को मिलाकर हम बढ़त, संतुलन और सुकून — तीनों हासिल करते हैं. हम एक अस्थिर सिस्टम में स्थिरता पैदा करते हैं. हमें हर साल जीतने की ज़रूरत नहीं, बस लंबे समय में टिके रहकर जीतना ही असली सफलता है.

Also Read: अब बॉस से नहीं छुपा पाएंगे आप अपनी वर्क लोकेशन, माइक्रोसॉफ्ट टीम खोलेगा सारे राज़